La AFL-CIO de Texas se convierte en la primera federación laboral estatal en pedir un cese al fuego en Gaza

Lee esta historia en inglés.

El lunes la AFL-CIO de Texas aprobó una resolución durante su Conferencia del Comité de Educación Política (COPE son sus siglas en inglés) pidiendo un cese al fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes y prisioneros políticos no violentos.

La acción puede haber convertido a la AFL-CIO de Texas en la primera federación laboral estatal en solicitar un cese al fuego en Gaza desde el 7 de octubre. Asimismo, se aplicó nueva presión a la AFL-CIO nacional, que se ha resistido a los crecientes llamados entre el movimiento laboral estadounidense para un cese al fuego.

La AFL-CIO de Texas ahora se une a sindicatos importantes como United Auto Workers, Communication Workers of America y Service Employees International Union para pedir un cese al fuego en Gaza. Los funcionarios de salud de Gaza afirman que más de 26,000 palestinos han sido asesinados por el ejército israelí desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que murieron más de 1,100 personas.

La votación estuvo precedida por un largo y polémico debate entre los miembros del sindicato.

El lenguaje de la resolución final incluía nueve solicitudes (en particular, un cese al fuego inmediato y la liberación de rehenes y presos políticos), que incluían la condena del antisemitismo y la islamofobia, un llamado a Estados Unidos para “participar en esfuerzos diplomáticos para destituir del poder y llevar ante la justicia” mediante el procesamiento penal a quienes perpetraron la masacre del 7 de octubre y a quienes han cometido crímenes de guerra en el conflicto actual”, al igual que un llamado a los Estados Unidos para que facilite las negociaciones para poner fin a la ocupación israelí del territorio palestino y establecer un Estado palestino.

Alejandra Lopez es la presidenta de la Alianza de Maestros y Personal de Apoyo de San Antonio Local 67 y la vicepresidenta del Consejo Laboral Central de San Antonio. Ambos sindicatos, que están afiliados a la AFL-CIO, expresaron su apoyo al cese al fuego en Gaza junto con sus homólogos de Austin en diciembre.

Texas AFL-CIO El lenguaje de la Resolución para la Paz y la Justicia en el Medio Oriente aprobada por la AFL-CIO de Texas.







Lopez votó sí a la resolución de cese al fuego en la Conferencia COPE. En un comunicado, describió el resultado exitoso de la resolución.

“Hoy los trabajadores de Texas han enviado un mensaje al mundo: la solidaridad no puede limitarse a las fronteras nacionales”, dijo Lopez. “Nuestra solidaridad es internacional; Nuestro mensaje de amor, paz y esperanza está dedicado a todos los seres humanos. Hoy los sindicalistas texanos se sitúan firmemente dentro de una tradición de solidaridad internacional como parte de un movimiento obrero global comprometido con la paz y la justicia para todos. Instamos a los líderes de nuestro país a hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin a la violencia en Gaza y lograr una paz duradera de acuerdo con el derecho internacional”.

Los miembros de la Unión Internacional de Gente de Mar fueron algunos de los más fuertes opositores a la resolución, que finalmente fue aprobada por 52,858 votos contra 43,003.

Explicaron que sus miembros estaban directamente en peligro en barcos que habían sido atacados en el Mar Rojo, una ruta marítima comercial de alta densidad entre el Cabo de África y la Península Arábiga. El Grupo rebelde hutí sirve como gobierno de facto en Yemen, cerca de la entrada al Mar Rojo. Ha lanzado ataques contra buques mercantes en la zona porque quiere presionar a Israel y a los Estados Unidos para que acepten un cese al fuego en Gaza.

Varios miembros del sindicato dijeron que les preocupaba que un cese al fuego impidiera a Israel y Estados Unidos proteger a los buques mercantes en el Mar Rojo, poniendo en peligro a sus compañeros de trabajo.

Josh Peck / TPR Los manifestantes marcharon por las calles del centro de San Antonio el sábado para exigir que el ayuntamiento apruebe una resolución de cese al fuego.



David Albert, miembro de la Federación Estadounidense de Maestros Local 6249 en Austin y coautor de la resolución, indicó que el llamado a un cese al fuego no pondría en riesgo a esos marineros durante el debate abierto de la conferencia sobre la resolución.

"Esta es una resolución para un cese al fuego entre israelíes y palestinos en Gaza", subrayó Albert. “No dice nada de que Estados Unidos no pueda defender sus intereses económicos, que no pueda defender su marina mercante y sus marineros. Eso no se verá afectado, y es muy probable que la reducción de los combates y los conflictos haga que esos marineros estén más seguros”.

De acuerdo con una de las resoluciones que llama a continuar la discusión y el diálogo dentro de la federación laboral, el presidente de la AFL-CIO de Texas, Rick Levy, aclaró que la discusión sobre el tema debería continuar más allá de la votación del lunes.

"Era obvio que la gente tenía sentimientos muy fuertes y que hay mucho interés involucrado en esto, desde el sentido de justicia de la gente, pero también la preocupación de la gente por la seguridad de sus miembros", puntualizó Levy. “¿Y cuál es el papel apropiado del movimiento laboral para abordar esto? Y creo que hubo mucha plática, y creo que este es el comienzo de una conversación, no el final de una conversación”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

