315,000 votos anticipados emitidos en el condado de Bexar; El entrenador de los Spurs critica a Trump; 50 días sin lluvia para San Antonio

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 91 y un mínimo de 70. Un frente frío esta semana traerá ligeras posibilidades de lluvia a la región y máximas a mediados de los 80.

Los trópicos: No hay actividad tropical significativa en las regiones del Golfo o del Caribe. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Cientos de miles de votos anticipados ya se han emitido

Más de 315,000 votantes del condado de Bexar han emitido su voto anticipado.

El Departamento de Elecciones del Condado de Bexar dijo el domingo que hasta el momento representa alrededor del 25% de los votantes registrados.

Las urnas están abiertas desde hoy hasta el viernes de 8 a. m. — 8 p. m.

El entrenador de los Spurs critica a Trump

El entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, lanzó una diatriba de 12 minutos contra el candidato presidencial republicano Donald Trump en una conferencia de prensa el sábado.

Dijo que Trump es un peligro para el país y un mal ejemplo moral. “Este es el llorón más grande que jamás haya existido sobre la faz de la tierra,” dijo. “Es como el peor ejemplo de un matón de quinto grado que he visto en mi vida. ¿Le gustaría que sus hijos actuaran como él?"

Popovich añadió que Trump no es apto para ser presidente: “No le permitirías cuidar a tus hijos. No lo contratarías. Si tuvieras una pequeña empresa, ¿querrías a ese hombre en tu negocio? No hay manera. ¿Pero vas a votar por él para presidente?”

Popovich, el entrenador con más victorias en la historia de la NBA, tiene un historial de denunciar el racismo y pedir justicia social.

Los comisionados del condado abordan la ayuda para las personas sin hogar y la salud mental

Se esperaba que los comisionados del condado de Bexar destinaran millones de dólares federales de ayuda por el COVID-19 a servicios de salud mental, personas sin hogar y personas con trastornos por uso de sustancias cuando se reúnan hoy.

Solo el Centro de Ciencias de la Salud de UT podría recibir más de $10 millones para ayudar y tratar a las personas necesitadas, incluido un equipo médico móvil para llegar a las personas sin hogar.

En otra acción, los comisionados considerarán una renovación de casi $7 millones para el laboratorio criminalístico del condado. También en la agenda hay casi medio millón de dólares para ayudar a apoyar al Instituto de Música Clásica, el Ballet San Antonio y la Ópera de San Antonio.

Los comisionados abrirán la reunión con una proclamación que rinde homenaje al equipo de béisbol campeones estatales de Central Catholic High School.

50 días sin lluvia para San Antonio

La última lluvia se registró el 5 de septiembre. Esta es la cuarta vez en este siglo que San Antonio ha soportado una racha sin lluvia de al menos 40 días.

El Monitor de Sequía de EE. UU. mostró que el 90% del condado de Bexar se encuentra en sequía extrema, el segundo nivel más alto de sequía.

El acuífero Edwards se encuentra en mínimos casi históricos. Sus niveles de agua cayeron rápidamente.

El acuífero se encontraba a sólo 626 pies el domingo. Eso es alrededor de 40 pies por debajo del promedio.

El CityFest de The San Antonio Report comienza hoy en la sede de TPR

Los panelistas se reunirán hoy en la sede de TPR de 8:30 a. m. a 10 a. m. para discutir el futuro del centro de San Antonio. Los participantes incluyen al administrador de la ciudad Erik Walsh, Andrés Andujar de Hemisfair, Trish DeBerry del Centro San Antonio, Verónica Salazar de UTSA y David Robinson Jr. de Weston Urban.

El martes, los ex alcaldes Phil Hardberger, Ivy Taylor, Henry Cisneros y Nelson Wolff encabezarán el almuerzo inaugural en el Museo Witte.

Más información se puede encontrar en cityfestSA.org.

Trabajador humanitario: las víctimas de la tormenta en Carolina del Norte todavía necesitan ayuda

Un residente de San Antonio que trabaja con una organización de recuperación en Carolina del Norte dijo que las víctimas de las inundaciones están en extrema necesidad.

Matthew Clark de San Antonio es jefe de logística de la organización sin fines de lucro Ground Force Humanitarian Aid. Actualmente se encuentra en Spruce Pine, Carolina del Norte, cerca de la zona más afectada por las inundaciones. Dijo que las vidas todavía están trastocadas.

Añadió que su grupo ha oído que se está sacrificando ganado por falta de heno para alimentarse.

Los grupos de recuperación también están coordinando donaciones para cosas como generadores y ropa de invierno a medida que comienza a llegar el clima frío. Obtenga más información aquí.

Los seres queridos perdidos se celebran en Hemisfair

El Día de Los Muertos en Hemisfair llenó el centro de San Antonio este fin de semana con música, comida y recuerdos.

El feriado que se celebra el 1 y 2 de noviembre ha sido tradicionalmente un evento familiar tranquilo y personal, celebrado en casa o en un cementerio local, en comunión con los recuerdos y los espíritus de los seres queridos que han fallecido.

Sin embargo, en la última década, a medida que los atributos culturales matizados del suroeste surgieron y fueron capturados por cámaras siempre presentes, la observancia del Día de Los Muertos ha crecido exponencialmente.

El sábado y domingo el recinto del Hemisfair se llenó de música festiva. Las aceras estaban adornadas con casi 80 altares en honor a los muertos.

