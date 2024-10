Celebridades piden justicia para Roberson; Las mujeres de Northwest Vista se unen a la participación récord del condado de Bexar; Comal declara desastre por calor

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 91 y un mínimo de 64. Esta semana será más cálida pero las noches permanecerán agradablemente frescas.

Los trópicos: el Centro Nacional de Huracanes sigue vigilando Tormenta tropical Óscar moverse hacia el noreste sobre el Océano Atlántico. No hay otros sistemas tropicales importantes en las regiones del Golfo o del Caribe. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Elección 2024: La votación anticipada en las elecciones de noviembre está en marcha y finaliza el 1 de noviembre. La boleta incluye la boleta presidencial, así como varias contiendas estatales y locales. Hay casi 50 lugares de votación abiertos en todo el condado de Bexar, incluidas bibliotecas, centros comunitarios y universidades.

Horario de votación anticipada en el condado de Bexar:

Del lunes 21 de octubre al viernes 25 de octubre: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábado 2 de octubre: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Domingo 27 de octubre: 12 p.m. a 6:00 p. m.

Del lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Celebridades piden justicia para Robert Roberson

El autor y abogado de best sellers John Grisham testificó el lunes en la audiencia de la legislatura de Texas sobre la pena de muerte. Le dijo al Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes que sus audaces acciones salvaron la vida del condenado a muerte Robert Roberson.

Grisham dijo que el juicio original de Roberson se llevó a cabo tan mal que debería haberse anulado. “El juicio fue una farsa,” dijo. “Fue un juicio patético. Si pudiéramos regresar y tener un juicio justo, y creo que lo único que a Robert y sus abogados les encantaría en este momento es volver a los tribunales, regresemos a Palestina, Texas, en el condado de Anderson, y tengamos un juicio justo. Eso es todo lo que estamos pidiendo."

La personalidad de televisión conocida como Dr. Phil testificó. Phil McGraw, que tiene un doctorado, dijo que recientemente entrevistó a Roberson y dijo a los legisladores que "no creo que haya disfrutado todavía de un juicio justo."

A Roberson no se le permitió testificar en persona y no se conectó de forma remota para testificar. Los abogados de Roberson dijeron que no testificaría a través de un enlace informático porque su autismo interfiere con su capacidad para comunicarse virtualmente. Los legisladores dijeron que estaban en conversaciones con la oficina del fiscal general de Texas para encontrar una solución para que eventualmente testifique en persona.

Roberson no tiene un día de ejecución pendiente. Cuando se emite una nueva orden de ejecución, se requiere una notificación de 90 días.

Las mujeres de Northwest Vista College se unen a una participación récord

El condado de Bexar alcanzó un récord de participación en el primer día de votación anticipada el lunes. Una cantidad sin precedentes de 46,820 personas emitieron su voto en los 51 sitios de votación anticipada del condado.

En Northwest Vista College, uno de los sitios más concurridos del condado, muchas mujeres que hicieron fila para votar temprano dijeron que restaurar el derecho al aborto era un tema principal. Otros dijeron que sus preocupaciones económicas guiaron sus decisiones en la contienda presidencial.

Algunos expertos políticos dijeron que el voto de las mujeres podría marcar la diferencia en la carrera presidencial.

Laredo levanta aviso de hervir agua

La ciudad de Laredo levantó su aviso de hervir el agua el lunes por la tarde.

Las pruebas de agua resultaron negativas para cualquier contaminación, lo que indica que no hay rastros de E. Coli o bacterias altas en el sistema de agua. El aviso había estado vigente desde el 10 de octubre.

La ciudad dijo que levantar el aviso era el primer paso para abordar los problemas actuales de infraestructura hídrica.

Mientras se intentaba resolver el problema, se encontraron más de 200 conexiones de agua ilegales o en mal estado mientras se encontraban en la ciudad.

Condado de Comal declara desastre por calor

El juez del condado de Comal, Sherman Krause, emitió una declaración de desastre en respuesta al calor excesivo y las condiciones climáticas críticas de incendio.

El Coordinador de Manejo de Emergencias, Jeff Kelley, dijo que con la continua ola de calor y el empeoramiento de las condiciones de sequía, los incendios forestales son un peligro real en el condado de Comal.

Añadió que existe una prohibición de quemar y que las condiciones extremas deben tomarse en serio.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Comal informó que las condiciones continúan empeorando debido a la falta de lluvias significativas en el Condado de Comal. También hay una gran carga de combustible vegetal en el suelo que se ha secado.

La declaración estará vigente durante los próximos siete días.

Flaco Jiménez homenajeado en la Casa Blanca

La leyenda de la música tejana y nativo de San Antonio, Flaco Jiménez, fue honrado el lunes en la Casa Blanca con la Medalla Nacional de las Artes 2022.

El hijo del Flaco, Arthur, asistió a la ceremonia debido a los continuos problemas de salud del Flaco.

La medalla, el premio más alto del país para artistas, se otorga a individuos o grupos por sus destacadas contribuciones a las artes en los EE. UU.

La actriz y directora de Texas Eva Longoria también estuvo entre los 11 artistas homenajeados para 2022.

Selena fue honrada póstumamente con la medalla 2023.

Película repasa la historia de la celebración del Día de los Muertos

Una mirada al Día de los Muertos de antaño se exhibirá en el centro de la UNAM, en los terrenos de Hemisfair. Sarah Zenaida Gould del Instituto Mexicano Americano de Derechos Civiles (MACRI) dijo que proyectarán un documental esta noche a las 7:00 horas.

Dia De Los Muertos ha ganado popularidad durante la última década, pero esta película de 1988 está más orientada a las raíces.

"Vamos a proyectar el documental de Lourdes Portllios La Ofrenda, Los Días de Muertos", explicó Gould. "Este es un documental de 1988 de la fallecida Lourdes Portillo. Lourdes Portillo fue quizás la cineasta chicana más importante de los siglos XX y XXI”.

Tanto la entrada como el aparcamiento en las plazas de la ciudad serán gratuitos.

