Pleasanton siente múltiples terremotos; Presa condenada a muerte puede ser absuelta; Algunos clientes de paneles solares están siendo estafados

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 78 y un mínimo de 56.

Los trópicos: El Centro Nacional de Huracanes continúa rastreando La tormenta tropical Sara avanza por Centroamérica hacia el Golfo de México. Hasta ahora, se prevé que se debilite sobre la Península de Yucatán en México antes de ingresar a la Bahía de Campeche la próxima semana. "Dada la fuerte cizalladura del viento y las aguas más frías," informaron los meteorólogos, "no se espera ninguna reurbanización tropical sobre el Golfo de México." La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Presa condenada a muerte casi en libertad

Melissa Lucio, reclusa condenada a muerte en Texas, está un paso más cerca de ser liberada de prisión. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte por el asesinato de su hija, Mariah Alvarez, en 2007. Lucio insistió en que la niña murió al caerse por unas escaleras y no por abuso infantil.

Después de la protesta pública, en abril de 2022 la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitió una suspensión de la ejecución apenas dos días antes de que Lucio fuera ejecutado.

El jueves, Arturo Nelson, el juez que presidió el juicio de Lucio, firmó un documento llamado Determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que consideró que Lucio “es realmente inocente; ella no mató a su hija.” Nelson descubrió que el ex-fiscal de distrito ocultó ilegalmente pruebas en el juicio.

El caso ahora pasa a la Corte de Apelaciones Penales de Texas para una decisión final.

SAISD presenta contraoferta para el estadio del centro de Missions

El superintendente de San Antonio ISD dijo que su contraoferta para el grupo propietario del equipo de béisbol Missions es justa aunque amplia.

La respuesta fue una respuesta a la solicitud de los propietarios de comprar un terreno en el distrito para un estadio en el centro. La contraoferta incluye 400.000 dólares al año durante 30 años, una escuela de 45 millones de dólares y un nuevo estacionamiento.

El superintendente Jaime Aquino dijo que son términos razonables que se alinean con los valores del distrito: “Asegurar que haya una inversión en nuestro distrito escolar. Asegurarnos de que podamos aumentar nuestra inscripción al tener viviendas asequibles. Necesitamos estacionamiento para nuestro personal y nuestros estudiantes.”

Los fideicomisarios de SAISD votarán para aceptar o enmendar los términos de venta propuestos por Aquino el lunes. Una vez que los términos tengan la aprobación de la junta directiva, Aquino los llevará a las partes involucradas con el estadio para negociar.

TEA acepta solicitudes para la junta directiva de South San ISD

La Agencia de Educación de Texas dijo que abrirá solicitudes para una posible junta designada por el estado en South San Antonio ISD.

El conservador designado por el estado de South San recomendó a principios de este mes que el estado se hiciera cargo del gobierno del distrito debido a deficiencias críticas que han permanecido en la junta.

El comisiónado de TEA, Mike Morath, escribió en una carta el jueves que la agencia comenzará el proceso de encontrar solicitantes para la junta mientras decide si sigue la recomendación.

Es un procedimiento estándar para la TEA abrir solicitudes para la junta antes de tomar una decisión sobre una posible adquisición estatal.

Las estafas relacionadas con la energía solar ensombrecen el potencial de los paneles

La energía solar beneficia a muchas familias de Texas, pero muchos residentes están siendo estafados para comprar costosos paneles solares.

Ann Baddour, directora del Fair Financial Services Project, dijo que algunos vendedores de energía solar puerta a puerta hacen afirmaciones engañosas sobre la energía solar, mientras que otros mienten abiertamente.

"A veces las personas ni siquiera sabían que estaban comprando un sistema de paneles solares," explicó. "Pensaron que simplemente estaban firmando algo para obtener una verificación de crédito y resulta que terminan con este préstamo de $60,000."

Baddour agregó que los estafadores a menudo se dirigen a personas mayores o personas cuyo idioma nativo no es el inglés.

Pequeños terremotos sacuden Pleasanton

La ciudad del condado de Atascosa, a casi 40 millas al sur de San Antonio, experimentó cuatro pequeños terremotos desde el jueves.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto más fuerte fue de magnitud 3.7 el jueves por la tarde. Poco después siguieron dos temblores más pequeños, de 2.5 y 2.7 grados, y un terremoto de 2.9 sacudió Pleasanton poco después de las 4 de la mañana.

Las comunidades de Van Horn, Stanton y Wesbtrook en el oeste de Texas también registraron terremotos el jueves, todos de magnitud inferior a 3.

El USGS dijo que la gente normalmente sólo informa sentir terremotos de magnitud superior a 3.

X dice que sólo puede ser demandado en el norte de Texas

Los usuarios que quieran demandar a la plataforma de redes sociales X ahora solo pueden hacerlo en un distrito federal que incluya el norte de Texas, según los nuevos términos de servicio de la plataforma de redes sociales que entran en vigor hoy.

X trasladará su sede cerca de Austin, pero la empresa no ha mostrado ninguna conexión con el norte de Texas.

Milan Markovic, profesor de derecho de Texas A&M, dijo que eso es legal: "Se podría pensar que tal vez no sea una buena manera de tratar a sus clientes, pero no es poco ético, ciertamente desde la perspectiva de la ética legal."

El juez federal Reed O'Connor de Fort Worth posee acciones de Tesla y ha presidido dos de las demandas de Elon Musk. Markovic dijo que debido a que X y Tesla son compañías separadas, eso puede o no plantear dudas sobre la imparcialidad de O'Connor.

Hablando de Tesla, alrededor de 2.400 Tesla Cybertrucks fueron retirados del mercado por un defecto en el inversor de accionamiento que puede provocar que los vehículos eléctricos pierdan potencia motriz en las ruedas. Telsa sustituirá el variador vectorial de forma gratuita. Fue el sexto retiro del mercado este año del Tesla Cybertruck 2024.

