Los residentes cuyas casas fueron allanadas quieren explicaciones; Las ciudades fronterizas ven menos criminalidad que otras ciudades; La mayoría de los texanos asesinados por parejas íntimas recibieron disparos en esos casos

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 92 y un mínimo de 71. El calor disminuirá lentamente durante los próximos días. Los máximos la próxima semana estarán en los 80 grados.

Los trópicos: El Centro Nacional de Huracanes continúa monitoreando un sistema en crecimiento que se mueve en el Golfo de México. Puede que este fin de semana sea una depresión tropical. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Elección 2024: La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones de noviembre es el lunes 7 de octubre. Los formularios de registro de votantes están disponibles en todas las sucursales de la Biblioteca Pública de San Antonio y las personas también pueden imprimir un formulario en línea desde el sitio web de la Secretaría de Estado de Texas. Para obtener más información sobre cómo registrarse para votar, visite VotaTexas.gov.

Las personas que vieron sus casas allanadas por acusaciones de fraude electoral quieren explicaciones

Un juez federal de San Antonio dictaminó durante el fin de semana que el estado ya no puede investigar los esfuerzos de asistencia a los votantes como un acto criminal. Pero los organizadores y políticos cuyos hogares fueron allanados por el Fiscal General Ken Paxton este verano todavía están esperando respuestas.

Cecilia Castellano es una demócrata que se postula para el Distrito 80 de la Cámara de Representantes rural del sur de Texas. La oficina de Paxton inició una búsqueda en su casa a las 6 a.m. del 20 de agosto en busca de evidencia de fraude electoral.

Castellano dijo a The Source de TPR que no fue acusada de ningún delito pero no ha recibido ninguna de sus pertenencias que fueron confiscadas.

"Mi teléfono no ha sido devuelto," dijo. "Tampoco hemos tenido noticias de la Oficina del Procurador General. No hemos tenido noticias del fiscal de distrito que inició esta búsqueda. Así que ya saben, estamos esperando pacientemente. Tengo un abogado que va a hacer una llamada telefónica para saber cuándo nos van a devolver nuestras pertenencias."

Castellano y los dirigentes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han pedido una investigación federal sobre las redadas.

Un informe describe múltiples problemas con las prisiones de Texas que ponen en peligro al público

Es casi imposible contar con el personal adecuado en varias prisiones de Texas, lo que hace que el sistema sea peligroso para los reclusos, el personal y el público. Esa y otras críticas fueron formuladas contra el Departamento de Justicia Penal de Texas en el informe del personal de la comisión asesora de extinción.

Los informes se utilizan para analizar la utilidad y eficacia de los departamentos del gobierno de Texas.

Si bien la Comisión Sunset cree que la agencia responsable de detener y rehabilitar a más de 100,000 personas es necesaria, encontró numerosas fallas graves en la organización en el informe.

La agencia que gastó casi $4 mil millones en 2023 tiene tecnología obsoleta, una supervisión laxa de sus programas de rehabilitación y una crisis de personal que hace que todo el sistema sea peligroso para los reclusos y el personal.

Las prisiones son más violentas que hace una década. Los empleados trabajan más y más duro y dejan caer más bolas. El informe vincula la dotación de personal de "nivel de crisis" con una fuga mortal en 2022.

Los suicidios también han aumentado a más del doble de lo que eran en las cárceles de Texas hace una década. Con 65 muertes, es la cifra más alta en más de dos décadas.

Datos del FBI: las comunidades fronterizas de Texas tienen menos criminalidad que otras ciudades

Los datos del FBI muestran que las comunidades fronterizas de Texas continúan teniendo tasas de criminalidad más bajas que las ciudades no fronterizas.

Las tasas de asesinatos y delitos violentos por cada 100,000 residentes en comunidades como Laredo y El Paso fueron significativamente más bajas en comparación con otras ciudades de Estados Unidos.

En Texas, Houston tuvo el mayor número de delitos violentos, con alrededor de 1,100 delitos por cada 100,000 habitantes. Rio Grande City y McAllen tuvieron los niveles más bajos con menos de 145 delitos violentos.

El congresista del sur de Texas, Henry Cuellar, publicó el informe el martes utilizando estadísticas del Programa Uniforme de Informes de Delitos del FBI.

Alcalde: San Antonio avanza con la ampliación del aeropuerto tras fallo judicial contra Southwest

Tras el rechazo de un esfuerzo de Southwest Airlines para bloquear un nuevo acuerdo de arrendamiento de una aerolínea con la ciudad de San Antonio, el alcalde Ron Nirenberg dijo el martes que la ciudad estaba preparada para seguir adelante con sus planes de expansión del aeropuerto.

La aerolínea había acusado a la ciudad de engañarle, hacer promesas y luego retractarse.

El San Antonio Business Journal informó por primera vez los comentarios de Nirenberg.

Dijo que la ciudad ofreció invertir 300 millones de dólares en mejoras a la Terminal A, donde se encuentra Southwest, una cifra 100 millones de dólares mayor que la que acordó originalmente el comité que presidió la aerolínea. Nirenberg dijo que cree que la demanda de Southwest está impulsada por “la ira y la decepción.”

En una declaración que Southwest dio al Business Journal, dijo que el proceso para determinar la asignación de puertas discriminaba a la aerolínea. Southwest puede solicitar una audiencia de orden judicial preliminar, continuando su lucha con San Antonio.

San Antonio se asocia con una empresa ferroviaria para mejorar la calidad de vida y la seguridad

La ciudad de San Antonio está trabajando en una asociación formal con Union Pacific Railroad para apoyar el mantenimiento de propiedades ferroviarias que están plagadas de vertidos ilegales y problemas de cumplimiento de códigos y donde los trenes a menudo bloquean las carreteras.

Raquel Espinoza, directora principal de relaciones públicas de Union Pacific, dijo que el ferrocarril entiende que necesita mejorar para los residentes de San Antonio y ha comenzado a trabajar en cruces prioritarios desde que se enteró de la propuesta de política. Añadió que Union Pacific también hará más para abogar por la financiación de pasos elevados para evitar cruces bloqueados.

El personal de la ciudad planea presentar un acuerdo final al ayuntamiento a principios de 2025.

Los concejales Jalen McKee-Rodríguez y Marc Whyte de los Distritos 2 y 10 fueron coautores de la propuesta para trabajar con Union Pacific en el mantenimiento de su derecho de paso. McKee-Rodríguez dijo que espera que Union Pacific pague el mantenimiento, incluso si la ciudad presta ayuda.

En Texas el número de víctimas asesinadas a tiros por sus parejas íntimas casi se ha duplicado desde 2013.

Más de 200 texanos fueron asesinados por sus parejas íntimas el año pasado; una abrumadora mayoría recibió disparos. La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica aumenta en un 500% el riesgo de homicidio.

Las órdenes de protección prohíben a los perpetradores de violencia doméstica tener armas. Pero Tabitha Harrison, del Consejo de Violencia Familiar de Texas, dijo que al menos 20 abusadores quedaron desapercibidos el año pasado, y eso costó vidas.

La Corte Suprema confirmó la ley que prohíbe portar armas a personas bajo órdenes de protección en un caso del norte de Texas el año pasado. Texas no cuenta con un sistema estatal para retirar esas armas una vez que se emite una orden de protección.

El número de mujeres de Texas asesinadas a tiros por sus parejas íntimas casi se ha duplicado desde 2013.

Mariah Gardner de San Antonio dijo que esa cifra no capta el impacto total de la violencia doméstica. El exmarido de Gardner le disparó siete veces y apuñaló a sus dos hijos con un cuchillo. Su hija Willow fue asesinada, pero Gardner y su hija mayor sobrevivieron.

Caroline Love de KERA contribuyó a este informe.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.