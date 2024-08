Se solicitan investigaciones federales y estatales después de redadas del fiscal general Paxton en el sur de Texas por presunto fraude electoral

Lee esta historia en inglés.

Ahora se están solicitando investigaciones federales y estatales después de que investigadores de la oficina del fiscal general allanaron casas del sur de Texas de trabajadores de la campaña Demócrata, así como de voluntarios y de un candidato a la Cámara de Representantes de Texas.

El fiscal general Ken Paxton ordenó las redadas para investigar el presunto fraude electoral y la recolección de votantes durante las elecciones intermedias de 2022.

La "recolección de votantes" consiste en recoger las boletas completadas de votación ausente de los votantes y entregarlas en los colegios electorales o en las oficinas electorales.

Ramon Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo que las redadas no tenían nada que ver con la recolección de votantes.

"LULAC está pidiendo a Kristen Clarke de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que investigue los esfuerzos del Fiscal General Paxton para interferir con el voto latino," afirmó. "Esto es una intimidación directa a los votantes, y LULAC luchará por el derecho de cada latino a ejercer su derecho al voto."

Palomares hizo sus comentarios el lunes a los manifestantes que se reunieron frente a la oficina del fiscal general de Texas en San Antonio. Algunos de los que vieron sus casas allanadas y los Senadores estatales Demócratas Roland Gutierrez y Jose Menendez también asistieron a la protesta.

El ex presidente del Partido Demócrata del condado de Bexar, Manuel Medina, la candidata Demócrata del Distrito 80 de la Cámara de Representantes de Texas, Cecilia Castellano, y Lidia Martinez, miembro de LULAC, de 87 años, estuvieron entre los que vieron sus casas allanadas. Otros que trabajan en la campaña de Castellano también fueron objeto de registros.

Medina fue consultor recientemente para la campaña de Castellano y supuestamente fue grabado discutiendo la recolección de votantes con un operador político del condado de Frio.

Gabriella Alcorta-Solorio Lidia Martinez es una residente de San Antonio cuya casa fue allanada. Habló en la conferencia de prensa de LULAC el lunes.





Martinez expresó que su casa en el área de LEE High School fue allanada poco después de que ella se despertó a las 5:30 a.m. el martes pasado.

Detalló que siete hombres armados y dos mujeres armadas estuvieron en su casa durante horas buscándola e interrogándola sobre el registro de votantes, LULAC y Medina.

Agregó que ella ayuda a adultos mayores a registrarse para votar o los orienta con sus boletas por correo si lo necesitan, pero que no hizo nada ilegal. Aclaró que no llena nada en nombre de nadie en los formularios de votación.

"Me interrogaron durante tres horas," afirmó. "En un momento, me tuvieron afuera frente a todos mis vecinos mientras registraban la sala de estar, y nunca me dejaron vestirme. Fue un acoso muy vergonzoso e intimidante. Registraron todo en mi casa."

Precisó que los agentes se marcharon con su computadora portátil, agenda de citas y teléfono celular.

Castellano, quien también vio su teléfono celular confiscado durante el allanamiento de su casa, sospechaba que ella había sido atacada porque se postula para el escaño del área de Uvalde que los Republicanos creen que pueden ganar para mantener el control de la Cámara de Representantes de Texas.

"Realmente creo eso porque el fiscal de distrito es Republicano en el condado de Atascosa. De ahí soy," señaló Castellano. "Y creo que ella está haciendo esto para obtener beneficios políticos y para ayudar a su Partido Republicano."

El ex alcalde de Uvalde, Don McLaughlin Jr., respaldado por Paxton, el gobernador Greg Abbott y el candidato presidencial Republicano Donald Trump, se postula para el escaño como Republicano. Castellano se preguntó en voz alta por qué las armas empuñadas en estas redadas no se utilizaron tan rápidamente contra el tirador de la escuela de Uvalde para evitar la muerte de 19 niños y dos maestras.

"Me imagino lo que pasaron las hijas del señor Manuel Medina con armas de asalto en la cara," narró. "¿Por qué diablos Ken Paxton y Don McLaughlin no pudieron hacer que eso sucediera en la escuela primaria Robb? ¿Por qué no entraron con tanta fuerza?"

Gutierrez y Menendez expresaron que planean enviar una carta al presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dan Patrick, para investigar las redadas y los informes de que se prepararon con armas de asalto.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.