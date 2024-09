Reporte ofrece formas en que San Antonio puede ayudar a evacuados afganos; abogados de un preso condenado a muerte quieren que se destituya a jueza; SAISD solicita información sobre estadio

Lee esta historia en inglés.

Clima de hoy: Un frente frío ha dado un breve descanso de la temperatura de 90 grados. Hoy se espera una temperatura máxima de 89 grados y una temperatura mínima de 67. Se anticipan cielos despejados y temperaturas más cálidas durante el resto de la semana y el fin de semana. El clima más fresco regresará después del próximo miércoles.

Los trópicos: El Centro Nacional de Huracanes está siguiendo el avance del huracán Helene, que se está intensificando a medida que se desplaza hacia el norte, rumbo a Florida. NPR está siguiendo la noticia aquí. El resto del Golfo de México está tranquilo por ahora. Hay dos sistemas en crecimiento en el Atlántico, pero no representan una amenaza para los Estados Unidos. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Elecciones 2024: En Texas, la votación anticipada comienza el lunes 21 de octubre. Si usted es una de miles de personas que se han mudado recientemente al estado, asegúrese de registrarse antes del 7 de octubre. Obtenga más información aquí.

Un reporte sugiere formas en que San Antonio puede ayudar a evacuados afganos

Un nuevo informe a la Comisión de Vivienda de San Antonio elaborado por la organización local sin fines de lucro Culturingua propuso formas en las que la ciudad puede apoyar a cientos de evacuados afganos que llegaron aquí después de que el ejército estadounidense se retiró de su país.

La organización sin fines de lucro trabaja con comunidades inmigrantes de Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia.

La directora ejecutiva de Culturlingua, Nadia Mavrakis, afirmó que la calidad de las viviendas necesita mejoras importantes. Añadió que la construcción de más parques en la zona del Centro Médico, donde se encuentra la mayoría de los evacuados, también contribuirá en gran medida a mejorar su calidad de vida.

Actualmente, su organización está trabajando para capacitar a líderes de la comunidad de inmigrantes y también está creando trayectorias profesionales para afganos basadas en las habilidades que desarrollaron en su país de origen.

Abogados de un condenado a muerte piden la destitución de jueza

Los abogados que luchan por salvar de la ejecución a quien creen que es un hombre inocente presentaron una moción para retirar a la jueza del caso y anular la ejecución.

Robert Roberson fue condenado por la muerte de su hija de dos años con pruebas que, según los expertos, eran ciencia basura.

Los abogados de Roberson presentaron una moción citando la asignación inválida de la jueza jubilada Deborah Oakes Evans al caso y las circunstancias que crearon la apariencia de que ella era parcial.

Gretchen Sween, abogada de Roberson desde hace mucho tiempo, dijo: “Estábamos preocupados por la creciente evidencia de que no se nos estaba dando un trato justo. Por ejemplo, habíamos solicitado varias veces una audiencia y nos la seguían negando.”

Si la jueza es destituida, la fecha de ejecución del 17 de octubre quedará sin efecto y posiblemente se reprogramará para una fecha posterior. Pero Sween advirtió que la cuestión debería ser la inocencia real de Roberson.

Pew Research Center: Más latinos votan por el Partido Republicano

Tanto el expresidente Donald Trump como la vicepresidenta Kamala Harris buscan ganarse a los votantes latinos. Harris tiene ventaja, pero cada vez más latinos están optando por votar por los Republicanos.

En la recta final de las elecciones presidenciales, el 57% de los votantes latinos registrados dicen que votarán por Harris. Alrededor del 39% dijo que elegirán a Trump, según una encuesta del Pew Research Center publicada esta semana.

Paola Ramos, autora del nuevo libro Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means For America, señaló que los latinos a menudo son considerados partidarios Demócratas, pero eso está cambiando.

Agregó que aunque Trump está pidiendo deportaciones masivas si es elegido, muchos latinos no ven esto como una amenaza para ellos o sus familias.

El SAISD invita al público a participar en la propuesta de construir un estadio de béisbol en el centro de la ciudad

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio organizará una reunión de participación pública el 7 de octubre sobre la venta de terrenos del distrito para el estadio de béisbol propuesto en el centro de la ciudad de San Antonio.

El Ayuntamiento aprobó el marco inicial para el estadio de béisbol de 160 millones de dólares a principios de este mes.

La ciudad busca desarrollar un terreno de 2.3 acres en Camaron Street que es propiedad del distrito.

Se invita a los residentes a dar su opinión sobre la venta propuesta durante la reunión, que comenzará a las 6:00 p.m. el 7 de octubre en la sala de juntas de la oficina central del SAISD en 514 W. Quincy.

Paxton demanda a la administración de Biden por la normativa sobre hogares de acogida y LGBTQ

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la administración de Biden por un cambio de reglas de julio que vincularía algunos fondos de cuidado temporal a las protecciones de los jóvenes LGBTQ.

El gobierno de Biden anunció hace un año que exigiría que todos los niños en hogares de acogida estuvieran libres de acoso, maltrato y abuso. Eso incluía a los niños que se identifican como LGBTQ+.

La norma exige que las agencias se aseguren de que el lugar donde se aloja un niño esté disponible para ese menor.

Paxton explicó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no tiene autoridad para hacer esto y que agravará aún más la escasez de colocaciones en hogares sustitutos en Texas.

Durante los últimos tres años, Texas ha tenido dificultades para encontrar un lugar donde los niños puedan pasar la noche, y en ocasiones ha llegado a alojar a docenas de ellos en hoteles.

Audubon Texas a los residentes: apaguen la luz por las aves

La campaña se llama 2024 Lights Out, Texas, y el grupo alienta a los texanos a apagar las luces innecesarias para minimizar la contaminación lumínica y ayudar a las aves migratorias a seguir su camino.

El grupo explicó que es especialmente importante disminuir la contaminación lumínica en zonas densamente pobladas, donde las aves migratorias pueden desorientarse mientras navegan por el cielo nocturno.

Se estima que hasta mil millones de aves mueren cada año debido a colisiones con edificios. Audubon Texas también fomenta la modificación o eliminación de vidrios reflectantes para ayudar a reducir las colisiones.

La migración máxima se produce hasta el 29 de octubre y la migración de otoño finaliza alrededor del 30 de noviembre. Encuentre más información en tx.audubon.org.

El SAISD honra a los graduados y sus logros profesionales

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio ha anunciado los homenajeados de los Premios Inspire de este año.

Cada año, el distrito reconoce el legado de los graduados que han tenido un impacto en la comunidad. Entre los homenajeados de este año se encuentran Ellen Riojas Clark, Bobby Perez, Pablo Rodriguez y Xavier Rodriguez.

Rojas Clark, quien se graduó de la preparatoria Edison, dio clases en la Universidad de Texas en San Antonio durante más de 40 años. Es la primera académica latina en los Estados Unidos en tener una cátedra financiada con su nombre.

Bobby Perez, graduado de Jefferson High School, es director jurídico y asesor general de Spurs Sports & Entertainment.

Pablo Rodriguez, graduado de Lanier, es director de comunicaciones de la División de Banca Comunitaria y de Consumo de JPMorgan Chase.

Xavier Rodriguez, quien se graduó de Burbank High School, se sienta en el banquillo como juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.

La cena de entrega de los Inspire Awards se celebrará el 23 de octubre por la noche en el Museo Witte. Usted puede encontrar más información en SAISDFoundation.com.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

