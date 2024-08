Uno de los demandantes originales contra Texas dice que hay más por corregir en hogares sustitutos

Lee esta historia en inglés.

El estado de Texas se presentará el lunes ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos.

Sus abogados quieren que se anulen las multas por desacato impuestas por una jueza de un tribunal federal en Corpus Christi por fallas en su sistema de hogares sustitutos, y quieren que la jueza sea removida del caso. Esa jueza, Janis Jack, calificó el sistema estatal de crianza como roto en 2015. Dijo que muchos niños salieron del sistema peor que cuando ingresaron.

El caso se remonta a más de 13 años y es producto de muchos jóvenes y sus abogados que interpusieron demandas por violaciones a derechos civiles.

Alyssa Murphy tiene ahora 27 años. Entró al sistema de hogares sustitutos a los 6 años. Ahora tiene un hijo, un niño con significativamente menos años de vida que la demanda a la que se sumó cuando tenía 14 años.

Cuando decidió formar parte de una demanda colectiva por el trato que recibió a manos del estado, dijo que había pasado tiempo en más de tres docenas de colocaciones. Había sido agredida por un miembro del personal de un centro de tratamiento. Los abrumados trabajadores sociales la habían ignorado. Y había sido sobremedicada.

Era alérgica a muchos medicamentos psicotrópicos de primera generación, un hecho que descubrió por las malas. La peor parte, dijo, fue que los funcionarios de hogares sustitutos perdieron cuatro años de su expediente, incluido su expediente médico. Y le volvieron a suministrar los medicamentos a los que era alérgica.

Habló con Paul Flahive de TPR.

Esta transcripción ha sido editada por su extensión y para brindar una mayor claridad.

La transcripción ha sido traducida.

Murphy: Entonces, cuando eso sucedió (que me volvieron a dar medicamentos a los que era alérgica), desarrollé tics graves. Tuve convulsiones, me estaba desmayando. Estaba en la escuela y simplemente no recordaba nada, pero me despertaba en mi cama.

Resultó que estaba mirando a la maestra y luego me hice una herida en la cabeza al golpear el escritorio, porque me acababa de desmayar.

Mi mente estaba en blanco. Sabes, la maestra estaba tan preocupada que contactó a CPS. Mi maestra fue a quien le importó. Nadie lo sabía. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando.

Flahive: Cuando te fuiste, ¿dijiste que tomabas tantas pastillas que habrían sedado a un hombre de 300 libras?

Murphy: Fue tan malo. No recuerdo nada. No. Cuando digo que estaba tomando lo suficiente para sedar a un hombre adulto, cuando tenía 17 años tomaba 200 miligramos de trazodona, 50 miligramos de Benadryl y tres melatoninas sólo para ir a dormir por la noche.

Eso fue todas las noches.

Me estaba desmayando frente a mi plato de comida junto a la chimenea porque eso me hacía dormir con toda la medicación que tomaba durante el día.

Cuando mi abuela solía venir a verme a Meadowlands (y venía a visitarme con regularidad), me quedaba aturdida y babeaba. No podía hablar. Era incoherente. No podía formar oraciones. Ni siquiera recuerdo que haya venido de visita.

Flahive: ¿Crees que el caso ha marcado una diferencia para los niños?

Murphy: Oh sí. Por eso todavía hablo de ello. 100%. Ni siquiera sólo con cosas tan importantes como la sobremedicación. Nunca hablé con mi asistente social. Nunca fui a una audiencia judicial. No me lo permitieron. No pensaron que valiera la pena que yo aportara mi propia opinión ni nada de eso. Eso ha cambiado. Los trabajadores sociales ya no tienen 100 niños en un solo caso. Creo que está mejorando mucho. Lento. Pero Seguro.

Flahive: Si bien el estado de Texas cree que cumple con estas órdenes judiciales, cree que está listo para ser liberado de este caso judicial, o al menos de gran parte de la supervisión de esta jueza. ¿Cuál es su opinión, si la tiene, sobre el estado actual del bienestar infantil en Texas?

Murphy: Creo que el estado todavía tiene algunas cosas que necesita arreglar. Y no creo que estén listos para ser liberados. Yo no... bueno, sólo por ejemplo, algo que todo el mundo sabría es que los niños y los hoteles, los niños sin alojamiento en hoteles, simplemente son llevados constantemente de un hotel a otro y de otro a otro.

Flahive: Con base en las presentaciones, Texas argumentará que no sólo se deben desestimar estas multas por desacato por estas fallas, sino que también quieren que se desestime a la jueza Jack, que es parcial, como lo demuestran estos fallos de desacato. Dijeron que se evidencia en la forma en que ella se comporta ante el caso. ¿Qué opinas de esos argumentos?

Murphy: Es la ley. Todo el mundo tiene que respetar la ley. No lo veo en absoluto como un prejuicio. La veo reformándose. La veo responsabilizando a la gente. La veo viendo un problema y queriendo solucionarlo. Eso es. Ahora, me gustaría decir que muchos de los problemas que muchos niños han experimentado... ella se ha asegurado de que se solucionen.

Flahive: ¿Qué significaría para ti si la jueza Jack fuera retirada del caso?

Murphy: Creo que yo personalmente estaría muy molesta. [S]i se elimina a una jueza que realmente tiene todo el conocimiento necesario para un caso como éste, este no es un caso en el que el juez pueda recoger y recoger todo lo que necesita saber. ... No se trata de que puedan hacer eso en dos años. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si sacas a la jueza de este caso, la reemplazarás con alguien a quien potencialmente se le podrían estar pasando por alto muchos factores importantes que ya se han presentado antes.

Flahive: ¿Cómo es ver estas audiencias por Zoom, escuchar al juez extraer tediosamente información del personal, a veces reacio y resistente, del DFPS y la HHSC? ¿Cómo es eso para ti?

Murphy: Es frustrante. No podría ser tan paciente como la jueza Jack. Por eso no soy juez, aunque sería parcial. Los veo poner muchas excusas. Veo que intentan huir de las situaciones antes de presentar pruebas. Y cuando veo eso es muy frustrante, porque no veo por qué están gastando dinero luchando contra ella cuando podrían gastar dinero tratando de salir de esta demanda y trabajar con ella.

Flahive: Cuando escuchas los números asociados con lo que gastó el estado... el estado ha dicho que ha gastado $150 millones de dólares tratando de mejorar el sistema y $60 millones en los supervisores judiciales que están escribiendo estos informes, evaluando su progreso, cosas así. ¿Qué opinas?

Murphy: Aprecio lo que han gastado para tratar de reformar, pero ellos hacen su trabajo como Estado; eso no es una organización benéfica. Son ellos los que están haciendo lo correcto después de muchos años: muchos años de trauma inducido a un grupo de niños.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

