Para él, la radio era una 'ventana al mundo:' Joe Gwathmey, fundador de Texas Public Radio, muere a los 84 años

Joe Gwathmey, quien fundó Texas Public Radio con la fusión de San Antonio Community Radio y la Classical Broadcasting Society de San Antonio, murió el miércoles por causas naturales a los 84 años.

"Mi dulce papá falleció esta noche," escribió su hija Sara Gwathmey en Facebook. "Jesús vino y le pidió que lo acompañara a casa. Nos dejó en paz. Estábamos todos en la habitación con él. Estoy muy, muy triste pero aliviada. Te amo, papá, para siempre."

La carrera de Gwathmey en la radio comenzó en 1958 cuando comenzó a trabajar a tiempo parcial en KBWD, una estación comercial en Brownwood, Texas, no lejos de donde nació en 1941. Aprendió el oficio de la radio mientras asistía al Howard Payne College. Asistió a la escuela de posgrado en la Universidad de Denver y la Universidad George Washington.

La Universidad de Texas en Austin contrató a Gwathmey para administrar KUT-FM, la estación de radio de la universidad, colocándolo a cargo de una de las operaciones de producción de radio educativa más grandes del país.

En 1969, se unió a un grupo de directores de estaciones educativas que eventualmente se convirtió en la junta directiva fundadora de NPR. Gwathmey se unió a NPR dos años después para ayudar a crear su servicio de programación. Posteriormente dirigió la producción de programas, la recopilación de noticias, la ingeniería y las actividades promocionales de NPR. También desarrolló estrategias para aumentar la participación de la radio pública en proyectos cooperativos con emisoras extranjeras y para comercializar programas de NPR en el extranjero.

En 1983, NPR nombró a Gwathmey vicepresidente a cargo de la programación. En dos años, la programación de NPR se había vuelto más extensa y diversa que nunca, ganando numerosos premios por producción y excelencia periodística.

A fines de la década de 1980, Gwathmey percibió la oportunidad de llevar la programación de NPR a los oyentes de la región de San Antonio, el último gran mercado del país al que no llegaba una estación de radio afiliada a NPR.

Llegó a San Antonio en 1988 y se convirtió en director general de KPAC-FM clásica, y trabajó con NPR para crear KSTX-FM. También dirigió una reestructuración de la organización matricial con licencia para operar KPAC y KSTX que resultó en la creación de una nueva corporación sin fines de lucro a la que llamó Texas Public Radio.

En 1989, Gwathmey lideró los esfuerzos para aumentar considerablemente la potencia de transmisión de KPAC. En 1992, supervisó la construcción de un nuevo estudio y oficinas cerca del área del Centro Médico de San Antonio. Gwathmey también reconoció la oportunidad de mejorar el servicio a los residentes en el Texas Hill Country al norte de San Antonio. En 1998, TPR lanzó una tercera estación, KTXI-FM.

Su mandato en TPR vio un crecimiento constante en la audiencia, de aproximadamente 50,000 oyentes regulares en 1988 a un total actual de alrededor de 150,000.

Recuerdos

Nathan Cone, vicepresidente de participación cultural y comunitaria de TPR, dijo que "Joe era un líder reflexivo y constante en TPR, y aprecié la forma en que escuchó, especialmente a nuestra audiencia. He leído parte de la correspondencia archivada a lo largo de los años, y ninguna preocupación de los oyentes era demasiado pequeña para que él la abordara."

Cone agregó: "Y allá por 1998, cuando me dieron la oportunidad de asumir un puesto de responsabilidad en TPR, Joe me indicó que creía en mí, lo cual aprecié. Finalmente, qué voz tan increíble tenía. Todavía puedo escuchar su melifluo barítono en mi mente."

David Martin Davies, presentador de "The Source," reflexionó con gratitud sobre su admiración por Gwathmey: “Al igual que lo hizo en KUT y luego en NPR, Joe construyó Texas Public Radio desde cero. Lo hizo todo con amabilidad. Pero también estaba dispuesto a correr riesgos. Me beneficié enormemente cuando Joe me permitió entrar por la puerta del TPR [y] con el lanzamiento de 'Texas Matters.' Y luego me contrató para abrir la sala de redacción de TPR. Siempre estaré agradecido. Sé que sin Joe no existiría Texas Public Radio.”

"Joe Gwathmey fue una fuerza pionera en la radio pública que influyó enormemente en mi carrera y en la dirección de Texas Public Radio y NPR en sus años de formación," dijo Ira Flatow, presentador de "Science Friday." "Extrañaremos profundamente su inteligencia, instintos e intuición, así como su gran sentido del humor. Nuestro más sentido pésame para su familia y legiones de amigos y oyentes."

A Gwathmey le sobreviven su esposa Linda, su hija Sara, su hijo David y su nieto Luca.

Los arreglos funerarios estaban pendientes.

Primeros años de vida

La radio fascinó a Gwathmey desde la infancia. En una entrevista con Cone en 2017, recordó cómo le hizo sentir. "De hecho, pensé que había personitas dentro de la caja. ... La radio era la forma en que nos enterábamos de lo que estaba sucediendo en el mundo. ... Y la radio me brindó una manera al alcance de mi mano de experimentar algo que no era parte de mi vida diaria."

Joe Neil Gwathmey, Jr., nació en enero de 1941, casi un año antes de que las fuerzas imperiales japonesas bombardearan la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawaii, lo que formalmente llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. "Era muy joven, pero recuerdo que en 1945," recordó, "comprendí lo que estaba pasando y que había una guerra, [y] que estábamos haciendo nuestra parte."

Nació en una vida agrícola y su padre, Joe Neal Gwathmey, que criaba ganado, esperaba que su hijo trabajara a su lado y eventualmente se convirtiera en su socio. Pero su padre y su madre, Christine, también aceptaron su deseo de explorar el mundo que lo rodeaba. Aprendió a montar a caballo y luego en bicicleta. El pueblo más cercano estaba a cinco millas de distancia y sus padres le permitieron vagar libremente.

"La experiencia de poder ir a lugares fue muy importante para mí," recordó Gwathmey, "y mis padres me dejaron ir, y no recuerdo ninguna restricción sobre dónde o cuánto tiempo podía estar fuera, lo cual tal vez sea un poco inusual para los padres de un hijo único. Fueron bastante libres conmigo."

Como hijo único, Gwathmey bromeó, ante los ojos de sus padres: "No podía hacer nada malo... excepto cuando hacía mal, y luego me castigaban por ello." Pero disfrutó de una infancia cómoda y enriquecedora en una granja de un solo piso que, según dijo, alguna vez fue una granja de dos pisos hasta que un tornado arrasó la mitad superior. Había una letrina en la parte de atrás, que su madre rociaba regularmente para matar a las arañas viudas negras.

Sus padres lo inscribieron en lecciones de piano y de oratoria, "remontándose a los días en que la elocución era una actividad respetada y la gente viajaba en tren a torneos para asistir a eventos de oratoria," explicó. Sus tías eran maestras y le enviaban libros para leer. A medida que la agricultura se hacía más difícil para el padre de Gwathmey, animó a su hijo a aspirar a una carrera y una forma de vida diferentes.

Gwathmey era un buen estudiante en la escuela, pero sus logros fueron recibidos con celos por parte de sus compañeros de clase. "Se suponía que los muchachos de las granjas no eran realmente buenos estudiantes," recordó. Algunos compañeros de clase se burlaban de él por ser inteligente, por ser más alto que la mayoría de los otros estudiantes y por no ser muy atlético, pero otros lo respetaban e incluso lo votaron como presidente de la clase. Tocó la trompeta en la banda de la escuela, lo que lo llevó a San Antonio para marchar en el Desfile Fiesta Flambeau.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1959, Gwathmey ganó una beca para el Howard Payne College, que, según dijo, tenía "un énfasis en la responsabilidad cívica y la participación en el proceso político, y yo estuve muy involucrado en eso... Me alentaron a pensar en mí mismo como una persona educada, alguien que participaba activamente en la vida cívica." Se especializó en oratoria y se graduó en 1963.

Un profesional de la radio

En su tercer año de escuela secundaria, en 1957, Gwathmey comenzó a trabajar a tiempo parcial en KBWD. Había ganado un concurso de oratoria transmitido por radio y el dueño le preguntó si quería trabajar en la radio. Gwathmey aceptó. "El disc jockey nocturno estuvo dispuesto a contratarme y enseñarme radio", recordó. "Así es como sucedió".

Trabajó allí durante la universidad, tocando música, produciendo comerciales y ofreciendo comentarios deportivos en color. Tenía un amor especial por compartir el clima, y no sólo de la región: "Me gustaba mucho estar en contacto con el mundo [y] con ese teletipo que usaba para anunciar las temperaturas en las ciudades europeas: ya sabes, 'por si te interesa, en Copenhague ahora mismo hace 35 grados.’"

Estudió comunicaciones internacionales en la escuela de posgrado de la Universidad de Denver. No sabía lo que significaban "comunicaciones internacionales," pero la escuela tenía "una excelente escuela de oratoria, oratoria y teatro: toda la gama, desde la patología del habla hasta la retórica y la oratoria," y eso lo entusiasmaba.

Durante su estancia en Denver, recibió una beca para la Universidad George Washington "para estudiar las comunicaciones internacionales desde el punto de vista de los profesionales y los asuntos mundiales." Tenía "una idea muy a medias de que me iba a preparar para ir a trabajar en el Departamento de Estado ahora y cambiar el mundo a través del discurso." Pero cuando conoció a otros hombres y mujeres jóvenes en Washington, D.C., se sintió desanimado. "No estaba preparado para competir con los jóvenes que," dijo, "estaban en el ejército y estaban trabajando en títulos avanzados en la Escuela de Negocios y Asuntos Internacionales, que es mi escuela. Y pensé que no había manera de alcanzar a estos muchachos."

Durante la beca, trabajó a tiempo parcial en el departamento de relaciones públicas de la universidad. Cuando le dijo a su supervisora que pronto regresaría a Texas, ella lo animó a trabajar en el departamento de radio y televisión de UT Austin. Conocía al jefe del departamento y le escribió una recomendación. A Gwathmey, que estaba a punto de casarse con Linda, una compañera de clase, pero que por lo demás no estaba seguro de su futuro, la idea le parecía correcta. "Se ajustaba a mi idea de cómo aterrizar sobre mis pies porque a través de todas estas experiencias," dijo, "mi orientación era tratar de encontrar maneras de hacer del mundo un lugar mejor a través de la comunicación, no sólo a través del habla."

En septiembre de 1965, era supervisor de producción de radio y supervisaba KUT-FM. Se sentía orgulloso de estar liderando una iniciativa que educaba a la gente, parte de un largo legado de la radio utilizada para enriquecer a la comunidad que la rodea. Las estaciones de radio educativas en ese momento, explicó, "ofrecían programas de cocina para amas de casa [y] amas de casa, y proporcionaban información sobre agricultura. Era algo muy práctico. Y la tradición se expandió más allá de lo muy práctico y en la mejor tradición de educación de extensión. La radio jugó un papel enorme en brindar educación a la población esencialmente sin costo alguno."

Comenzó su nuevo rol comunicándose con todos los jefes de departamento de la universidad e invitó a sus profesores a participar en un programa de radio semanal centrado en un solo tema, siempre que la conversación pudiera ser lo suficientemente relevante e interesante para una audiencia general. Los programas se compartirían con otras estaciones. Después de una respuesta positiva, dijo: "comenzamos a construir lo que llamamos Longhorn Radio Network. Incluso llegamos a usar carretes naranjas para las cintas." Finalmente supervisó al menos ocho series de programas. "Una de nuestras series más populares fue Longhorn Band," recordó. "Sólo un programa de 15 minutos de música de banda." Durante la temporada de fútbol entrevistaría al entrenador de los Longhorns, Darrell Royal.

En la década de 1960 se produjeron protestas masivas contra la guerra de Vietnam en las universidades de todo el país. UT Austin no fue diferente, y Gwathmey usó sus micrófonos para capturar sus discursos exigiendo el fin del conflicto. El hijo del granjero, relativamente limpio, también se dio cuenta de que instintivamente pudo haber mantenido su distancia de los hippies de pelo largo y con el símbolo de la paz en el campus, pero cuando escuchó sus mensajes, centrado en ellos de forma audible en lugar de visual, su perspectiva sobre ellos cambió.

"En lugar de tener las señales visuales de 'este tipo tiene el pelo hasta la espalda y tiene un gran símbolo de la paz colgando alrededor de su cuello y, por lo tanto, debe ser un hippie y no tiene nada que decir que yo quiera escuchar', obtienes esa señal de lo que ves cuando no lo ves," explicó. "Puedes concentrarte... en lo que el tipo está diciendo y si tiene sentido para ti o no, o si es ofensivo o no... Y pensé, 'bueno, hay algo que la radio puede hacer y la televisión no puede, porque depende de la imagen, y algo que ir al evento no puede hacer. ¿Cómo vas a concentrarte en las cosas reflexivas que se dicen en ese contexto?'"

El auge de la NPR

A finales de la década de 1960, la Corporación de Radiodifusión Pública de Washington D.C. asignó a un miembro del personal la tarea de explorar cómo se podrían utilizar los fondos federales para mejorar la radio no comercial. Uno de los pasos iniciales, explicó Gwathmey, fue reunir una muestra representativa de personas que lideraron iniciativas de radio educativa para discutir ideas sobre lo que era posible. Finalmente se formó un grupo asesor y Gwathmey utilizó el reconocimiento del nombre nacional de la universidad y su trabajo para ser elegido miembro del grupo.

Gwathmey recordó que él y otros como él señalaron las transmisiones de los movimientos pacifistas y de derechos civiles como ejemplos del objetivo fundamental de la radio no comercial -el trabajo de ilustrar responsablemente un mundo cambiante y complicado al público en general- y al mismo tiempo usar la estructura de la radio comercial: "Proporcionemos eso en un producto diario identificable porque queremos estar allí todos los días [a] una hora confiable porque así es como la gente usa la radio."

Esas discusiones llevaron a la evolución del grupo asesor hasta convertirse en la primera junta directiva de la Radio Pública Nacional. Su primer gran experimento sería un programa llamado "All Things Considered," que debutó el 3 de mayo de 1971.

Gwathmey, todavía en UT Austin, recordó los primeros días del programa como irregulares e inseguros de cómo llenar 90 minutos de lunes a viernes, pero también llenos de oportunidades para sorprender a los oyentes y decirles cosas que no sabían que les interesaba aprender. "Hubo ese factor en la primera parte de 'All Things Considered' que creo que ayudó a definir lo que es la radio pública ahora," añadió.

La cobertura del programa de Washington incluyó audiencias en el Congreso, "otra característica que en los primeros días hizo que NPR se destacara," recordó. "Estábamos brindando a los oyentes la oportunidad de escuchar por sí mismos lo que se decía en esas audiencias", particularmente sobre la guerra de Vietnam, el tratado del Canal de Panamá y los derechos civiles.

Bill Siemering, director de programación y otro de los directores fundadores de NPR, invitó a Gwathmey a Washington para hacerse cargo de las operaciones del departamento de programas. Gwathmey se comprometió a hacerlo sólo durante un año, pero luego "ese año se convirtió en 16 años". La fluida organización lo vio asumir múltiples roles. "Probablemente tuve 15 títulos diferentes durante mi mandato en NPR. ¡Un cambio de título por año!" bromeó.

Pero también puso orden en el caos creativo inicial causado por tantas experiencias profesionales diferentes que chocaban entre sí. "Solía decir que me sentía como ser el sargento de recepción en una comisaría de policía. Tenía mucho que mediar... Podría decirles a los tipos creativos en programación 'esta es la forma en que se debe hacer. Y lo escuchan desde la programación, no desde la ingeniería y las operaciones.'" También desarrolló pautas generales de programación que "les dieron cierta libertad para ejercitar su potencial creativo."

Pero después de capear una crisis financiera en NPR en la década de 1980, estresantes luchas internas entre NPR y las estaciones miembros, además de una cirugía cardíaca en 1987, Gwathmey estaba convencido de que era hora de un cambio.

Se enteró de una oportunidad en Texas que podría resultar atractiva para su misión general en la radio pública y su reciente experiencia como líder senior en NPR. Había una estación de música clásica que necesitaba un administrador y se habló de que podría combinarse con una estación hermana centrada en las noticias. Sería un desafío, pero también estaría más cerca de casa. Cumpliría sus aspiraciones de toda la vida con la radio, y fue en una ciudad que amaba: San Antonio.

El nacimiento de Texas Public Radio

Gwathmey revisó las oportunidades en Alamo City y recordó su tiempo en KUT mientras consideraba lo que podía lograr en San Antonio. "Intentaríamos ser una salida razonable para las personas que tenían cosas que querían decir", recordó, "pero dentro de un marco de programas de información bien producidos, bien investigados y en los que se pudiera confiar."

En San Antonio, encontró voces de apoyo de personas que venían de otras partes del país, donde habían disfrutado mucho de la radio pública y se preguntaron si esa riqueza de contenido era posible en la ciudad de Álamo.

También recordó una mañana en la que abrió un periódico de San Antonio y vio el titular de las noticias locales: "¡Un caracol explosivo ciega a una mujer!"

"Y pensé: 'San Antonio necesita una estación NPR.' ¡Dios mío!"

Gwathmey se reunió con la junta directiva de KPAC, la estación clásica, y les mostró un borrador de programación de programas que podría transmitir en el nuevo KSTX. A la junta le gustó lo que vio y contrataron a Gwathmey. KPAC y KSTX se conocerían juntos como Texas Public Radio.

"Elegimos 'Texas Public Radio' como nombre para la organización fusionada anticipando la posibilidad de ampliar nuestro alcance a otras comunidades en todo el estado," explicó. "Y eso fue algo que estábamos señalando al elegir el nombre 'Texas Public Radio'. También era mucho mejor para el marketing que 'Classical Broadcasting Society' o 'San Antonio Community Radio.’"

KSTX salió al aire en octubre de 1988, por poco. La noche antes de que la estación comenzara a funcionar, recordó, falló el enlace entre el transmisor y el estudio. Un ingeniero llamó a colegas de todo Estados Unidos mientras buscaba la pieza que necesitaba. Lo encontró en Seattle, le compró un asiento en un avión y lo llevó en avión a San Antonio.

Mientras se acostaba, Gwathmey no tenía idea de si llegaría a tiempo. "[Pero] cuando me desperté alrededor de las 6 en punto de la mañana siguiente," recordó, "encendí mi radio, que estaba sintonizada en 89.1, y había un hermoso tono de mil ciclos, y supe que el enlace estaba funcionando y estábamos en el aire."

La parte fácil había terminado. Gwathmey ahora sabía que tenía que salvar lo que acababa de crear. KPAC tenía serios problemas financieros y su estrategia era utilizar las nuevas ofertas de KSTX para atraer una amplia gama de contribuyentes, formar una base financiera sólida de oyentes leales y partidarios consistentes, y sostener ambos esfuerzos.

Las actividades para recaudar fondos estaban dirigidas a oyentes nuevos y antiguos, y se les invitaba a contribuir con la música clásica o con las noticias y la información. "De lo contrario," explicó, "todas las contribuciones se destinarían a apoyar a toda TPR, ambas estaciones."

Gwathmey recibió atisbos de esperanza de que eventualmente todo funcionaría. Por ejemplo, un día recibió una llamada telefónica de un "fanático descarado de la música clásica" que le dijo: "Joe, he estado escuchando KSTX y mi único problema es que es tan interesante que no puedo dejar de escucharlo."

"Siempre pensé que queríamos llegar a un punto en el que pudiéramos producir programas de calidad de red [para KSTX] que abordaran intereses y preocupaciones locales específicos," dijo Gwathmey, "y hacerlo de una manera que fuera una contraparte natural de lo que estaba disponible para nosotros tanto en programas de música clásica como en programas de información de otras fuentes más establecidas."

También buscó formas de reducir la dependencia de la financiación federal. "Dependíamos de esas subvenciones a través de la Corporación de Radiodifusión Pública para aproximadamente el 25% de nuestros ingresos. Y eso era demasiado," dijo. "Cuando me fui en 2006, habíamos reducido esa cifra a menos del 10%. Creo que más cerca del [8%]."

'La ventana al mundo'

Gwathmey y su esposa Linda se adaptaron a la vida juntos en San Antonio en las décadas de 1990 y 2000. Sus hijos prefirieron quedarse en Virginia, donde habían crecido. Linda estudió en un seminario y luego fue ordenada en la iglesia bautista. Joe se ordenó diácono en la iglesia metodista.

Gwathmey se retiró de TPR en 2006. “Tenía lo que sentí que era un muy buen equipo de mando intermedio,” dijo 10 años después, “y sentí que estaba entregando una organización a un nuevo gerente... que podía tomarla y manejarla. Entonces me sentí muy satisfecho de partir en un buen momento, [y] había llegado el momento de seguir adelante. ... Y sentí que podía irme con la frente en alto. Bajo mi dirección habíamos llevado la organización a una posición estable y teníamos gente talentosa y teníamos la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Entonces sentí que quería convertirme en un oyente y disfrutar los frutos de mi trabajo. Y eso ha funcionado."

Gwathmey admitió que a pesar de enfrentarse a un mundo dominado por los teléfonos inteligentes y las redes sociales, nunca perdió su fascinación por la radio.

"Ocasionalmente he regresado para visitar el lugar donde crecí... Hay un cementerio al final del camino donde están enterrados muchos de mis antepasados. Al detenerme allí y visitarlo por un tiempo, ha sido asombroso para mí pensar que en mi bolsillo hay un dispositivo que podría usar para comunicarme con cualquier persona en el mundo, esencialmente. Y cuán lejos estaba eso de mis días de crecimiento con la radio como ventana al mundo."

