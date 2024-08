Organización sin fines de lucro de San Antonio: no es demasiado tarde para que los estudiantes completen la FAFSA y vayan a la universidad este otoño

Lee esta historia en inglés.

La cantidad de estudiantes que han solicitado ayuda financiera federal para la universidad sigue estando significativamente rezagada en comparación con años anteriores.

La implementación del nuevo formulario FAFSA provocó grandes retrasos y obstáculos que los estudiantes tuvieron que superar, y a San Antonio le está yendo peor que a otras partes de Texas y del país.

Pero según una organización sin fines de lucro de San Antonio con la misión de cerrar la brecha entre la escuela secundaria y la universidad, todavía hay un corto período de tiempo para completar el formulario y obtener ayuda para pagar la universidad este otoño.

“Si lo haces ahora mismo, no es demasiado tarde. Y podrás asistir,” dijo Ana Acevedo, directora ejecutiva de San Antonio Education Partnership.

La titular señaló que las instituciones con admisión continua, como el Alamo Colleges District, son las que tienen más probabilidades de seguir siendo accesibles en esta fecha tardía, pero las universidades donde los estudiantes ya han sido aceptados probablemente también sigan siendo una opción.

“Muchos estudiantes ya han sido aceptados tal vez en UTSA, Our Lady of the Lake, Incarnate Word o Texas A&M-San Antonio. Y esas aceptaciones siguen siendo válidas y quieren verte en el campus,” agregó Acevedo.

Sin embargo, para acceder a la asistencia financiera federal para este semestre, Acevedo comentó que las universidades necesitan tener la información financiera del estudiante antes de que se generen las facturas de inscripción.

“Nos acercamos a agosto; las fechas de inicio están a la vuelta de la esquina. Y es por eso que existe una urgencia crítica para hacer esto,” advirtió Acevedo.

Camille Phillips / TPR Los habitantes de San Antonio que deseen apoyo con la FAFSA o con otras partes del proceso de solicitud de ingreso a la universidad pueden presentarse durante un horario laboral y esperar a que el próximo asesor esté disponible.







La Red Nacional de Logros Universitarios rastrea cuántos graduados de secundaria completan la FAFSA cada año, y las cifras son escasas en San Antonio. En total, ha habido una caída de alrededor del 14% en las solicitudes de FAFSA entre los graduados de los distritos escolares de San Antonio. Pero algunas escuelas secundarias están aún más rezagadas. Hay una caída del 32% en Taft High School y una caída del 37% en South San.

“Lo que eso se traduce es que alrededor de 2,800 estudiantes de último año se gradúan [en San Antonio] que aún deberían estar haciendo una FAFSA sólo para mantenerse al día con la tasa actual que tuvimos el año pasado,” explicó Acevedo.

Las solicitudes han bajado 11% en Texas y 10% a nivel nacional. Pero debido a que San Antonio tiene menos graduados universitarios que otras ciudades, Acevedo aclaró que los desafíos creados por las fallas en el sitio web de FAFSA son más difíciles de superar.

Los defensores de la educación en San Antonio tienen el objetivo de inscribir al 70% de los graduados de la escuela secundaria en algún tipo de credencial postsecundaria para 2030, pero en este momento sólo lo logra alrededor del 50%. A Acevedo le preocupa que los problemas con FAFSA puedan retrasar el progreso.

“Este impacto no sólo lo sienten los individuos y sus familias, sino que también termina perjudicando a toda nuestra comunidad, nuestra economía, cuando no tenemos niveles más altos de logro educativo,” adelantó Acevedo.

“Cuando digo que 2,800 estudiantes menos podrían estar asistiendo a la universidad, eso ya está considerando la inscripción anterior, pero aún no llega al 70%. Todavía tenemos un largo camino por recorrer para ayudar a nuestros estudiantes a llegar a la universidad directamente desde la escuela secundaria.”

El San Antonio Education Partnership administra Cafe College, un centro financiado por la ciudad donde los residentes de San Antonio pueden ingresar y obtener ayuda gratuita para navegar el proceso universitario, desde completar la FAFSA hasta prepararse para el ACT. El SAEP también ofrece becas a miles de estudiantes locales y envía asesores universitarios a los campus de las escuelas secundarias.

Camille Phillips / TPR Aide Garcia es asesora universitaria de la Asociación Educativa de San Antonio. Trabajó con estudiantes de secundaria en LEE, ISA, Churchill, Marshall y Taft durante el año escolar 2023-2024.



La asistente Garcia trabajó como asesora universitaria del SAEP en dos escuelas de North East y dos de Northside este año: LEE e ISA, Churchill, Marshall y Taft. Ella vio de primera mano lo difícil que era para los estudiantes llenar el nuevo formulario FAFSA.

“Realmente afectó a los jóvenes,” planteó Garcia. “Entregaron sus formularios, estaban haciendo todo lo que necesitaban. Sin embargo, tuvieron muchos bloqueos desde el propio sitio web.”

“Eso también provocó que muchos muchachos no completaran el formulario y simplemente se dieran por vencidos. Y muchos no quisieron ir a la universidad, simplemente porque sabían que... no podrían pagar la universidad sin ayuda financiera.”

Garcia confesó que le preocupa que haya menos estudiantes yendo a la universidad en San Antonio este año debido a la implementación de FAFSA. “Puedes alentarlos todo lo que quieras, pero la verdad es que algunos chicos realmente necesitan esa ayuda financiera para ir a la universidad,” indicó.

Cuando el formulario FAFSA falló, el único lado positivo que Garcia pudo ofrecer a sus estudiantes fueron las becas Promise, especialmente Alamo PROMISE, porque cada estudiante que se gradúa del condado de Bexar califica sin importar sus ingresos.

“Si no reciben ayuda financiera, tienen esta otra opción,” les comunicó a sus estudiantes.

Garcia dijo que tuvo la misma conversación sobre los programas locales de becas Promise con estudiantes al menos una vez por semana en cada escuela secundaria que visitó. “Eso realmente les cambió un poco las cosas,” recalcó.

Pero incluso los programas locales de Promise exigen que los estudiantes completen la FAFSA. Entonces, si los estudiantes no lograron navegar el formulario antes, Acevedo apuntó que ahora es el momento de regresar e intentarlo nuevamente.

“Por favor, permítanos ayudarlos,” aconsejó Acevedo. “Hemos visto muchas situaciones y escenarios diferentes que han sucedido. Nos hemos conectado al sitio y a otros recursos que han podido ayudarnos a resolver el problema. No se desanimen. Hemos ayudado a todos a superarlo y continuaremos ayudando a las personas con todo lo que necesiten para llegar a la meta.”

Muchas de las fallas en el sitio web de FAFSA afectaron a familias con estatus migratorio mixto, pero Acevedo destacó que la mayor parte ya se ha solucionado y que su organización sabe cómo ayudar a las familias con estatus mixto a navegar el formulario. También cuentan con asesores que hablan español.

“Debido a que la mayoría de las fallas se han corregido, el proceso puede realizarse bastante rápido. Una vez que tenga todo en orden, un estudiante y sus padres pueden tardar menos de 30 minutos en revisar toda la solicitud FAFSA. Entonces, en ese sentido, realmente se redujo la cantidad de preguntas que hacía la FAFSA anterior, y el proceso es considerablemente más corto cuando todo está funcionando,” adelantó Acevedo.

El nuevo formulario obtiene información fiscal del IRS. Pero Acevedo precisó que eso también puede causar problemas si el nombre que el IRS tiene registrado difiere de alguna manera de la forma en que lo ingresa cuando crea su identificación de usuario, o si la forma en que un estudiante ingresa el nombre de sus padres difiere de la forma en que ingresa el padre por lo que ahora deben tener identificaciones separadas.

“Y eso puede ser problemático si alguien usa un apellido diferente o, a veces, la gente tiene dos apellidos. O tal vez ponen su nombre y lo escriben diferente, o ponen la versión corta, pero luego su cédula lo tiene de otra manera,” ejemplificó Acevedo. “Entonces, a veces ocurren ese tipo de fallas que también podemos ayudar a resolver, podemos profundizar y luego descubrir dónde está la discrepancia.”

Los residentes de San Antonio pueden obtener ayuda gratuita para completar la FAFSA en el Cafe College en 131 El Paso St. de martes a jueves, de 8 am a 7 pm, y luego de viernes a sábado de 8 am a 5 pm.

El San Antonio Education Partnership también organizará un taller gratuito sobre la FAFSA el viernes 2 de agosto en Shops at La Cantera de 1 pm a 5 pm en Capital One Cafe.

La organización también ofrece asesoramiento virtual de martes a viernes, de 9 a 17 horas.

Acevedo subrayó que los estudiantes y sus padres deben traer comprobantes de ingresos e impuestos de 2022 y sus nombres de usuario y contraseñas de la FAFSA si ya los crearon.

El San Antonio Education Partnership también ayudará a los residentes de Texas a completar la TAFSA si no califican para la FAFSA debido a su estado migratorio.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

