Registros judiciales muestran miles de incidentes graves en hogares de crianza no regulados en Texas

Lee esta historia en inglés.

Dos niños se enfrentaron para pelear entre sí en un pasillo de un hotel de Houston y otros se reunieron para observar. Eran las 11:36 de la noche. Mientras los golpes y bofetadas reinaban una empleada estatal, Claudia Riggins, llamó al 911 para pedir ayuda.

Un niño huyó de la pelea y regresó con una navaja. Luego la dejó caer y salió con un tacón alto. Otra trabajadora, Amy Woodward-Davis, agarró el zapato de tacón. Después, el niño agarró el extintor y lo roció.

“Se escuchó un alboroto,” se lee en un informe sobre el grave incidente.

Puñetazos y patadas. Uno de los combatientes yacía en el suelo y recibió más patadas y puñetazos. Un niño comenzó a grabar videos con un teléfono.

Quince minutos después de que comenzó la pelea, el personal finalmente pudo detenerla y el joven golpeado vomitó sangre.

Un niño fue llevado al hospital. El otro huyó del lugar antes de que llegara la policía.

Esta escena breve y descrita aquí ocurrió en junio de 2021. Fue solo uno de los más de 2,100 incidentes graves que tuvieron lugar en todo Texas en oficinas estatales, habitaciones de hotel y casas alquiladas por el estado que han generado una crisis de niños sin colocación (CWOP por sus siglas en inglés) del estado a partir de 2021 y hasta 2023.

Al Departamento de Servicios Familiares y de Protección se le prohibió colocar a jóvenes en oficinas estatales en septiembre de 2021.

Cientos de páginas de informes de incidentes graves que involucran a niños en CWOP se publicaron en el sistema de registros judiciales federales PACER el martes como parte del litigio de 12 años contra el sistema de bienestar infantil del estado.

Los informes de incidentes se remontan a principios de 2021 e ilustran lo mal preparado que estaba y sigue estando el departamento a la hora de atender directamente a los jóvenes. También destacó el impacto que ha tenido la falta de opciones de colocación en los niños.

El proceso de necesitar un lugar para mantener a un menor en crianza temporal en transición de una colocación a otra ha sido común durante más de una década en Texas. Pero lo que pretendía ser un recurso provisional de unas horas o incluso unas cuantas noches se convirtió en semanas y meses. CWOP explotó en 2021 con hasta 400 jóvenes por noche que necesitaban un lugar donde quedarse. En noviembre de 2023, el número se redujo a 116 niños.

Mostraron una amplia gama de problemas que afectan a los jóvenes, a un ritmo de unos 60 por mes, o dos por día.

Los incidentes a menudo involucraron a personal herido, jóvenes heridos y respuesta policial.

En una audiencia en enero, Paul Yetter, abogado del joven en un litigio de 13 años contra el sistema de cuidado de crianza del estado, hizo referencia a estos documentos que aún no son públicos y dijo que esto no era anecdótico, sino una característica de la estrategia CWOP del estado.

“Es tan sistemático como un reloj y es increíblemente dañino para los niños. Estos son niños que están pasando cosas terribles, siendo abusados, heridos o huyendo e intentando suicidarse,” dijo.

Los líderes estatales de cuidados de crianza se han mostrado reacios a calificar las colocaciones como inseguras. Pero los abogados de niños en hogares de acogida, expertos y jueces de todo el estado pidieron categóricamente que se prescindiera de ellos.

En informes anteriores, TPR mostró que el estado había gastado más de $250 millones en CWOP en tres años.

En un informe de incidente grave, a un joven le dieron el medicamento equivocado y lo llevaron a la sala de emergencias. En otro, un joven llamó a un asistente social la “palabra con n” y se produjo una agresión. El asistente social, que llevaba cinco años en el trabajo, dejaría los Servicios de Protección Infantil (CPS son sus siglas en inglés) unos meses después.

La tasa de rotación de trabajadores sociales en el DFPS ha sido alta, en ocasiones hasta del 40% en los últimos tres años. Stephanie Muth, directora del DFPS, que depende del CPS, estimó en su testimonio que la tasa de rotación de los trabajadores sociales fue de aproximadamente uno de cada cuatro en enero. No dijo que CWOP fuera la única razón.

“CWOP ha sido catastrófico para el DFPS. El DFPS les ha fallado completamente a los niños bajo cuidado de crianza,” escribió un trabajador social en una encuesta leída en el acta en la audiencia de enero.

Antiguos trabajadores sociales testificaron que condujeron cientos de kilómetros para vigilar a los jóvenes en las habitaciones de hotel, una tarea para la que no estaban capacitados. Dijeron que los turnos de CWOP a menudo eran obligatorios y contaban con personal de todo, desde trabajadores sociales hasta conserjes en la admisión a nivel estatal. Los jóvenes colocados en CWOP eran a menudo los más vulnerables del sistema, con grandes necesidades de salud mental y que eran muy agresivos.

“Las trabajadoras son agredidas y manoseadas. Los niños de CWOP se escapan y consumen drogas. Mientras tanto, estos niños de CWOP se involucran en el tráfico sexual mientras se encuentran en estado de fuga. Es una desgracia. Todo el mundo se está yendo, especialmente los trabajadores permanentes como yo. Los de la izquierda tienen poca o ninguna experiencia,” agregó otra persona.

El estado ha dicho que está contratando alrededor de 30 trabajadores sociales sólo para CWOP. Ha estado intentando poner más colocaciones en línea para atender a los niños con grandes necesidades.

Hace tres años, un panel de expertos en bienestar infantil le dio al estado una serie de recomendaciones no vinculantes para reducir la necesidad de CWOP.

El estado de su progreso no estaba claro ya que no presentó los documentos relacionados con su progreso al tribunal federal. Los líderes fueron amenazados con desacato por no presentar los documentos, un proceso que el juez federal del caso ya está sopesando en relación con otras cuestiones relacionadas con esta lamentable situación.

