Diez testigos suben al estrado en histórico consejo de guerra por agresión sexual por un general de la Fuerza Aérea

FORT SAM HOUSTON – Un total de 10 testigos subieron al estrado para testificar en el consejo de guerra del general de división de la Fuerza Aérea Phillip Stewart. Nueve de ellos testificaron el miércoles.

La oficial que anteriormente estuvo bajo el mando de Stewart testificó el martes que Stewart la agredió durante un viaje a la Base de la Fuerza Aérea Altus en Oklahoma en abril de 2023.

Stewart, quien se declaró culpable de dos cargos menores, sostuvo que se trató de una relación consensuada.

La oficial dijo que no tuvo más remedio que someterse a él debido a su rango después de que su superior la invitó a su habitación a tomar una copa de vino. Detalló que también trató de evitar que él rompiera la regla de "botella a acelerador" de volar un avión dentro de las 12 horas posteriores al consumo de alcohol.

El siguiente testigo fue el Sargento Primero en Jefe, James Cromwell, la primera persona a la que llamó después del incidente.

Cromwell, el líder alistado de alto rango del 62o Grupo de Operaciones, en la Base Conjunta Lewis-McChord en Washington, trabajó con ella en 2022.

Un miembro del jurado general de tres r le preguntó a Cromwell si alguna vez la había visto borracha y cuestionó su capacidad para tomar decisiones mientras estaba bajo la influencia. Dijo que ella tenía “buena capacidad para tomar decisiones” y que nunca la había visto en estado de ebriedad.

El tercer testigo fue el agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales, Adam Hershey. Trabajó en la investigación inicial con el marido de la presunta víctima y se interceptaron llamadas telefónicas entre él y Stewart.

La grabación de la llamada telefónica se reprodujo en la sala del tribunal desde un CD que se presentó como prueba. La llamada duró unos 34 minutos. Hershey testificó que estuvo en la habitación con el marido de la mujer durante toda la llamada. Se comunicaron a través de una pizarra blanca y señales no verbales.

“Mira hombre, lo que ella tenía que decirme no era lo que yo quería escuchar," señaló su esposo en la llamada grabada. “¿Tuviste relaciones sexuales con mi esposa?”

El hombre le preguntó a Stewart si era capaz de controlarse con las mujeres.

Stewart agregó que estaba acostumbrado a viajar con hombres y que no era inusual tomar unas copas.

"No puedo recordarlo todo," planteó Stewart. Añadió que sólo recordaba “fragmentos.”

El marido procedió a decirle que la presunta víctima no tenía “nada más que admiración” por Stewart como comandante.

Preguntó cómo pensaba Stewart que ella estaba dando su consentimiento. Él recalcó: "Agrediste sexualmente a mi esposa."

"Habíamos hecho algo que no deberíamos haber hecho," indicó Stewart en la llamada. "Yo también vivo con culpa y vergüenza."

Hershey expresó que sentía que todas las emociones que presentaba el marido eran ficticias. Explicó que repasaron escenarios y se aseguraron de que Stewart no pudiera decir que se trataba de una investigación de OSI.

"No me conoces ni a mí ni la sombra que voy a proyectar sobre ti," le dijo a Stewart el marido de la presunta víctima. "Para que no me veas en la calle."

Otro testigo fue la general de división de la Fuerza Aérea Jennifer Short. Ella testificó sobre una llamada telefónica entre ella y Stewart el 8 de agosto de 2023, al final de su jornada.

La conversación consistió en que Stewart le informara sobre una supuesta investigación del inspector general y la investigación de OSI sobre Stewart. Le informó que estaba acusada del artículo 120, por agresión sexual. “Eso fue lo último que pensé que escucharía,” testificó Short.

La última vez que Short habló con Stewart fue ese día.

El Sargento Primero de la Fuerza Aérea. Andrew Bryan y el Sargento Primero en Jefe. Justin Apticar trabajó en la oficina principal de la 19.ª Fuerza Aérea bajo el mando de Stewart.

Ambos aviadores testificaron que asistieron a una conferencia en Denver con Stewart y la presunta víctima más de un mes antes del viaje a Altus. Bryan comentó que vio cambiar el comportamiento de la presunta víctima cuando recibió los mensajes de texto de Stewart en Denver.

“Ella se sintió menospreciada por eso,” expuso Bryan. "Obviamente ella estaba molesta por eso."

Bryan indicó que la presunta víctima hizo un comentario de que no recibiría esos mensajes de texto si fuera un hombre.

Apticar, quien se jubiló hace tres semanas después de 30 años de servicio, comentó que los mensajes que recibió la mujer eran extraños. Se ofreció a hablar con Stewart al respecto.

La presunta víctima se acercó a Apticar al día siguiente pidiéndole que no dijera nada, que tal vez había exagerado.

"Para que lo sepas, voy a estar prestando atención," dijo Apticar que le advirtió a la presunta víctima.

En la Base de la Fuerza Aérea Altus, más de un mes después, consideró que le sorprendió la invitación a las habitaciones del general de dos estrellas, cuando la pareja suele regresar al alojamiento del jefe para informar y planificar el día siguiente.

Bryan dijo que pasaron alrededor de una hora allí y luego se despidieron tanto de Stewart como de la presunta víctima. Recalcó que esperaron afuera a que la presunta víctima los siguiera y se sorprendieron cuando no lo hizo.

"Estaba claro que íbamos a salir," subrayó Bryan. "Creo que esperábamos que ella se fuera con nosotros."

Después de regresar a las habitaciones del jefe, Bryan le envió un mensaje a la mujer para ver cómo estaba. Dijo que él y el jefe discutieron su postura sobre que ella se quedara sola.

"No estábamos necesariamente contentos con eso," mencionó Bryan. “Asume lo mejor, prepárate para lo peor.”

Bryan luego aclaró que "lo peor" sería una agresión sexual. Apticar le pidió a Bryan que le enviara un mensaje a la presunta víctima para ver cómo estaba después de que se fueron. “Necesitaba cerrar mi propia conciencia de que no pasaba nada”, dijo Apticar.

Apticar añadió que no había estado en contacto con Stewart desde que fue relevado de su mando.

Stewart se declaró culpable a dos de los cargos menores en su contra, uno de incumplimiento del deber según el artículo 92 y conducta sexual extramatrimonial según el artículo 134, antes de las declaraciones iniciales del lunes.

Está siendo juzgado por incumplimiento intencional del deber, dos cargos de agresión sexual y conducta impropia de un oficial. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 60 años de prisión.

El tribunal esperaba escuchar a al menos dos testigos más el jueves antes de que la fiscalía descanse.

El caso de Stewart fue la primera vez que un general de la Fuerza Aérea se enfrenta a un consejo de guerra con jurado por agresión sexual.

