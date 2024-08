Cónyuges de militares en San Antonio piden a legisladores facilitar proceso para transferir licencias profesionales

Lee esta historia en inglés.

Los profesionales con licencia siguen enfrentando trámites burocráticos cuando se mudan a Texas con cónyuges de miembros del servicio que han sido transferidos al estado de la estrella solitaria.

Eso es lo que algunos cónyuges dijeron a los legisladores de la Cámara de Representantes de Texas a principios de este mes durante una audiencia del comité celebrada en el campus del centro de la Universidad de Texas en San Antonio para conocer más acerca de los desafíos que aún enfrenta la comunidad militar.

Entre los problemas, una variedad de profesionales, incluidos maestros y cosmetólogos, necesitan licencias emitidas por el estado para trabajar. Conseguir uno de estos documentos cada vez que su socio militar es transferido a un estado diferente puede ser complicado.

Por eso pidieron a los miembros del Comité de Defensa y Asuntos de Veteranos que les facilitaran la gestión de la burocracia en Texas.

Corrie Weathers habló ante el comité sobre las dificultades que ha enfrentado al transferir su licencia en Texas.

“Pero después de meses de no poder lograr que nadie contestara el teléfono y de involucrar a otros dos estados para transferir mi licencia a Texas,” describió Weathers. “Finalmente, al cabo de cinco meses, me contestaron en Texas, donde me afirmaron que no creían que tuviera suficiente experiencia para calificar para una licencia en Texas.”

Agregó que un funcionario de Texas le expuso que necesitaba adquirir experiencia y comunicarse con un supervisor, aunque, aclaró, en otros estados había sido supervisora.

Weathers explicó que es autora y presentadora de podcasts y que tiene cinco licencias profesionales.

“Tienen una oportunidad increíble de ser un estado que realmente modela lo que significa mantener su soberanía como estado, pero también cambiar completamente las necesidades de su estado al aceptar el increíble talento que llega a su estado, pero también el que sale de su estado,” añadió Weathers.

Weathers mencionó durante la audiencia que se trataba de una cuestión de seguridad nacional. Expresó que las personas no servirán en el ejército si sienten que su servicio les hará la vida más difícil a sus familias.

En 2023, una mujer ganó una demanda contra Texas cuando le expusieron que una nueva ley aprobada por la administración Biden para hacer que las licencias profesionales sean transferibles a través de las fronteras estatales no se aplicaría a ella ni a Texas.

La esposa de un miembro de la Fuerza Aérea, Hannah Magee Portée, presentó una demanda en mayo después de mudarse a Del Río debido a las órdenes militares de su esposo. Los funcionarios de educación de Texas se negaron a honrar sus licencias de consejería escolar de Missouri y Ohio.

Se le concedió acceso a ejercer como consejera escolar después de que un tribunal dictaminó que Texas no podía utilizar una regla aislada contra Portée.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

