Un nuevo libro electrónico de UT Health San Antonio ofrece recomendaciones sobre investigaciones para combatir el cáncer en latinos

Lee esta historia en inglés.

Un libro en línea publicado recientemente por UT Health San Antonio y expertos en cáncer ofrece recomendaciones sobre cómo reducir la incidencia de esta enfermedad entre latinos.

El pasado mes de febrero, una conferencia para avanzar en la ciencia del cáncer entre los latinos reunió a cientos de investigadores, defensores y sobrevivientes para conocer los avances en la investigación.

Casi un año después, UT Health San Antonio y otros expertos en cáncer se unieron para publicar un libro en línea para compartir esa información con el público.

"Nuestro libro, Advancing the Science of Cancer in Latinos: 2024 Conference Proceedings, analiza a profundidad el estado del cáncer en los latinos e identifica soluciones colaborativas," dijo la coeditora Amelie Ramirez.

UT Health San Antonio explicó que el cáncer es la principal causa de muerte entre los latinos en EE.UU.

El libro explora las barreras que enfrentan los latinos con el tratamiento y diagnóstico del cáncer, como las bajas tasas de detección, la baja participación en estudios clínicos y el acceso a la atención médica.

“Nuestra conferencia y libro tienen como objetivo compartir áreas en las que los diferentes sectores de la sociedad pueden ayudar a abordar la carga del cáncer entre los latinos y todas las personas,” expresó Ramirez.

El libro en línea también explora cómo abordar las desigualdades sistémicas que se esconden detrás de las disparidades en el cáncer. Las recomendaciones para los lectores son abordar la toxicidad entre los latinos y la gran cantidad de pacientes pediátricos con cáncer, y reconocer los problemas de lenguaje entre el médico y el paciente.

Además de las recomendaciones para el interior de las clínicas y la atención sanitaria, el libro también aborda las mejoras en el aspecto investigativo de las disparidades. Entre las formas en que los editores sugieren mejorar la investigación se encuentra desarrollar la metodología de investigación del cáncer entre latinos y aumentar la participación de este grupo étnico en los ensayos clínicos.

“Esperamos que los lectores exploren esta importante investigación para obtener una perspectiva nueva e integral sobre las disparidades en la salud del cáncer entre los latinos,” concluyó Ramirez.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.