'Me sentí atrapada': Oficial de la Fuerza Aérea testifica sobre encuentro sexual con general

Lee esta historia en inglés.

FORT SAM HOUSTON – El segundo día del histórico consejo de guerra de un general de dos estrellas de la Fuerza Aérea estuvo lleno de tensos testimonios de la mujer que lo acusa de agresión sexual.

La oficial dijo que no estaba preparada para que su carrera estallara después de un encuentro sexual con su oficial al mando, el general de división Phillip Stewart.

La oficial revivió su experiencia en el estrado y explicó cómo se sometió a las insinuaciones sexuales de Stewart debido a su rango y poder.

“Me sentí atrapada,” afirmó sobre la noche en Altus. "No he besado a nadie más que a mi marido en los últimos 22 años."

La presunta agresión ocurrió durante un viaje a la Base de la Fuerza Aérea Altus en Oklahoma en abril de 2023. Sin embargo, semanas antes, ella expuso un presunto encuentro en Denver en una conferencia a la que asistió al igual que Stewart.

Stewart la invitó a su habitación de hotel a través de una serie de mensajes de texto en su teléfono personal, según las pruebas presentadas por la fiscalía.

"Puedes quedarte aquí," decía el texto de Stewart. "Tengo dos reinas."

La presunta víctima confesó sentirse incómoda al recibir esos mensajes, y habló de ello con dos suboficiales del comando esa misma noche.

“Estaba llorando,” testificó. "Trabajé demasiado duro para llegar aquí."

Explicó que a la mañana siguiente les pidió a los dos aviadores que no comentaran ni hicieran nada al respecto. Comentó que sintió que pudo haber interpretado mal los mensajes.

Un mes después de la conferencia de Denver, el mismo grupo se fue de viaje a Altus. Luego de una noche de copas, la mujer llevó a su comandante de regreso a su alojamiento en la base. Ella notó que sentía que se estaban uniendo y que estaba feliz de que él tuviera interés en ella, a nivel profesional.

Al llegar a la habitación del comandante, la invitó a tomar una copa de vino. Ella testificó que trató de evitar que él violara la regla de “botella a acelerador” y no pilotear un avión dentro de las 12 horas posteriores al consumo de alcohol.

Cuando la invitó a tomar vino, ella detalló que nunca había visto a un comandante “ignorar descaradamente” esa regla. Ella se reunió con él para tomar una copa.

"Realmente pensé que sería sólo un vaso," precisó.

Cuando la fiscal principal, coronel Naomi Dennis, le preguntó por qué entró a la habitación después de testificar que se sentía incómoda por el encuentro en Denver, la mujer respondió que pensó que había reaccionado de forma exagerada.

“No quería que se hiciera algo más grande,” agregó la mujer sobre lo que paso en Denver.

La evidencia mostró que la mujer invitó a dos suboficiales a la habitación del comandante. Vinieron y pasaron algún tiempo con Stewart y la presunta víctima. Finalmente se fueron y ella se quedó sola en el sofá compartiendo historias con Stewart, según su testimonio.

“En algún momento me di cuenta de que su brazo me rodeaba,” señaló. "La conversación no fue coqueta."

Luego agregó que se besaron. La mujer sostuvo que no sabía cómo empezó, pero que pensó que lo seguiría besando, para buscar una salida.

“Nunca le dije que no,” ella aclaró. "Y ahora está muy claro lo que quería de mí."

Recordó que Stewart extendió la mano y dijo: "Vamos." Ella tomó eso como una dirección, no como una pregunta, añadió.

Stewart la desnudó y la mujer indicó que simplemente “se quedó allí” y sintió que no tenía otra opción. Describió que ella y Stewart tuvieron relaciones sexuales dos veces esa noche.

De regreso a su alojamiento, intentó llamar a su hermana. Recalcó que no sabía cuándo se quedó dormida pero que cuando despertó el 14 de abril tuvo que pasar el día como si todo fuera normal.

La presunta víctima notó una vez que volvió a ver a Stewart fuera del trabajo después de la presunta agresión, en un restaurante en donde ella estaba con sus suegros y su esposo. “Le estrechó la mano a mi marido,” indicó.

Explicó que se presentó después de hablar con muchas personas de confianza en su vida y darse cuenta de que el evento no fue culpa suya.

Presentó un informe en mayo de 2023.

Uno de los miembros del jurado, un general de tres estrellas, preguntó qué aspiraciones profesionales tenía antes del presunto asalto y si Stewart mostró su apoyo. La mujer dijo que quería estar en un puesto de mando, posiblemente en la Base de la Fuerza Aérea Randolph en San Antonio.

La fiscal principal le preguntó entonces cuáles son sus aspiraciones ahora. Dijo que se jubilará en noviembre, sugiriendo que la presunta agresión descarriló su carrera.

Después de más de seis horas de testimonio a lo largo de dos días, incluido el contrainterrogatorio, la mujer abandonó el estrado de los testigos. Su familia salió rápidamente de la sala.

Declaraciones de culpabilidad

Stewart se declaró culpable de dos de los cargos menores en su contra (incumplimiento del deber según el artículo 92 y conducta sexual extramarital según el artículo 134) antes de las declaraciones iniciales del lunes.

El juez militar que lo preside, el coronel Matthew Stoffel, interrogó a Stewart sobre la relación entre él y la presunta víctima.

"Soy culpable de mantener una relación inapropiada," dijo Stewart al juez. "Fui consciente de no tener una relación poco profesional."

Habló sobre la noche que pasó en Oklahoma con la presunta víctima, su oficial ejecutivo en ese momento. Aunque existen cargos de agresión sexual en su contra, dijo que la relación fue consensual.

Stewart sostuvo que era consciente de que no debería haber entablado una relación poco profesional con un oficial subordinado. Stoffel preguntó tres veces si Stewart entendía sus deberes para mantener una relación profesional. Stewart respondió "sí" cada vez.

"Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal," admitió. “Sabía que había una regulación que lo prohibía. … Lo hice de todos modos.”

Stewart destacó el artículo 134, relativo a la conducta sexual extramatrimonial, como un delito que afecta negativamente la imagen de la Fuerza Aérea.

"Sabía que estaba casado con otra persona y sabía que ella estaba casada con otra persona," reconoció Stewart. "Ella me besó y eso llevó más allá al sexo consensual."

Durante sus declaraciones iniciales, la defensa calificó este caso como un adulterio, no una agresión. En cambio, la llamaron una noche de conexión física y emocional.

Stewart llevaba siete años casado en ese momento; desde entonces se ha divorciado.

Juicio histórico

Stewart es sólo el segundo oficial general en ser sometido a un consejo de guerra en la historia de la Fuerza Aérea. Esta fue también la primera vez que un jurado escuchó el juicio de un general.

El anterior consejo de guerra de un general de dos estrellas de la Fuerza Aérea acusado de agresión sexual se remonta a 2022. El ex general de división William T. Cooley evitó la pena de cárcel, fue despojado de su rango y retirado como coronel. Optó por un juez militar y decidió no celebrar un juicio con jurado.

Antes de eso, los dos oficiales generales que fueron degradados y retirados no se enfrentaron a un consejo de guerra.

Nueva era jurídica

El juicio de Stewart también tuvo lugar en un momento en el que terminaba una vieja era legal y comenzaba una nueva.

La Oficina del Consejo de Juicios Especiales (OSTC) inició operaciones a finales del año pasado, como parte de la nueva ley militar impuesta tras la muerte de la especialista del Ejército Vanessa Guillen. La joven fue asesinada en Fort Cavazos en 2020 después de haber sido acosada sexualmente. La protesta de sus compañeros militares, veteranos y su familia cambió la forma en que el ejército maneja los casos de abuso sexual.

En años anteriores, los comandantes se encargaban de los casos y los informes. Ahora, la OSTC maneja casos de agresión sexual, abuso doméstico y asesinato como una organización independiente dentro del Pentágono.

Los casos se han procesado a través de la OSTC desde principios de este año. El caso Stewart es uno de los últimos que se manejan bajo el antiguo sistema de revisión.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

