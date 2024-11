Texas muestra territorio fronterizo de deportación; La cena de Jiménez abre puertas mañana; Exhibición en San Antonio rinde homenaje a la historia del cine hispano

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Hoy estará parcialmente soleado con una máxima cerca de 79. Mayormente nublado esta noche con una mínima cercana a 54. Se espera que las máximas bajen el Día de Acción de Gracias.

Los trópicos: No hay actividad tropical significativa en las regiones del Caribe, el Golfo o el Atlántico. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Hacer clic aquí para ver un desglose rápido de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2024 del Servicio Meteorológico Nacional.

Texas promete más territorio fronterizo para deportaciones masivas

La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, visitó el condado de Starr el martes para mostrar el terreno prometido para un campo de deportación masiva de Trump.

La propiedad de 1,400 acres se utilizará para construir una instalación para el procesamiento, la detención y los esfuerzos de coordinación en deportaciones masivas.

Buckingham dijo que una instalación construida en las tierras de cultivo, que Texas compró recientemente, será la última parada para procesar a los inmigrantes antes de la deportación.

También prometió más tierras en Texas para deportaciones masivas.

“El nuevo proyecto que la Oficina de Administración de Tierras va a negociar y que he creado es la Iniciativa Jocelyn en la que ubicaremos terrenos apropiados bajo mi jurisdicción para arrendarlos para la construcción de instalaciones de deportación de criminales violentos,” dijo.

La Iniciativa Jocelyn lleva el nombre de Jocelyn Nungaray, de Houston, de 12 años, quien según la policía fue asesinada por dos venezolanos que se encontraban en el país ilegalmente.

Los estudios muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos violentos que los ciudadanos estadounidenses.

Las puertas se abren mañana para la Cena de Acción de Gracias Raúl Jiménez en San Antonio

Se espera que más de 25,000 habitantes de San Antonio disfruten de una comida navideña gratuita en el 45º evento anual.

Las puertas se abren en el Centro de Convenciones Henry B. González a las 9 a. m. Un servicio de adoración de toda fe comienza a las 10 a. m., y el servicio de comidas continúa de 10:30 a 3:30 p. m.

Ofertas de VIA Tránsito Metropolitano viajes gratis hacia y desde el evento en todos los servicios de autobús de la línea principal de VIA, VIA Link y VIA trans para pasajeros registrados.

Simplemente informe al conductor que asistirá a la Cena Jiménez.

Lea más sobre cómo comenzó el evento a continuación:

El zar fronterizo entrante de EE. UU. y Abbott visitan a las tropas en la frontera

El gobernador Greg Abbott y el zar fronterizo estadounidense del presidente electo Donald Trump, Tom Homan, viajaron a Edinburg y Eagle Pass el martes para servir comidas de Acción de Gracias a las tropas.

Abbott fue a las ciudades fronterizas para servir comidas de Acción de Gracias a los miembros de la Guardia Nacional y a los soldados del Departamento de Seguridad Pública que sirven en su iniciativa de seguridad fronteriza, Operación Estrella Solitaria.

Abbott lanzó la Operación Lone Star (OLS) hace tres años en respuesta a lo que él llama las "políticas de fronteras abiertas" de la administración Biden.

El zar fronterizo entrante de Estados Unidos, Tom Homan, elogió a Abbott por su trabajo para asegurar la frontera.

"Es necesario que haya una deportación masiva," afirmó. "Tenemos un gran número de personas, millones de personas que recibirán una orden final y se les ordenará su deportación. Si no lo hacemos, ¿cuál es la opción?"

Abbott ahora ha dicho que posiblemente devolvería OLS a las escuelas de Texas bajo las políticas de inmigración planificadas por el presidente electo Trump.

Nueva exhibición rinde homenaje al legado de la industria cinematográfica hispana de San Antonio

Los Archivos del Condado de Bexar dedicarán los próximos meses a exhibir recuerdos cinematográficos de San Antonio a través del ¡Herencia del Cine! anexo, curated by resident Ramón Hernández.

Hernández dijo que nunca vio su cultura reflejada en los medios cuando regresaba a casa después de servir en la Marina.

“Cada vez que llegaba a casa y quería ir a un baile chicano, no lo anunciaban en la radio. Si no compraron la publicidad y los periódicos, no lo cubrieron."

Como resultado, comenzó a acumular películas, carteles de cine y artículos promocionales que reflejaban y preservaban esa cultura.

"Al mismo tiempo, noté que no había documentación, ni historia escrita al respecto, así que me encargué de documentar nuestra historia a través de fotografías y artículos."

El ¡Herencia del Cine! –exposición curada por los Archivos Ramón Hernádez –estará abierta hasta enero, de lunes a viernes, en el edificio de los Archivos del Condado de Bexar en Nueva St., frente al juzgado del condado.

Se acaba el tiempo para registrarse para la final Rock 'n' Roll Running Series

A partir del martes, la inscripción todavía está disponible para el medio maratón del 8 de diciembre por $155 y los 10K el 7 de diciembre por $145.

Las plazas están agotadas para el maratón completo y los 5K.

Se espera que se presenten más de 30 actos musicales diversos a lo largo de las rutas de la serie, incluso a través del centro de la ciudad.

Luis Cárdenas, fundador de AM Project, una organización local sin fines de lucro que enseña a jóvenes a pinchar y producir música, arregló los sonidos electrónicos que se pueden escuchar en Travis Park. Dijo que espera que los corredores llenen todos los espacios de inscripción.

En los últimos años, alrededor de 17,000 corredores han participado en la serie. Para registrarse antes de la fecha límite del 1 de diciembre, visite https://www.runrocknroll.com/san-antonio.

Esta será la serie Rock 'n' Roll último San Antonio. Los funcionarios locales anunciaron a principios de este mes que San Antonio tendría su propio maratón de clase mundial el próximo diciembre.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum responde a las amenazas arancelarias

El presidente electo Donald Trump prometido un arancel del 25% sobre los productos mexicanos si el país no detiene el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Sheinbaum insinuó en una carta que envió a Trump que podrían aplicarse aranceles de represalia si Trump sigue adelante con sus planes.

Sheinbaum también agregó que tales acciones podrían dañar a las empresas en ambos países, particularmente a industrias como la fabricación de automóviles que dependen de cadenas de suministro transfronterizas.

Al destacar los esfuerzos de México para frenar la migración, destacó una reducción en las caravanas de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, pero enfatizó que la crisis de las drogas es un problema de salud pública compartido impulsado por el consumo en Estados Unidos.

Sheinbaum también llamó al diálogo, defendiéndolo como el camino hacia el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida.

San Antonio, uno de los principales destinos para quienes buscan empleo

Un reciente estudio encuentra que San Antonio ocupa el tercer lugar en los EE. UU. como uno de los principales destinos para quienes buscan empleo.

La plataforma en línea Jobseeker descubrió que personas en Dallas, Austin y Houston expresaron interés en mudarse a San Antonio.

Alcalde Ron Nirenberg también dice que San Antonio continúa atrayendo nuevos residentes debido al desarrollo de la fuerza laboral, las viviendas asequibles y la infraestructura de la ciudad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

