Comienza la demolición en el lugar del tiroteo masivo más mortífero de Texas mientras una comunidad dividida observa

SUTHERLAND SPRINGS — La demolición comenzó el sábado por la mañana en el santuario original de la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs.

Los residentes pasaban con las ventanillas abajo viendo a los trabajadores comenzar a derribar el edificio donde un hombre armado abrió fuego en un servicio dominical en 2017, asesinando a 26 personas.

La demolición pone fin a una amarga disputa entre feligreses sobre qué hacer con el lugar del tiroteo masivo más mortífero de Texas y del país en un lugar de culto religioso.

Casi dos años después del tiroteo, se construyó en la misma propiedad una iglesia tres veces más grande que la anterior. El edificio original se convirtió en un monumento conmemorativo, pintado de blanco y con sillas con el nombre de cada una de las víctimas.

Joey Palacios / Texas Public Radio El lugar del tiroteo masivo más mortífero en la historia de Texas sirvió como monumento a las víctimas durante varios años.







En la pequeña ciudad no incorporada de 600 habitantes, algunas familias de las víctimas consideraban que el monumento era el único lugar al que podían acudir para llorar a sus seres queridos. Charlene Uhl perdió ese día a su hija Haley Krueger, de 16 años. Ella no quería que lo derribaran.

“Es importante para mí porque ahí fue donde Haley tomó su último aliento. Me gustaría que estuviera allí, pero ellos [la iglesia] tienen otros planes,” dijo Uhl.

En 2021, un comité de la iglesia celebró una votación para decidir el destino del edificio original. 66 personas votaron a favor de derribarlo, mientras que treinta y tres votaron a favor de conservarlo.

Una demanda presentada a principios de este año por la ex miembro de la iglesia Amber Holder buscó detener la demolición, alegando que algunas familias de las víctimas que querían que el edificio permaneciera como un monumento conmemorativo no pudieron expresar su opinión.

“Así que cada vez que hablábamos con la iglesia sobre esto, era como si mi presencia fuera expulsada. Escuchamos: 'Mi mamá ya no va aquí porque le cancelaron su presencia.' Pienso que nada de esto tiene sentido,” expuso Holder.

Los líderes de la iglesia sostienen que algunas membresías fueron digitalizadas y que la iglesia envió recordatorios para que las personas verificaran su estado de pertenencia.

Una orden judicial a principios de este mes detuvo temporalmente la demolición de la Primera Iglesia Bautista, el sitio donde 26 personas fueron asesinadas en 2017. Un juez de distrito dictaminó el lunes no extender esa orden, despejando el camino para la demolición de la iglesia.

La disputa enfrentó a Holder con el ex pastor de la iglesia Frank Pomeroy y su esposa Sherry.

Holder fue acogido por los Pomeroy cuando era adolescente en 2005 después de huir de un hogar abusivo, pero los desacuerdos sobre las membresías los han llevado a distanciarse en gran medida.

Frank Pomeroy se negó a ser entrevistado para esta historia y señaló en un mensaje de texto a TPR que no ha estado en la iglesia durante dos años.

“Estoy ausente desde hace dos años y no tengo perro en esta pelea.” Afirmó Pomeroy. "La forma en que todo se ha distorsionado hacia una narrativa alternativa de la que ya nadie que conozco quiere hablar realmente."

Los Pomeroy perdieron a su hija Annabelle, de 14 años, en el tiroteo.

El sobreviviente del tiroteo, John Holcombe, perdió a ocho miembros de su familia ese día. En un correo electrónico a TPR, planteó que algunos han argumentado que era por idolatría conservar el edificio, pero él no está de acuerdo.

“Siento que es más idolatría derribarlo y construir un monumento. El santuario honra al Señor. Un monumento honra a la gente”, indicó Holcombe.

En un correo electrónico de seguimiento al TPR del miércoles, Holcombe consideró que ahora se está centrando en el perdón.

"No estoy convencido de que sea la voluntad de Dios que ese santuario sea derribado," advirtió. “Sin embargo, estoy en un punto en el que tengo que perdonarlos o me volveré amargado y resentido, y eso afectará negativamente mi ministerio, mi vida, y afectará negativamente a quienes me rodean, como a mi hijastra que todavía estoy criando.”

