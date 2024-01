El fiscal general Ken Paxton se contradice sobre el tiroteo de Robb después de un mitin en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

El plazo de prescripción para el caso del tiroteo en la Escuela Primaria Robb cumplirá su límite de dos años el 24 de mayo. Esto hará más difícil para las familias de las víctimas buscar justicia contra los agentes del orden por su respuesta fallida al tiroteo.

Después de un mitin de campaña en San Antonio la semana pasada, se le pidió al Fiscal General Ken Paxton que abordara estas preocupaciones.

“Rezo para que eso no suceda porque la gente de Texas, y especialmente las familias que perdieron a sus hijos, tienen derecho a saber”, dijo.

Paxton presentó una apelación en nombre del Departamento de Seguridad Pública de Texas en diciembre, limitando la capacidad de las familias de las víctimas a presentar demandas federales contra las autoridades. Cuando un periodista local le preguntó sobre esta contradicción, volvió a contradecirse.

"Así que mi trabajo es representar al estado, pero eso no significa que no creo que no debamos tener transparencia en ningún tipo de gobierno", respondió Paxton.

La ciudad de Uvalde también está esperando que la fiscal local de distrito Christina Mitchell publique los registros del DPS a los que tiene un acceso especial. Las familias de las víctimas están cada vez más frustradas con Mitchell y la falta de cargos penales contra los agentes del orden.

Brett Cross perdió a su hijo Uziyah en el tiroteo en la primaria Robb. Explicó que no le sorprende la declaración contradictoria de Paxton.

“Cada una de las personas en estas agencias superiores, como Abbott, como Paxton, como Dan Patrick, todos hacen lo mismo. Dicen que quieren ayuda para nosotros y luego van en contra de lo que podría ayudarnos”, denunció.

Cross agregó que no tiene mucha fe en el fiscal general acusado.

Con la reciente publicación de la revisión del incidente del tiroteo del Departamento de Justicia, las familias están presionando para que Mitchell exponga los registros del DPS y que las autoridades rindan cuentas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

