Manifestantes pro palestinos en Texas están pidiendo que las universidades se deshagan de sus inversiones. Esto es lo que eso significa

Lee esta historia en inglés.

Cuando Jumana Fakhreddine participó en las protestas contra la guerra de la semana pasada en la Universidad de Texas en Austin, dijo que los organizadores habían llevado a cabo un seminario pacífico con oradores y pizza. Su propósito era presionar a los líderes de la universidad para que se deshicieran de entidades vinculadas al esfuerzo bélico israelí en Gaza, dijo.

Pero el momento, en cambio, se convirtió en un caos donde decenas de estudiantes fueron arrestados por agentes de la policía estatal y local vestidos con equipo antidisturbios que utilizaron la fuerza para sofocar la manifestación e impedir que los estudiantes expresaran sus frustraciones.

“La única razón por la que estábamos allí era simplemente para pedir desinversión y dejar de apoyar la limpieza étnica y el genocidio de los palestinos,” señaló Fakhreddine, un estudiante de biología y pre-medicina de 21 años. "Creo que todos queremos que cese la ocupación."

Las protestas en curso en la UT Austin vienen en respuesta al esfuerzo liderado por Israel contra Hamas después del ataque del 7 de octubre que dejó más de 1,200 israelíes muertos y docenas en cautiverio. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 34,000 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y Hamas.

¿Qué es la desinversión?

Estas protestas no se limitan al campus de UT Austin. Manifestaciones similares han estallado en otros campus públicos y privados al otro lado del estado y el país. Si bien los informes y fotografías de una dura respuesta policial a las protestas han dominado los titulares, algunos estudiantes dicen que el mensaje sobre la desinversión no ha resonado tanto como debería.

Entonces, ¿qué es exactamente la desinversión y por qué los manifestantes la piden? Todo comienza con dotaciones a la universidad - básicamente, dinero donado y activos que se invierten para generar ingresos.

Caleb Silver, editor en jefe de Investopedia, explicó a The Texas Newsroom que UT System tiene una de las dotaciones más grandes del mundo. En el año fiscal 2023, valía alrededor de 44,900 millones de dólares.

Silver afirmó que "desinversión" es un término amplio, pero en relación a lo que exigen los manifestantes, incluye tres elementos clave.

“Lo que se ve a través de estas protestas es estudiantes... pidiendo que la universidad y sus donaciones dejen de invertir en empresas que hacen negocios directamente con Israel, o hacen negocios con empresas en Israel, o que invierten en empresas domiciliadas en Israel,” él expresó. "Entonces, es una solicitud amplia para la dotación [del Sistema] de UT o algunos de estos campus."

La protesta del miércoles pasado en UT Austin fue realizada por el Comité de Solidaridad Palestina en Austin, una organización estudiantil, y específicamente “pidió un cese al fuego en Gaza y que UT se deshaga de los fabricantes de armas que suministran equipammiento a Israel,” reportó KUT.

Algunos estudiantes también han dicho que no quieren que su colegiatura se destine a financiar lo que llaman un genocidio de palestinos. Esto no es tan descabellado, ya que Silver señaló que algunas donaciones universitarias se financian parcialmente con la colegiatura.

“Las dotaciones, en términos generales, se construyen a partir de los pagos de colegiatura que realizan los estudiantes. También están hechos de obsequios de antiguos alumnos y exalumnos que son personas influyentes relacionadas con la universidad,” detalló. "Muchas veces verás a donantes ricos dando millones, si no miles de millones, de dólares a la dotación de una universidad."

Bill Zeeble/KERA Los estudiantes pro palestinos de UT Dallas continuaron su llamado el viernes 26 de abril de 2024 para que la escuela se deshaga de empresas que suministran armas a Israel mientras la guerra de Gaza se acerca a su séptimo mes. Algunos representantes se reunieron brevemente con el presidente de la UTD, Richard Benson, para presentar sus demandas.



Los llamados a la desinversión no son una estrategia nueva. En realidad, se remontan al menos a la década de 1960, cuando los colleges y universidades se encontraban en medio de protestas que pedían el fin de la guerra en Vietnam. A esto le siguieron llamamientos a la desinversión en protesta por las empresas sudafricanas que permitían la segregación racial y después por la industria de combustibles fósiles en Texas.

Dejando a un lado estos antecedentes, predecir el impacto real de la desinversión es algo complicado.

Chris Marsicano, profesor asistente de estudios educativos y políticas públicas en Davidson College en Carolina del Norte, dijo a NPR que el movimiento contra los combustibles fósiles no marcó una diferencia significativa. Y no está claro si la campaña actual dará resultados que el movimiento de protesta considere significativos.

"Cuando las universidades se han desinvertido por el uso de combustibles fósiles, eso no ha hecho mucha mella en términos de los precios de las acciones de esas compañías de combustibles fósiles, y no parece afectar las dotaciones universitarias," consideró. “También tiene algunos paralelos con la Sudáfrica de los años 80. Pero incluso entonces, la investigación muestra que la mayoría de los esfuerzos de desinversión condujeron principalmente a un movimiento político global. Y no sé si hemos llegado a ese punto con la desinversión de Israel debido al conflicto de Gaza.”

Los llamados a la desinversión no se limitan al campus de UT Austin. Los estudiantes de la Universidad de Texas en Dallas tomaron asiento la semana pasada y finalmente se reunieron con el presidente de la universidad, Richard Benson, KERA reportó.

"Nuestra demanda es desinversión. Nuestra demanda es que nuestra universidad ponga fin a su complicidad en el genocidio," precisó Fatima Tulkarem, miembro de Estudiantes por la Justicia en Palestina en la UTD.

Los manifestantes, sin embargo, no lograron ningún avance en sus demandas y dijeron que la reunión no condujo a discusiones significativas.

La otra cara de la desinversión

A nivel nacional, al menos un movimiento de protesta estudiantil ha proporcionado cierta sensación de progreso. La Universidad de Brown en Rhode Island anunció el martes que se llegó a un acuerdo en el que los manifestantes desmantelarían su campamento y un comité asesor universitario se reuniría para discutir las demandas de desinversión de los alumnos.

"La Universidad acordó que se invitará a cinco estudiantes a reunirse con cinco miembros de la Corporación de la Universidad de Brown en mayo para presentar sus argumentos para despojar la dotación de Brown de 'compañías que permiten y se benefician del genocidio en Gaza,'" aseguró la escuela en una declaración. La presidenta de Brown, Christina H. Paxson, también “pedirá al Comité Asesor sobre Gestión de Recursos Universitarios que proporcione una recomendación sobre la cuestión de la desinversión antes del 30 de septiembre, y esto se presentará a la Corporación para su votación en su reunión de octubre de 2024.”

Pero Caleb Silver, de Investopedia, dijo que la desinversión tiene otra cara de la moneda: si las universidades finalmente aceptan desinvertir en una determinada empresa o entidad, ya sea en Texas o en otro lugar, renuncian a tener voz sobre cómo actuará después.

“Se pierde la voz sobre lo que esa empresa puede hacer en el futuro. Y si eres un gran accionista, como lo son muchas de estas grandes donaciones universitarias, tienes una voz bastante importante en la forma en que operan estas empresas,” recalcó Silver.

“Bueno, usted sacó su dinero, se fue, dejó que su dinero caminara por sí solo. Pero has perdido tu capacidad de influir en la estrategia, de provocar cambios dentro de esa empresa.”

Copyright 2024 KERA

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.