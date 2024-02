Activistas climáticos entregan demandas y muestras de humedales al financiador de Rio Grande LNG en la ciudad de Nueva York

Lee esta historia en inglés.

La lucha contra el proyecto de gas natural licuado Rio Grande LNG en las afueras de Port Isabel y Brownsville se expuso la ciudad de Nueva York esta semana.

Este martes activistas climáticos del sur de Texas, incluida Christa Mancias de la tribu Carrizo Comecrudo de Texas y Bekah Hinojosa de la red de Justicia Ambiental del Sur de Texas, entregaron personalmente una carta a la sede de Global Infrastructure Partners (GIP) con más de 90 firmas de organizaciones de defensa del clima. La carta pide a la empresa que se retire de Rio Grande LNG.

El grupo también le dio a la empresa muestras de los humedales que NextDecade, la empresa matriz de Rio Grande LNG, está limpiando actualmente para el proyecto que es del tamaño de Central Park. GIP, una empresa de fondos de inversión, es el financiador mayoritario de Rio Grande LNG y posee una participación del 46% en el proyecto, con 3,500 millones de dólares invertidos en total. La empresa fue adquirida recientemente por la firma de gestión de activos BlackRock y la transacción se completará a finales de este año.

A los activistas de Texas se unieron representantes del Private Equity Stakeholder Project (PESP), Rainforest Action Network, Another Gulf is Possible y Public Citizen en la ciudad de Nueva York para entregar la carta, y luego fueron a la sede de AIG en el centro de Manhattan para protestar porque la compañía emite pólizas de seguro para proyectos de GNL a lo largo de la Costa del Golfo. Luego, el grupo protestó frente a las compañías de seguros Chubb y Sompo, que emitieron pólizas para Rio Grande LNG.

La decisión de ir personalmente a la oficina del GIP surgió de los grupos que intentaron reunirse con los líderes de la empresa durante meses sin éxito.

"Ahora, todo lo que podemos hacer es presentarnos en su puerta con nuestras demandas y mostrarle a la empresa los impactos reales de su inversión," dijo en un comunicado Abhilasha Bhola, coordinador senior de campaña del (PESP). "El sur de Texas no quiere ser arrasado por firmas de capital privado para construir una terminal de GNL costosa y peligrosa."

En enero, los mismos grupos confrontaron al Consejo de Inversiones de Oregon sobre la inversión del tesoro estatal de $350 millones en un fondo GIP que canaliza dinero hacia el proyecto Rio Grande LNG. Esto vino después de que los grupos viajaron al estado de Washington en noviembre de 2023 para decirle a la Junta de Inversiones del Estado de Washington (WSIB) que se deshiciera de los $400 millones que invirtió en el mismo fondo GIP para Rio Grande LNG.

El financiamiento de las pensiones es parte de una tendencia creciente en el financiamiento de combustibles fósiles que ha hecho que los bonos se conviertan en la mayor fuente de financiamiento para nuevos proyectos de petróleo y gas en todo el país, incluido Texas.

Rio Grande LNG Monthly Status Report January 2024 El sitio de GNL de Rio Grande a lo largo del canal de navegación de Brownsville.



Rio Grande LNG ha estado en construcción desde el año pasado después de recibir casi $20 mil millones en financiamiento, con equipos limpiando casi 1,000 acres de tierra a lo largo del canal de navegación de Brownsville que se extiende entre Port Isabel y Brownsville. El proyecto ahora consiste en tender redes de tuberías debajo del sitio del proyecto para alimentar la eventual maquinaria que convertirá el gas en líquido.

Sin embargo, Rio Grande LNG aún no ha recibido la autorización completa de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC son sus siglas en inglés) para comenzar a construir la maquinaria que convertirá el gas canalizado en forma líquida, ya que aún necesita presentar sus planes de respuesta de emergencia y costos compartidos. Las actualizaciones sobre estos planes no se hacen públicas.

Rio Grande LNG y Texas LNG, otro proyecto de gas natural licuado en el área, han sido objeto de intensas críticas locales por su potencial contaminación y emisiones a pesar de contar con el apoyo de funcionarios locales que dicen que los proyectos generarán empleos. Las empresas propietarias de Rio Grande LNG y Texas LNG han promovido los proyectos como “verdes”, pero el GNL aún emite contaminantes.

La aprobación de los proyectos por parte de los reguladores ha generado múltiples demandas a lo largo de los años, y esas aprobaciones aún están en litigio con la ciudad de Port Isabel, el Sierra Club, un grupo de residentes de Port Isabel conocidos como Vecinos para el Bienestar de la Comunidad Costera y los Carrizo Tribu Comecrudo de Texas, quienes dijeron que el proyecto Rio Grande LNG se encuentra en las tierras sagradas de la tribu y nunca ha consultado con la tribu sobre el proyecto.

El Departamento de Energía (DOE) anunció una pausa en la aprobación de proyectos de GNL el mes pasado para medir sus impactos climáticos. En respuesta, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que intentaba convertir a la FERC en la única autoridad de aprobación de plantas de GNL, lo que pone en riesgo la capacidad del DOE para medir el impacto y el interés público de los proyectos de GNL. Es probable que el proyecto de ley no sea aprobado en la votación del Senado.

GIP no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

