Jose Ruiz es condenado a cadena perpetua por la muerte por abuso de Mercedes Losoya, de 5 años de edad, en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Jose Angel Ruiz no reaccionó cuando el jurado lo declaró culpable de los ocho cargos por la muerte por abuso infantil de Mercedes Losoya, de 5 años. Sólo lloró cuando comenzó la fase de castigo del juicio y escuchó a su madre Irene, sollozando, testificar sobre él y el abuso que sufrió cuando era niño.

Algunos de los abusos que le infligió su padrastro fueron replicados en agravio de la niña por la que fue condenado por asesinar. Pero muchos no.

Las descripciones de los abusos, que los abogados defensores pueden considerar atenuantes, no resultaron convincentes para el jurado que lo condenó a cadena perpetua.

Mercedes Losoya murió en el Texas Vista Medical Center el 7 de febrero de 2022. Dos médicos forenses testificaron durante el juicio que falleció después de que la rabdomiólisis hizo que sus riñones dejaran de funcionar.

La afección se debe a que el músculo dañado libera proteínas tóxicas en la sangre. En el caso de Losoya, eso ocurrió porque había sufrido un profundo abuso físico.

“Esta niña sufrió un trauma,” testificó el lunes el Dr. Rajesh Kannan, quien realizó su autopsia. “Es extenso. De arriba a abajo. En todo el cuerpo."

La afección no tuvo por qué ser fatal si se hubiera tratado de inmediato. La niña había estado enferma días previos a su muerte; el vómito y fatiga a menudo se asocian con esta enfermedad.

Paul Flahive / Texas Public Radio Jose Angel Ruiz lloró mientras su madre Irene describió el abuso que soportó de niño.







Ruiz golpeó a la niña durante el transcurso de la relación de meses con la madre de Mercedes, dijeron los fiscales. Ese abuso aumentó dramáticamente las tres semanas que la niña vivió en su casa, junto a su hermana Jordynn y su madre Katrina Mendoza.

Bajo una máscara de “disciplina,” según testimonio, golpeó a la niña con un cinturón con hebilla y con los puños.

Los testigos declararon que hizo que la niña se pusiera de pie sobre chinchetas y le arrancó el pelo. Humilló a la niña limpiándole las heces en la cara y “trapeando el piso con ella” cuando ella se orinaba. Su madre Mendoza dijo que eso sucedió cada vez con más frecuencia después de que se mudaron con a la casa de este hombre.

Los abogados de Ruiz no pudieron convencer al jurado de que fue Mendoza quien abusó de la niña. Argumentaron que el Departamento de Servicios de Protección Familiar (DFPS son sus siglas en inglés), que había investigado a la familia por abuso y negligencia varias veces, también tenía cierta responsabilidad.

Paul Flahive / Texas Public Radio Dos detectives de la policía de San Antonio observan mientras el jurado emite su veredicto en el caso que investigaron.



“Sabemos que golpeó a esa niña, una y otra vez. Y esa niña gritó pidiendo ayuda y, lamentablemento, no tuvo esa ayuda. los CPS no están siendo juzgados. La policía no está siendo juzgada. Jose Ruiz está siendo juzgado. Les pedimos que no lo pierdan de vista,” recalcó Brittany Mitchell de la oficina del fiscal de distrito del condado de Bexar.

Sin embargo, los miembros del jurado no siguieron esa recomendación y ahora Ruiz ha sido sentenciado a cadena perpetua.

Katrina Mendoza, la madre de Mercedes, se declaró culpable de un cargo de agresión a un menor por omisión. Se enfrenta a hasta 45 años de prisión.

Inicialmente, Mendoza fue acusada de múltiples cargos y su familia había expresado preocupación por su abuso de la menor meses antes de su muerte. La familia se mudó varias veces durante el año anterior y el DFPS no pudo encontrar a la familia en varias ocasiones.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.