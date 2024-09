Clayton Perry, ex concejal del Distrito 10, ingresa a la carrera por la alcaldía de San Antonio en 2025

Lee esta historia en inglés.

Clayton Perry, ex concejal del Distrito 10 que se negó a postularse para la reelección después de un cargo de DWI, dijo el viernes que se postulará para alcalde de San Antonio en 2025.

Fue la sexta persona en anunciar oficialmente su candidatura a la alcaldía. El puesto está abierto porque el alcalde Ron Nirenberg ha sido destituido.

Perry se unió a un campo abarrotado que incluye a la concejal del Distrito 4, Adriana Rocha García, al concejal del Distrito 8, Manny Peláez, al concejal del Distrito 9, John Courage, al empresario tecnológico local Beto Altamirano y a Rolando Pablos, exsecretario de Estado de Texas. También se esperaba que la concejal del Distrito 6, Melissa Cabello Havrda, se uniera a la carrera.

Cuando se le preguntó sobre el campo de candidatos, incluidos sus ex colegas del consejo, Perry dijo que estaba listo para enfrentarse a cualquiera en la carrera. “Sé que tengo el liderazgo adecuado y las ideas correctas para superar algunos de estos obstáculos que tiene San Antonio y aprovechar el potencial de San Antonio es tremendo.”

Con respecto a su cargo de DWI de 2022 y su posterior libertad condicional, Perry dijo que lo está asumiendo y asume toda la responsabilidad.

“Hablas de que algo es humillante, me cortó las rodillas y realmente me pasó factura. Asumí todo eso, he hecho todo, todo lo que se me requirió,” dijo.

Agregó que dependerá de los votantes decidir qué factor influye en su candidatura. “Oré mucho,” dijo, “y sigo orando todos los días, pidiendo orientación y ayudándome a tomar la decisión correcta sobre qué hacer. Y en este punto, he tomado esa decisión y voy a seguir adelante con ella."

En abril de 2023, Perry no refutó en un tribunal del condado de Bexar los cargos de conducir en estado de ebriedad y no intercambiar información relacionada con un atropello y fuga en noviembre de 2022 después de consumir más de una docena de tragos en el bar Evil Olive y huir de la escena a su casa cercana, según documentos judiciales.

Perry admitió haber estado involucrado en un accidente automovilístico poco después del incidente.

El juez permitió una adjudicación diferida, un tipo de libertad condicional que mantuvo el cargo fuera de su expediente. No cumplió condena en prisión, pero tuvo que completar 12 meses de libertad condicional.

Los fiscales pedían una sentencia más dura e indicaron que la adjudicación diferida no era apropiada. El fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, dijo que Perry no recibió ningún trato especial debido a su condición de funcionario electo.

Perry sirvió en el Concejo Municipal de San Antonio desde 2017 y ganó la reelección en 2019 y 2021 sin segunda vuelta. Tras el incidente, Perry anunció que no se presentaría a un cuarto y último mandato.

En mayo de 2023, Marc Whyte ganó el escaño. A finales de diciembre, también fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio después de que lo detuvieran en el lado norte de la ciudad. En julio de 2024, el fiscal del condado de Bexar lo acusó formalmente por conducción en estado de ebriedad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

