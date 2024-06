Cuellar rechaza acusaciones del Departamento de Justicia

Lee esta historia en inglés.

Henry Cuellar ha representado al Distrito 28 del Congreso de Texas desde 2005 y no piensa detenerse a pesar de sus problemas legales.

“Bueno, antes que nada, usted sabe que mi esposa y yo somos inocentes de las acusaciones que han hecho los fiscales del gobierno de Washington D.C.,” explicó Cuellar mientras estaba sentado detrás de un gran escritorio de madera en su oficina particular en el centro de Laredo.

Sobre el escritorio hay montones de papeles y documentos que se acumulan mientras él continúa haciendo el trabajo de ser congresista fronterizo. Explica que ha estado ocupado obteniendo asignaciones para su distrito, como fondos para colonias y trabajando con todas las partes interesadas en la gestión del agua y la seguridad del Río Grande.

Según una acusación federal, Cuellar y su esposa, Imelda, aceptaron casi 600,000 dólares en sobornos de Azerbaiyán y un banco mexicano.

Cuellar ha dicho que no hizo nada fuera de lo común para los legisladores del Congreso.

“Busqué asesoramiento legal antes y también dos opiniones de ética. Todo estaba por escrito antes que nada y tratamos de sentarnos con los fiscales, pero no quisieron reunirse,” expuso.

Esta fue la primera entrevista personal y profunda que Cuellar ha dado desde la acusación. Y explicó que siguió los procedimientos de ética del Congreso, pero debido al litigio no pudo abordar los detalles de los cargos ni de su defensa.

"Aquí estamos. Y estoy limitado en cuanto a lo que puedo decir, por supuesto, pero ciertamente, en el momento del juicio y después de que ganemos, ciertamente hablaremos de esto con mucho más detalle,” afirmó.

En el mundo de la política, los rumores han contrastado las acusaciones de Cuellar con los diversos problemas legales y condenas por delitos graves del expresidente Donald Trump. El probable candidato presidencial republicano se ha quejado, sin pruebas, de que es víctima de un Departamento de Justicia bien armado. Algunos han utilizado a Cuellar, que es demócrata, para señalar que el Departamento de Justicia no es partidista ya que persigue a ambos partidos.

Pero Cuellar lo ve de otra manera. Dice que podría ser víctima de un Departamento de Justicia politizado que lo quiere fuera del Congreso. Y señala el patrón de sincronización del Departamento de Justicia en su caso y el ciclo electoral.

“Veamos un par de cosas,” señaló Cuellar. “Número uno, la última vez que hicieron la búsqueda. Ocurrió unos 40 días antes de las elecciones,” indicó.

El FBI allanó la casa de Cuellar en Laredo en enero de 2022, apenas unas semanas antes de que comenzara la votación anticipada en una reñida primaria en la que la progresista Jessica Cisneros lo desafiaba. Cuellar fue impulsado a una segunda vuelta primaria contra Cisneros, y finalmente ganó después de dos recuentos y con un margen de poco menos de 300 votos.

Ahora, dos años después, hay un nuevo ciclo electoral y Cuellar señala que el Departamento de Justicia presenta acusaciones que, según él, introdujeron deliberadamente antes de esta elección.

“Mis abogados intentaron sentarse con ellos y preguntarles: '¿Podemos esperar? Esperaste dos años. ¿Podemos esperar hasta después de las elecciones de noviembre?' pero querían seguir adelante,” planteó Cuellar, y agregó: “Ciertamente cuestiono sus motivos al respecto.”

Cuellar expresó que cree que el Departamento de Justicia lo persiguió porque es un demócrata conservador.

“Creo que soy el último demócrata provida en el Congreso. Pero yo no soy uno de esos. No tomo una posición extrema. Creo que hay excepciones para el aborto,” argumentó.

Cuellar agregó que apoya las excepciones sinceras al aborto, a diferencia de lo que ocurre hoy en Texas, donde las excepciones no están realmente disponibles para las mujeres que están pasando por una crisis de salud y de embarazo. Y añadió que la gente debería poder viajar fuera del estado para recibir servicios de aborto.

También comentó que está a favor de la Segunda Enmienda, pero que votaría en el Congreso a favor de una prohibición de los “bump stocks” que convierten un arma en una metralleta semiautomática. La semana pasada, en Garland v. Cargill, la Corte Suprema anuló una prohibición de accesorios para armas semiautomáticas que permiten al tirador disparar múltiples balas con solo presionar el gatillo. El tribunal superior dictaminó que el Congreso necesitaba aprobar una ley para que la prohibición fuera constitucional.

“Apoyo la prohibición. Apoyo la prohibición,” sentenció Cuellar.

Pero Cuellar admitió que, con la actual mayoría republicana en el Congreso, no es probable que se vote la prohibición.

Otra persona que dice que Cuellar está siendo blanco del Departamento de Justicia es Donald Trump.

"Incluso el presidente Trump tuiteó apoyándome," dijo. El 5 de mayo, Trump publicó enTruth Social comentando las acusaciones de Cuellar. Llamó a Cuellar un “congresista demócrata respetado”, y agregó que “estaba a favor del control fronterizo” y que no aceptaría lo que el expresidente caracteriza como “el juego de fronteras abiertas de Joe Biden.”

Trump también afirma que se está utilizando al FBI y al Departamento de Justicia para “eliminarlo.”

Cuellar considera que esa publicación en las redes sociales es un gran elogio.

“He sido muy duro en la frontera y he criticado a la administración Biden,” subrayó.

Sin embargo, Cuellar dijo que Biden finalmente se está poniendo al día y asegurando la frontera, pero debería haber tomado estas medidas hace años.

Que Trump elogie a Cuellar por su postura sobre la frontera dificulta que el republicano Jay Furman haga campaña contra Cuellar en las elecciones generales utilizando la frontera como un tema.

A principios de este mes, el Comité Nacional Republicano del Congreso dio marcha atrás y decidió financiar la impugnación del comandante retirado de la Marina contra Cuellar.

Furman no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en un mensaje de video en línea destacó las acusaciones de Cuellar.

“Es hora de que estos muchachos se vayan. Es hora de que el establishment sea retado y expulsado por su corrupción y su ataque contra nosotros, el pueblo,” comentó.

Cuellar consideró que Furman no le preocupa demasiado porque no es de la frontera y no entiende las necesidades de esta región.

Y ahora que su juicio se trasladó hasta después del día de las elecciones, Cuellar dijo que puede concentrarse en su campaña y, aseguró, en ganar la reelección.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

