Un juez federal niega el intento del fiscal general Paxton de impedir que los agentes federales corten alambre de púas en la frontera

Este jueves un juez federal rechazó las demandas del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de que los agentes fronterizos dejen de cortar o retirar las barreras de alambre que el estado colocó en las orillas del Río Grande.

Paxton demandó a la administración Biden el mes pasado después de reportes sobre agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que a veces cortaban porciones del alambre tendido a lo largo de la orilla norte del río en Eagle Pass, Texas.

El estado instaló el cableado como parte de la Operación Estrella Solitaria del gobernador de Texas, Greg Abbott, la multimillonaria misión fronteriza liderada por el estado desde 2021 para impedir el flujo de migrantes hacia Texas.

Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron el mes pasado que a veces es necesario cortar el cable para que los agentes eviten que los migrantes resulten heridos al cruzar el Río Grande.

“Si empiezan a ser arrastrados por las corrientes, si empiezan a sucumbir al medio ambiente (las temperaturas extremas, la humedad que todos sienten ahora mismo) y mis hombres y mujeres ven eso, no van a dejar que nadie muera ni se exponga al peligro", afirmó a Reuters el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Jason Owens.

Pero Paxton argumentó que cortar el cable daña “irreparablemente” a Texas e interrumpe los esfuerzos del estado para asegurar la frontera. Paxton también señaló que las acciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza equivalían a la destrucción de propiedad estatal.

La jueza de distrito federal Alia Moses inicialmente otorgó una orden de restricción temporal que impidió a los agentes cruzar las barreras. Sin embargo, en la orden del jueves, Moses negó la solicitud de Texas de una orden judicial preliminar mientras se desarrolla el caso. Específicamente, Moses indicó que Texas aún no ha demostrado que las órdenes de cortar el cable fueron una “acción de agencia” oficial y revisable según la ley federal.

Moses agregó que la práctica se limitó a unas áreas de la frontera y solo se implementó en casos específicos, pero también dejó la puerta abierta para que Texas volviera a argumentar su caso mientras continúa la impugnación judicial.

“El Tribunal determina que el demandante, en esta etapa preliminar, no ha demostrado una probabilidad sustancial de que establezca la existencia de una acción final de la agencia”, anotó el juez. “Por supuesto, el Tribunal no sugiere que el demandante no pueda establecer una acción final de agencia cuando este caso proceda a ser visto en cuanto al fondo de este asunto”.

En un comunicado el jueves por la mañana, Paxton enfatizó que su oficina ya presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

"Estoy decepcionado de que se permita que continúen los descarados e inquietantes esfuerzos del gobierno federal para subvertir la ley y el orden en la frontera de nuestro estado con México", enfatizó Paxton. "La doctrina de Biden de fronteras abiertas a cualquier precio amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos y continuaremos luchando contra esto a cada paso del camino".

¿Tiene un comentario? Envíe un correo electrónico a Julián Aguilar a j aguilar@kera.org.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

