Los grupos del West Side celebran apelación rechazada a desarrollador para demoler edificios históricos

Los grupos de preservación del West Side celebraron el lunes después de que una junta de zonificación de la ciudad rechazó el intento del promotor inmobiliario David Adelman de apelar la denegación de su solicitud para demoler dos edificios históricos en Cattleman Square.

La Junta de Ajuste de Zonificación (BOA por sus siglas en inglés) de la ciudad votó 6-5 para rechazar la apelación de Adelman de demoler los edificios Rich Book y SA Dye Works.

La decisión se tomó tras el testimonio de docenas de miembros de la comunidad y presentaciones del personal del Ayuntamiento, de Adelman y del socio comercial de Adelman, Barclay Anthony.

Rich Book y SA Dye Works se construyeron en 1923 y 1915, respectivamente. Rich Book fue fundado por Morris Richbook, un inmigrante judío rumano, como unos grandes almacenes. Desde entonces, albergó varios negocios, incluida una imprenta que publicaba el periódico bilingüe La Prensa, el Majestic Cafe y una tienda de ropa.

Adelman solicitó demoler los dos edificios, que fueron considerados históricos en 1988, porque dijo que rehabilitarlos sería una dificultad financiera irrazonable. Ésa es una de las pocas razones por las que al propietario de un edificio histórico se le permite demolerlo.

Estimó que el edificio Rich Book costaría $6 millones y el edificio SA Dye Works otros $1.2 millones para restaurarlos a un estado en el que recuperaran su pleno funcionamiento. Agregó que no ha habido interesados en comprar los edificios por $4 millones, un paquete que incluye varias otras propiedades en la cuadra.

Adelman expuso que quería eliminar los edificios para hacer un complejo residencial y comercial de uso mixto de cinco pisos con un presupuesto de $50 millones con 121 unidades a precio de mercado y un estacionamiento.

Los grupos de preservación del West Side se manifestaron firmemente en contra de los planes de Adelman. El Esperanza Peace and Justice Center y su directora Graciela Sanchez lideraron el esfuerzo contra el proyecto.

“David Adelman supo en 2014, cuando compró ese edificio, que era histórico,” afirmó. “David Adelman está al tanto del día a día y sabe quiénes son nuestras organizaciones y cómo preservamos nuestra comunidad mexicana [y] mexicoamericana del West Side. Me entristece que quieran impulsar su visión e ignorar nuestras preocupaciones.”

Josh Peck / Texas Public Radio David Adelman esperando hablar en la audiencia de la Junta de Ajuste de Zonificación sobre su apelación a la solicitud de demolición.

Docenas de miembros de la comunidad se pronunciaron en contra del plan de Adelman frente a la Comisión de Revisión y Diseño de Vivienda (HDRC son sus siglas en inglés) de la ciudad en marzo. El personal de la ciudad en ese momento recomendó que el HDRC aprobara la solicitud de Adelman, pero los miembros de la junta votaron en su contra porque explicaron que no había presentado evidencia suficiente de una carga financiera irrazonable.

Adelman planteó que el HDRC había utilizado criterios inadecuados para tomar su decisión y no hizo nada para impugnar sus afirmaciones sobre la carga financiera provocada por los dos edificios. Pidió a la BOA que determinara que la decisión inicial se había dictaminado por error.

Los miembros de la BOA estuvieron de acuerdo por un estrecho margen con la decisión del HDRC del lunes.

Sanchez y otros residentes afirmaron que Adelman hizo poco para buscar formas de recaudar los fondos necesarios para rehabilitar los edificios, incluida la búsqueda de incentivos disponibles para el edificio porque se encuentra en una Zona de Oportunidad del Condado de Bexar, según ellos y el personal de la ciudad.

"Parece que David Adelman, al comprar [Rich Book] hace 10 años sabiendo que estaba designado como histórico, no pareció importarle porque su intención siempre fue demoler este edificio desde el principio," dedujo.

Cuando un miembro de la junta le preguntó a Adelman si la propiedad estaba realmente en una Zona de Oportunidad, no pareció estar seguro.

"No lo creo y, de hecho, no estoy seguro si se aplicaría a nosotros porque éramos propietarios antes [de que se establecieran las Zonas de Oportunidad]," señaló Adelman. "En realidad, no estoy seguro, tendría que investigar eso y comunicarme con ustedes con una respuesta."

Los residentes del West Side expusieron que querían convertir el edificio desocupado Rich Book en viviendas profundamente asequibles en lugar de las unidades a precio de mercado que Adelman quiere. Sanchez recalcó que estaría feliz de quitarle el edificio a Adelman si le ofrecía un precio justo.

“Entonces le dije a Adelman y al Sr. Barclay: si cuesta 100 dólares, les pagaremos el doble, les pagaremos 200 dólares,” subrayó. “Y el señor Barclay no dijo que no.”

Adelman indicó durante la audiencia de la Junta de Ajuste que llevaría el caso al tribunal de distrito si la junta rechazaba su apelación.

La abogada pro bono del Esperanza Center, Amy Kastely, aseguró que tiene la intención de convertirlos en parte en ese caso judicial cuando Adelman finalmente presente su próxima apelación.

"Intentaremos unirnos al caso y espero que el tribunal lo permita," concluyó Kastely.

Adelman no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

