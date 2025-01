'Conozca sus derechos': el representante Greg Casar analiza la represión migratoria de Trump

Lee esta historia en inglés.

El presidente Trump ha promulgado amplias órdenes ejecutivas que toman medidas enérgicas contra la inmigración. Agentes del orden federal han detenido decenas de personas en Texas en una ofensiva migratoria el domingo.

Marian Navarro de TPR habló con el congresista de San Antonio Greg Casar sobre cómo esas políticas están afectando a las personas en San Antonio y en todo el sur de Texas.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad.

Marian Navarro: En el corto tiempo transcurrido desde que Donald Trump asumió el cargo, ha desatado una avalancha de órdenes y acciones ejecutivas de inmigración, desde derribar a CBP One hasta atacar la ciudadanía por nacimiento y las redadas de inmigración. ¿Cómo impactan estas órdenes a San Antonio y Texas?

Greg Casar: Creo que es muy importante para la gente del área de San Antonio, ya seas inmigrante o no, conoce tus derechos básicos.

Saber que en realidad no es necesario que responda a preguntas sobre su estado migratorio. Saber que tiene derecho a hablar con un abogado. Tienes derecho a permanecer en silencio. Usted tiene derecho, si algún agente de la ley viene y llama a su puerta, para pedir una orden judicial y que la pasen por debajo de la puerta o se la muestren a través de una ventana.

Esos son en realidad derechos básicos que son importantes y han sido sagrados para los liberales, los conservadores, los independientes y los estadounidenses de todo tipo durante más de un siglo. Creo que es realmente importante conocer esos derechos y ejercerlos.

Hay miembros del Congreso que creen que no deberíamos convertir a los inmigrantes en villanos. Que deberíamos proteger la igualdad de derechos de todas las personas. Que podemos tener seguridad y orden público, al mismo tiempo que respetamos y reconocemos que parte del tejido de Texas y una parte clave de San Antonio son las comunidades de inmigrantes.

Personas que se han movido de un lado a otro a lo largo de generaciones en un lugar donde la frontera en realidad ha cambiado de donde estaba a lo largo de generaciones y siglos. La historia de San Antonio es la de todos los diferentes tipos de personas que componen la cultura y la economía de San Antonio.

En lugar de molestar a las personas que simplemente intentan seguir con su vida diaria, deberíamos centrarnos en hacer las cosas más seguras y justas.

Navarro: El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó con procesar a los funcionarios locales que, según ellos, obstaculizan la aplicación de la ley de inmigración. [El Departamento de Policía de San Antonio] ha dicho que cooperará con las autoridades federales como siempre lo ha hecho. El Paso está diciendo que no va a utilizar a su policía para ayudar a hacer cumplir estas órdenes de inmigración. ¿Qué papel desempeñarán las fuerzas del orden locales en todo Texas en estas órdenes a medida que se desarrollen?

Casar: La abrumadora mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con los que he hablado (a nivel local, de condado, estatal y federal) si se trata sólo de tareas básicas de aplicación de la ley y de asuntos no relacionados con la inmigración, por lo general no quieren recibir involucrados en la aplicación de la ley de inmigración.

Tienen una acumulación de casos que deben abordar. Tienen casos sin resolver de crímenes violentos. Tienen personas con órdenes judiciales por delitos realmente graves que necesitan poder arrestar. Quiero decir, todas nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley tienen mucho trabajo que hacer.

Cuando hablé con agentes de policía en San Antonio, nuevamente, quieren trabajar para mantener a la gente segura. No quieren que de repente los saquen de su caso para ocuparse de repente del tema de la inmigración. De eso se supone que se trata la aplicación de la ley federal de inmigración.

Cuando escuchas a personas como Trump decir que quiere apoderarse de nuestros recursos policiales locales para ejecutar su agenda antiinmigrante, debes recordar que eso en realidad perjudica la seguridad de la gente común en San Antonio y en todo Texas. Por eso tengo confianza en que nuestros sheriffs y nuestros jefes de policía respetarán la ley.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

