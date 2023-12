Estudiantes y administradores dicen que el presidente del SAC violó los derechos de libertad de expresión en el evento de Palestina

Lee esta historia en inglés.

Estudiantes y altos administradores del San Antonio College (SAC son sus siglas en inglés) han acusado a la presidenta del SAC, Naydeen Gonzalez-De Jesus, de violar la libertad académica y los derechos de libre expresión después de que, según dicen, intentó clausurar un evento titulado “Teach-In for Palestina” en octubre.

La mayoría del equipo ejecutivo senior de 10 académicos del San Antonio College, que trabajan directamente con Gonzalez-De Jesus, envió una carta privada firmada al canciller del Distrito de Alamo Colleges (ACD son sus siglas en inglés), Mike Flores, el 1 de noviembre, declarando un “voto de censura”. La carta decía que Gonzalez-De Jesus era “poco confiable, engañosa, represiva e imprudente”.

La Asociación de Gobierno Estudiantil del SAC envió su propia carta a Flores el 28 de octubre declarando un voto unánime de “censura” a la presidenta y diciendo que sus miembros se desvincularían de cualquier evento que ella organizara y cortarían todas las líneas directas de comunicación con ella.

La carta de los administradores decía que Gonzalez-De Jesus “no parece entender lo que constituye la libertad académica y los derechos básicos de los estudiantes a la libre expresión” debido a sus esfuerzos por cancelar, y luego posponer, el evento “Teach-In for Palestina” del 24 de octubre que esa facultad había organizado para ofrecer a los estudiantes un contexto sobre la actual campaña militar de Israel en la Franja de Gaza.

Anonymous La parte superior de la carta que un grupo de administradores del Equipo Ejecutivo Senior de San Antonio College envió al canciller del distrito de Alamo Colleges, Mike Flores, en relación con sus inquietudes con la presidenta del SAC, Naydeen Gonzalez-De Jesus.







La carta, marcada como “CONFIDENCIAL”, no había sido reportada anteriormente. Ningún administrador respondió a la solicitud de comentarios de TPR. TPR mantiene a los administradores en el anonimato por el temor expresado en la carta a sufrir represalias.

La misiva también acusó a Gonzalez-De Jesus de intimidar y faltar el respeto repetidamente a estudiantes, profesores y personal, desmoralizar a sus colegas al degradar públicamente al SAC y violar las políticas de la ACD en sus acciones disciplinarias contra el personal desde que fue nombrada en enero de 2023.

Pero la decisión de los administradores de declarar el tema del “Teach-In for Palestina” como una de sus “preocupaciones más alarmantes” con González-De Jesus, junto con la decisión de enviar la carta al canciller poco más de una semana después de que se pospusiera el evento. y alterado, señaló que pudo haber sido la gota que derramó el vaso después de nueve meses del caótico mandato de Gonzalez-De Jesus.

Un comunicado de los funcionarios de la ACD reveló que ellos y Gonzalez-De Jesus estaban al tanto de las preocupaciones de los estudiantes y empleados. Añadió que la ACD “se está asociando con una firma externa para garantizar una determinación imparcial y exhaustiva de los hechos pertinentes”. Esos hechos resultarán luego en un plan de acción para abordar los hallazgos e implementar las mejoras necesarias, según el comunicado.

Michael Valdez El folleto del evento original "Teach-In for Palestina".







El comunicado también decía que la ACD y Gonzalez-De Jesus estaban iniciando conversaciones con estudiantes, profesores y personal para "abordar inquietudes, reconstruir la confianza y aclarar los procesos y procedimientos involucrados", que habría un esfuerzo colaborativo para actualizar las políticas en torno a la Ley de Libertad de Expresión y que se contrataría a un facilitador externo para guiar las “conversaciones significativas”.

Los estudiantes del SAC que hablaron con TPR dijeron que estaban al tanto de las actualizaciones sobre Libertad de Expresión, pero no de la firma externa y el facilitador.

Desteny Espinoza, presidente de la SGA en SAC y presidente del consejo del distrito estudiantil de ACD, sostuvo que Gonzalez-De Jesus necesitaba irse.

“Sólo sé que el ambiente en SAC no está muy tranquilo en este momento”, dijo. “Es un ambiente hostil. Y sé que no sólo está afectando a los estudiantes: también está afectando a los profesores, el personal y la administración”.

Espinoza indicó que hablaba como estudiante a título individual, no en nombre de SGA o ACD.

La presidenta del Senado de la Facultad del SAC, Jennifer Caraway, argumentó en una declaración escrita que el organismo aún no estaba listo para emitir una declaración pública discutiendo detalles específicos, pero que el liderazgo del Senado de la Facultad de la SAC "ha estado recientemente en conversaciones con nuestra administración para reafirmar las políticas que protegen la libertad académica".

La declaración de la ACD no abordó específicamente las inquietudes de los administradores más allá del evento “Teach-In for Palestina”. Tampoco respondió directamente a los votos de censura y dijo que ACD no haría comentarios sobre asuntos de personal.

'Enseñanza para Palestina'

Los estudiantes respondieron que cuando llegaron para el “Teach-In for Palestina” el 24 de octubre, la vicepresidenta de Éxito Académico de SAC, Cassandra Rincones, les advirtió a los 100-200 estudiantes que el evento no se llevaría a cabo según lo planeado. Los estudiantes revelaron que ella les explicó que el nombre del evento, “Teach-In”, había generado quejas de los estudiantes sobre la confusión sobre lo que significaba.

Las enseñanzas son discusiones o conferencias informales que tienden a centrarse en eventos actuales. Fueron populares en los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

Michael Valdez El nuevo folleto del evento aplazado con un título diferente: "Palestina 101"

Después de explicar el término, los estudiantes dijeron que Rincones luego dijo que el problema era que el título del evento incluía la frase “por Palestina”, lo que incomodó a algunos estudiantes.

Los organizadores de la facultad, en un intento por salvar el evento, preguntaron si podían cambiar el nombre a “Palestina 101” y celebrarlo la semana siguiente, el 30 de octubre, a lo que Rincones accedió.

La carta de los administradores advertía que Gonzalez-De Jesus intentó "forzar" a los administradores a cancelar el evento antes de convencerse de que podría posponerse.

El 25 de octubre, el estudiante del SAC Ethan Wilson dijo que estaban colocando paquetes informativos alrededor del campus titulados “Israel y el crimen del apartheid”, incluido uno en la ventana de la suite presidencial.

Unas horas más tarde, tres agentes del Departamento de Policía de Alamo College utilizaron imágenes de seguridad para encontrar a Wilson y rastrearlo hasta la oficina de la Alianza de Género y Sexualidad (GSA son sus siglas en inglés), de la que Wilson es miembro, según un informe policial que Wilson compartió con TPR.

Los agentes pidieron hablar con Wilson sobre el paquete informativo y les dijeron que "las personas estaban preocupadas y no estaban seguras de si los documentos eran un objetivo de la administración" ya que habían cancelado el evento "Teach-In for Palestina", rezaba el informe policial.

"Los policías finalmente quedaron satisfechos de que no se estaba amenazando a nadie, o que no se estaba intentando incitar a disturbios dejando un pedazo de papel en la ventana de alguien sobre un evento geopolítico actual sin el nombre de nadie", aclaró Wilson.

Wilson detalló que después de la conversación con la policía, sospechaban que Gonzalez-De Jesus había llamado a la policía. Cuando Wilson recibió el reporte policial, señalaron un informe complementario de uno de los oficiales que decía que Gonzalez-De Jesus se había comunicado con la ACPD después de que ya habían sido alertados sobre los paquetes informativos, diciéndoles que estaba preocupada por los “documentos sospechosos”.

En una conversación grabada entre Gonzalez-De Jesus y estudiantes de GSA después del incidente, Gonzalez-De Jesus explicó por qué se había comunicado con la ACPD.

“Mi llamada no fue a la ACPD para presentar un informe, sino para averiguar de qué se trataba la primera llamada y la conmoción”, dijo Gonzalez-De Jesus. "Fue una conversación con el oficial".

Camille Phillips / Texas Public Radio

Gonzalez-De Jesus agregó que había pedido a los oficiales que enmendaran su informe complementario para corregir el lenguaje que parecía indicar que había llamado a la policía para investigar los paquetes informativos.

El mismo día que llamaron a la policía sobre Wilson, Gonzalez-De Jesus mantuvo una conversación con miembros de SGA del SAC.

Michael Valdez, vicepresidente de SGA del SAC, dijo que él y otros estudiantes estaban alarmados por un escenario que se le ocurrió a Gonzalez-De Jesus al discutir el compromiso del SAC con una diversidad de puntos de vista.

“Si invito a alguien del KKK, también tendré que invitar a alguien que no esté completamente de acuerdo con el KKK, ¿verdad?” Se escucha decir a Gonzalez-De Jesus en una grabación de la conversación. “Para que podamos mostrar ambos puntos de vista, no para descartar a un lado ni al otro, sino para incluir a todos”.

Gonzalez-De Jesus no parecía saber que la estaban grabando, según un estudiante que estuvo presente.

Valdez dijo que SGA salió de la reunión sintiendo que nada se había resuelto y con la conclusión de que la lógica de Gonzalez-De Jesus significaría que cualquier punto de vista anti-Ku Klux Klan en el campus requeriría una visión pro-Ku Klux Klan.

"Los estudiantes no sienten que la presidenta reconoce la situación y lo que le ha hecho a nuestro cuerpo docente, a nuestros estudiantes, a nuestros líderes", aseveró. "Ella simplemente está señalando con el dedo a otras personas cuando ella es la que quería que este evento se pospusiera o cambiara a la forma en que ella quería que fuera".

Valdez dijo que hablaba como una estudiante en lo individual, no en nombre de la SGA.

La SGA envió su carta de “censura” a Flores tres días después, el 28 de octubre, donde reiteraron su preocupación por el uso de la organización supremacista blanca por parte de Gonzalez-De Jesus para explicar por qué un evento “por Palestina” no podría existir sin un contrapeso en el campus. La carta también detalla la interacción entre Wilson y los oficiales de la ACPD.

Michael Valdez En el final de la carta de la SGA al Canciller de la ACD, Mike Flores, declaró "NO HABER CONFIANZA" con la Presidente de la SAC, Gonzalez-De Jesus.





La declaración de la ACD no abordó las preocupaciones sobre el uso retórico del KKK por parte de Gonzalez-De Jesus.

Alexandra Klein, oficial de GSA, fue una de los estudiantes que asistió al evento pospuesto y estuvo presente cuando Gonzalez-De Jesus habló con GSA y cuando los oficiales interrogaron a Wilson.

“Definitivamente creo que la Dra. Naydeen [Gonzalez-De Jesus] debería dejar su cargo”, dijo Klein. "Siento que para que los estudiantes se sientan seguros en el campus, es necesario sacar a la Dra. Naydeen de este puesto".

Tres de los cuatro estudiantes que hablaron con TPR dicen que han presentado denuncias contra Gonzalez-De Jesus, pero que no pensaban que iban a resultar en nada.

La declaración de ACD decía que "siguen dedicados a abordar las preocupaciones planteadas, fomentando cambios significativos y manteniendo nuestro compromiso con una comunidad universitaria inclusiva".

Gonzalez-De Jesus envió un correo electrónico a los miembros del campus de SAC el 21 de noviembre donde se disculpó por los “malentendidos” relacionados con el evento "Teach-In for Palestina" y dijo que la razón por la que se pospuso fue por problemas con la compensación de la oradora programado para el evento, Moureen Kaki, fundadora de San Antonio por la Justicia en Palestina.

Kaki le dijo a TPR que finalmente recibió un pago de honorarios que provenía directamente de los miembros de la facultad, pero que antes del primer evento programado nunca había esperado ni habló de un pago.

Los estudiantes siguen preocupados por la presencia de Gonzalez-De Jesus en el campus.

"Definitivamente necesitamos algo mejor porque lo merecemos", aseguró Espinoza. “Estamos ganando en Aspen”, dijo, refiriéndose al premio a la excelencia de los colegios comunitarios de 2021 del SAC, “y saber que ahora no estamos tan 'orgullosos del SAC' es desgarrador”.

El SAC dirigió las solicitudes de TPR de comentarios de Gonzalez-De Jesus a la ACD.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

