Los límites—e incertidumbre—de la nueva ley de Texas que prohíbe los programas DEI en colegios y universidades públicas

Lee esta historia en inglés.

Los estudiantes y profesores de universidades públicas de Texas están lidiando con los efectos de una nueva ley estatal que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Para ayudarlos a afrontar el impacto, dos profesores de San Antonio organizaron un simposio sobre el tema el viernes en la Universidad Trinity.

Antonio Ingram, del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, dijo a los asistentes al simposio que la prohibición de los programas DEI debe verse en el contexto de un movimiento nacional para volver al daltonismo.

"Hay un esfuerzo concertado que se está llevando a cabo en todo el país en este momento en muchos estados, como Florida y Texas, para realmente, en términos de educación superior, impuestos especiales, raza e identidad de género y orientación sexual desde un entorno universitario," explicó Ingram.

Y, advirtió, si ese movimiento se sale con la suya, menos estudiantes de color obtendrán títulos que los coloquen en posiciones de poder en nuestra democracia.

"Si se crea una situación en la que los estudiantes afroamericanos, latinos y queer ya no se sienten seguros o apoyados en estas universidades, realmente se está obstaculizando la capacidad de estos espacios para formar la próxima generación de maestros, profesores, políticos y médicos," afirmó Ingram.

Diferentes instituciones en zonas del estado interpretan la ley de manera diferente. La Universidad de Houston cerró su centro de recursos LGBTQ en agosto y UT Arlington canceló su programación LGBTQ independiente este semestre. UT Austin cerró su centro para estudiantes indocumentados este semestre. Pero según Joe Izbrand, director de comunicaciones de UT San Antonio, el Dreamer Center de UTSA y los programas LGBTQ+ "continúan con normalidad."

Miriam Sobre, una de las organizadoras del simposio, imparte la materia de comunicación intercultural en la UTSA e investiga la legislación centrada en la raza y la identidad en la educación. Afirmó que en su investigación descubrió que esas leyes son ambiguas desde su origen.

“Lo que hacen estos proyectos de ley es que en realidad no dicen: 'Te vamos a despedir.' Te vas a meter en un gran problema. Te incluiremos en la lista negra y nunca más volverás a enseñar en este lugar. Más bien, están diseñados para crear un ambiente de miedo e incertidumbre."

Pero Ingram expuso que hay muchas excepciones a la prohibición de los DEI de Texas que pueden usarse para continuar apoyando a los estudiantes. Los grupos de alumnos no se ven afectados y la nueva ley estatal no define lo que los profesores pueden enseñar o investigar.

"Realmente necesitamos estar conscientes de todas las formas en que los estudiantes y profesores todavía tienen capacidad para cultivar ambientes que harán que todos se sientan bienvenidos y seguros en instituciones que a menudo todavía tienen un largo camino por recorrer en esa misión," agregó Ingram.

Aún así, debido a que la implementación de la ley SB 17 para los DEI varía de una institución a otra, Ingram dijo que los estudiantes tienen diferentes derechos y privilegios dependiendo de dónde asistan a la universidad.

"Es muy problemático," señaló Ingram. “Se trata de personas de 18 años, que vienen de comunidades que ya no son muy acogedoras, y ahora están en un lugar que dice: 'Está bien, damos la bienvenida a tu homosexualidad, damos la bienvenida a tu negritud.' Creen que pueden dar un suspiro de alivio. Y luego llegan a estas escuelas ahora. Y en realidad, 'No, no vamos a apoyar esta parte tuya.' Nosotros, como Estado, no vamos a brindarles dignidad y pertenencia.' Y creo que es por eso que estamos en un momento muy peligroso."

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.