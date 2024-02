El controvertido proyecto de ley estatal de control migratorio de Texas se dirige a un tribunal federal el jueves

Lee esta historia en inglés.

El estado de Texas intentará convencer a un juez federal el jueves de que una controvertida ley que amplía los poderes del estado para controlar la inmigración no viola la Constitución de los Estados Unidos.

El Proyecto de ley 4 del Senado fue aprobado por la Legislatura de Texas, dominada por los Republicanos, a finales de 2023. La ley tipifica como delito la entrada o el reingreso no autorizado a Texas desde México, y autoriza a un juez o magistrado a ordenar a un migrante regresar a México, independientemente de su nacionalidad.

La legislación fue parte de un paquete de propuestas migratorias de línea dura defendidas por el gobernador Greg Abbott y aprobadas por los legisladores en respuesta a lo que Abbott ha llamado las políticas de “fronteras abiertas” del presidente Biden.

Está previsto que la ley entre en vigor el 5 de marzo, pero los grupos de defensa presentaron una demanda un día después de que se firmó la legislación. La demanda argumenta que la SB 4 intenta usurpar la ley federal, ya que los tribunales han dictaminado que el gobierno federal tiene jurisdicción sobre la política de inmigración. Buscan impedir que la ley entre en vigor antes del próximo mes.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, American Gateways y el condado de El Paso. Nombra al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks, como acusados.

"Estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigrantes más extremos del país," dijo Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, en un comunicado después de que se presentó la demanda. “El proyecto de ley anula los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades de color y afroamericana. Una y otra vez, los funcionarios electos en Texas han ignorado a sus electores y han optado en su lugar por la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo.”

Posteriormente, el Departamento de Justicia presentó su propia demanda, alegando también que el estado estaba tratando de anular la autoridad constitucional de la administración Biden.

“Texas no puede administrar su propio sistema de inmigración. Sus esfuerzos, a través de la SB 4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos. La SB 4 no es válida y debe prohibirse,” afirmó el gobierno federal a través de una demanda judicial.

Desde entonces, los casos se han consolidado y la audiencia del jueves abordará ambos desafíos.

Abbott ha dicho que cree que la ley sobrevivirá a estas batallas legales, pero añadió que está preparado para una impugnación judicial, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.

"Creemos que Texas ya tenía la autoridad constitucional para hacer esto, pero también acogemos con agrado una decisión de la Corte Suprema," señaló Abbott durante la firma del proyecto de ley en Brownsville el año pasado.

El estado presentó su respuesta ante un tribunal federal la semana pasada. Ahí, la oficina del Procurador General de Texas argumentó que el proyecto de ley no crea un conflicto entre los gobiernos estatal y federal porque la SB 4 refleja la política federal.

“La SB 4 no se invalida aparentemente porque una ley estatal que duplica la ley federal no 'entra en conflicto' con esa ley federal,” sostiene el documento. “La prevención de conflictos existe sólo cuando es '[imposible]' cumplir con las leyes estatales y federales, o cuando la ley estatal 'constituye un obstáculo para el logro y la ejecución de todos los propósitos y objetivos del Congreso.'”

Ha habido especulaciones en el Capitolio estatal de que la legislación fue elaborada, en parte, para obligar al tribunal superior a revisar una decisión de 2012 sobre una ley separada fuera de Arizona. En ese caso La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la aplicación de la ley de inmigración en gran medida es competencia del gobierno federal, aunque se permitió que se mantuviera una disposición de la ley que exigía a los agentes de policía preguntar sobre el estatus migratorio de una persona. Pero el tribunal anuló una disposición de la ley que habría permitido a un oficial de policía arrestar a alguien bajo la sospecha de que se había cometido un delito meritorio de deportación.

En su respuesta, el estado de Texas también argumenta que la decisión de Arizona no abordó ciertas afirmaciones hechas en el litigio actual, específicamente, permitir que un juez local ordene a un migrante regresar a México es inconstitucional.

"Arizona, la piedra angular de los argumentos de los demandantes, no aborda si el tipo de procedimientos judiciales descritos bajo esta disposición de la SB 4 tienen preferencia sobre el terreno," señala el expediente.

Miembros de grupos de defensa y otros opositores a la legislación estarán en Austin el jueves para resaltar lo que, según ellos, son los aspectos más riesgosos del proyecto de ley antes y después del procedimiento. No está claro cuándo se emitirá un fallo.

¿Tiene un comentario? Envíe un correo electrónico a Julián Aguilar a jaguilar@kera.org. Puede seguir a Julián en Twitter @nachoaguilar.

