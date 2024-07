La comunidad de discapacitados de San Antonio puede brindar comentarios sobre el nuevo sistema de seguridad de autobuses de VIA

Lee esta historia en inglés.

VIA Metropolitan Transit ha organizado una sesión decomentario en su sistema de seguridad de autobuses, y ha pedido opinión a la comunidad de discapacitados.

"Es básicamente un sistema de seguridad que se utiliza en nuestros autobuses y está diseñado para sujetar la silla de ruedas de forma segura en su lugar para que el pasajero pueda estar mirando hacia la parte trasera del autobús," dijo Lorraine Pulido, gerente de comunicaciones de VIA Metropolitan Transit.

VIA también espera que sus pasajeros manejen sus sillas de ruedas y scooters de forma independiente durante los viajes.

“Ofrece total independencia a los pasajeros en sillas de ruedas o scooters, de modo que pueden abordar y asegurar de forma segura sus sillas de ruedas y scooters sin la ayuda de un operador de autobús en menos de 25 segundos, y todo lo que tienen que hacer es presionar un botón,” agregó Pulido.

Durante la sesión se llevarán a cabo pruebas y demostraciones del nuevo sistema, y la sala estará abierta a consultas sobre la seguridad, comodidad y accesibilidad del sistema.

La sesión está prevista para el viernes, 26 de julio, de 9 a.m a 11 a.m. en la Via Metropolitan Transit Via Metro Center ubicada en 1021 San Pedro Ave.

Aquellos que planeen asistir a la sesión informativa deben confirmar su asistencia llamando al (210) 362-2140.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

