Aumentan las ventas de anticonceptivos; Abbott no respaldará el aumento de las matrículas; La Comisión dice que el sistema penitenciario de Texas amenaza la seguridad pública

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 78 y un mínimo de 47. Espere temperaturas similares durante los próximos días. Un frente frío a principios de la próxima semana podría traer algo de lluvia.

Los trópicos: el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando el avance de la Depresión Tropical 19. Se esperaba que se fortaleciera hasta convertirse en tormenta tropical a medida que avanza hacia el noreste desde el Caribe occidental, a través de Yucatán y hacia el Golfo de México el martes. Puede amenazar la costa del Golfo de Texas. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

El condado de Bexar quiere que la legislatura se ocupe de los problemas de congestión de vehículos

Los comisionados del condado de Bexar aprobaron algunos puntos de la agenda local esta semana que les gustaría que se aprobaran en la próxima sesión legislativa estatal.

La principal legislación que a la mayoría de los comisionados les gustaría que se aprobara en la sesión incluye un proyecto de ley diseñado en última instancia para combatir la congestión del tráfico local.

Melissa Shannon, directora de asuntos gubernamentales del condado, dijo a los comisionados que la Autoridad de Movilidad Regional de Álamo (RMA) podría utilizar un aumento en la tarifa de registro de vehículos local para abordar la congestión del tráfico. La RMA busca métodos de financiación innovadores para abordar los problemas de tráfico ahora, en lugar de esperar años para obtener financiación externa, según su sitio web.

La 89.ª sesión legislativa estatal comienza el 14 de enero en el edificio del Capitolio estatal en Austin

La junta laboral dictamina que las reuniones con audiencias cautivas son ilegales

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) dictaminó esta semana que las reuniones con audiencias cautivas son ilegales.

Las reuniones de audiencia cautiva son reuniones a las que los empleadores exigen que asistan sus trabajadores y donde el empleador comparte información antisindical con los empleados.

La NLRB dictaminó que estas reuniones son ilegales porque a menudo interfieren y coaccionan a los empleados en el ejercicio de sus derechos de organización.

La junta dijo que se permiten reuniones similares si se informa a los empleados que su asistencia es voluntaria, no se mantendrán registros de asistencia y no se impondrá ninguna disciplina por no asistir.

Abbott no apoyará los aumentos de matrícula

El gobernador Greg Abbott dijo que no apoyará ningún aumento de matrícula en la educación superior pública en el próximo bienio.

El año pasado firmó una ley que prohibía aumentar la matrícula y las tasas de pregrado para los años escolares 2023-24 y 2024-25.

Abbott escribió en una carta a los colegios y universidades públicas de Texas que el congelamiento de las matrículas se seguirá aplicando durante otros dos años académicos.

Las ventas de anticonceptivos se disparan tras la victoria de Trump

Las empresas de telesalud dijeron que las ventas de píldoras del día después y anticonceptivos se han disparado tras la victoria de Donald Trump la semana pasada. El aumento es prominente en estados con prohibiciones del aborto, como Texas.

Wisp, una empresa de telesalud sexual y reproductiva, informó que del 5 al 6 de noviembre los pedidos de píldoras utilizadas en el aborto con medicamentos aumentaron un 600%. Las ventas de anticonceptivos de emergencia aumentaron casi un 1,000%. Las ventas de anticonceptivos también aumentaron un 50%.

Wisp también dijo que las compras de nuevos pacientes en estados con prohibiciones del aborto, incluido Texas, experimentaron un aumento del 930%.

Otra empresa de telesalud, Winx Health, informó un aumento del 500% en la píldora del día después en estados con prohibiciones del aborto.

La Comisión dice que el sistema penitenciario amenaza la seguridad pública

La Comisión Asesora Sunset de Texas dijo que el sistema penitenciario estatal representaba una amenaza para la seguridad pública mientras lucha por mantener suficiente personal para mantenerse a flote.

Algunas prisiones funcionan con más de la mitad de los puestos de guardia vacantes.

La Comisión Sunset discutirá hoy sus recomendaciones para la agencia.

Este año revisará varias otras agencias para garantizar que aún sean necesarias, incluida la Comisión de Ética, la Lotería y el Departamento de Recursos de Información, entre otros.

Se cuestionan las encuestas a boca de urna de los votantes latinos en las elecciones de 2024

Una coalición de grupos de izquierda cuestionó algunas encuestas a boca de urna que, según dijeron, no representaban con precisión el voto latino.

Señalaron una encuesta de Unidos US de más de 3.700 votantes que mostró que el 62% votó por la vicepresidenta Kamala Harris.

"Lo que los datos muestran es que en realidad, si bien hubo un aumento significativo en el apoyo a Trump, la mayoría todavía cayó en la columna de Harris," dijo Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino.

La coalición argumentó que las encuestas a boca de urna tradicionales son menos confiables porque nunca fueron diseñadas para comunidades de color.

"Muchos de nosotros que hemos estado trabajando para aumentar la participación de los votantes latinos en ocasiones bromeábamos diciendo que parecía que se hablaba más de los votantes latinos que de ellos," dijo.

