La Cámara de Representantes de Texas aprueba controvertidos y costosos proyectos de ley estatales de control de inmigración

Una legislación controvertida que hace del ingreso no autorizado a Texas un delito se dirige ahora al escritorio del gobernador Greg Abbott.

La Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación final a la medida, el Proyecto de Ley Senatorial 4, el martes por la noche. La cámara también aprobó una medida por separado para agregar más de $1.5 mil millones de dólares al presupuesto estatal para barreras físicas en la frontera con México.

Las acciones de los legisladores de la Cámara le dan al gobernador Greg Abbott al menos una victoria temporal después de que la Legislatura no pudo aprobar artículos similares durante sesiones anteriores a pesar de que el gobernador calificó los temas como una prioridad para su administración. Pero al menos una de las medidas probablemente enfrentará un desafío judicial debido a dudas sobre la aplicación estatal que probablemente entren en conflicto con los deberes del gobierno federal.

Las votaciones del martes se produjeron durante la cuarta sesión extraordinaria convocada de la Legislatura de Texas, que comenzó la semana pasada.

Proyecto de ley 4 del Senado

El proyecto de ley de ingreso ilegal, el SB 4, crea un nuevo delito estatal para la entrada no autorizada a Texas desde un país extranjero, un delito menor de clase B en la primera infracción. El cargo aumentaría a delito grave dependiendo de los antecedentes penales del migrante, incluso si fue condenado por un cargo de ingreso ilegal anterior. La legislación también permite que un juez o magistrado del condado ordene que el migrante regrese a un puerto de entrada, pero sólo después de que se haya obtenido toda la información de su identidad y se haya cotejado con bases de datos estatales y federales.

El debate sobre el proyecto de ley reflejó batallas anteriores emprendidas por Republicanos y Demócratas sobre la propuesta, es decir, si el proyecto de ley fomenta la discriminación racial o si es constitucional dado que la ley actual dicta que la aplicación de la ley de inmigración cae en gran medida dentro del ámbito del gobierno federal.

“El Proyecto de Ley 4 del Senado es la legislación más amplia e invasiva que jamás haya desafiado potencialmente la naturaleza misma de nuestro poder federal y estatal. El poder de hacer cumplir las leyes de inmigración es, incuestionablemente, exclusivamente un poder federal”, subrayó la representante estatal Victoria Neave Criado, Demócrata por Dallas, presidenta del grupo legislativo mexicano-estadounidense, al inicio del debate.

El Representante estatal David Spiller, Republicano por Jacksboro, es el patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y defendió con vehemencia la legislación, argumentando que el estado de Texas tiene inherentemente el derecho de defender y proteger sus propias fronteras.

"Es un proyecto de ley histórico que permite a Texas proteger a los texanos y devolver a los inmigrantes ilegales, y procesar y encarcelar a aquellos que se nieguen a irse", afirmó.

Los Demócratas dedicaron gran parte del debate del martes a profundizar en cómo el proyecto de ley se cruzará con el derecho de un migrante a solicitar asilo, que es legal según el derecho nacional e internacional independientemente de si la persona ingresó al país.

El Representante estatal Joe Moody, Demócrata por El Paso, ofreció un lenguaje que habría aplicado la definición federal del término “extranjero”, la etiqueta utilizada para un inmigrante independientemente de su estatus, a la ley estatal. Moody destacó que era un intento de garantizar que los inmigrantes que estuvieran en el país con permiso no fueran procesados por error a causa del proyecto de ley. La enmienda fracasó.

Los Demócratas también ofrecieron enmiendas que prohibirían la aplicación del proyecto de ley en campus universitarios; reduciría las penas para las personas encarceladas en virtud del proyecto de ley; no se aplicaría a niños menores de edad; no se aplicaría a una víctima de trata u otros delitos que coopere con las autoridades y solicite una visa; y sólo permitiría la aplicación de la ley por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Pública del estado. Todas esas enmiendas no lograron aprobarse.

El Representante Spiller también rechazó enmiendas que habrían proporcionado más fondos a los gobiernos locales, cuyos líderes han testificado ante legisladores que sus presupuestos sufrirán un enorme impacto debido a los costos de encarcelar, procesar y brindar defensa a los inmigrantes eventualmente acusados bajo el proyecto de ley.

“Todas las cárceles de condado en el estado de Texas podrían verse afectadas por estos detenidos con presencia ilegal”, detalló la semana pasada durante una audiencia del comité el sheriff del condado de Smith, Larry Smith, quien también es presidente de la Asociación de Sheriffs de Texas.

El Proyecto de Ley 4 del Senado ahora se dirige al escritorio del Gobernador Abbott.

Se avecina un desafío legal

Los Demócratas no fueron los únicos funcionarios que cuestionaron la constitucionalidad de la SB 4. La semana pasada, un grupo de más de dos docenas de ex jueces de inmigración firmaron una declaración advirtiendo que el proyecto de ley es ilegal. El grupo está compuesto por jueces que fueron nombrados por Demócratas y Republicanos y sirvieron bajo sus órdenes.

"Nuestra política personal puede variar, pero dedicamos nuestras carreras a la administración igualitaria y justa de la ley federal de inmigración", anotaron. “La legislación propuesta en Texas, que permitiría a un juez de un tribunal estatal emitir una orden de deportación, no es legal. La inmigración es claramente una función federal. Los legisladores estatales no pueden promulgar leyes de inmigración por las mismas razones por las que el Congreso de los Estados Unidos no puede promulgar la legislación estatal de Texas”.

Los ex jueces agregaron que el proyecto de ley “debería ofender a quienes valoran nuestras protecciones constitucionales” y reiteraron que los migrantes, ya sea que se encuentren en el país legalmente o no, tienen derecho a ciertas protecciones y a buscar asilo en los Estados Unidos.

En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley de Arizona que buscaba ampliar los poderes estatales en materia de aplicación de la ley de inmigración. Pero algunos Republicanos estatales han dicho que es hora de revisar el tema dada la mayoría conservadora del tribunal superior.

La semana pasada, el Senador estatal Brian Birdwell, Republicano por Granbury, fue el único Republicano que votó en contra de la medida cuando fue debatido en la cámara superior. Birdwell es considerado uno de los miembros más conservadores del organismo y llevó a cabo una versión similar a principios de este año. Pero Birdwell reiteró que votar por la versión actual violaría el juramento que hizo de defender la Constitución de los Estados Unidos y advirtió a sus colegas sobre los desafíos que enfrentará el proyecto de ley.

"Miembros, consideremos cuidadosamente nuestras acciones", puntualizó.

Proyecto de ley 3 del Senado

Con el aval de la Cámara de Representantes de Texas, más de $1.5 mil millones en dinero adicional se destinarán a la construcción de barreras fronterizas, que podrían incluir muros, cercas, alambre concertina o boyas flotantes como la instalada en el condado de Maverick que está siendo actualmente analizada en los tribunales federales. El financiamiento proporcionado por la SB 3 suma 5,100 millones de dólares. Los legisladores ya votaron a favor de repartir fondos para la seguridad fronteriza durante la sesión ordinaria de la Legislatura en mayo.

El proyecto de ley también proporciona $40 millones adicionales para los oficiales del DPS de Texas que participan en la Operación Lone Star, una misión fronteriza liderada por el estado iniciada por el gobernador Abbott hace casi tres años. Pero el recurso también puede destinarse a horas extras para que los agentes del DPS patrullen un desarrollo de viviendas en expansión en el condado de Liberty llamado Colony Ridge. El área se convirtió en parte del debate por la seguridad fronteriza después de que los medios de derecha alegaran en publicaciones y artículos en las redes sociales que el vecindario era un foco de actividad de cárteles y delitos. El vicegobernador Dan Patrick también recorrió el desarrollo y emitió una larga declaración resonando sobre la supuesta criminalidad que estaba ocurriendo.

“Algunos informes afirman que Colony Ridge puede haberse convertido en un imán para personas de todo el mundo que no son ciudadanos estadounidenses. Ahora que la administración Biden permite que millones de personas crucen la frontera de Texas, muchos se preguntan si esta comunidad se convertirá en su propio enclave con una población mayor que la de una ciudad mediana dentro del estado de Texas”, escribió.

Sin embargo, durante las audiencias del comité sobre la SB 3, el director del DPS, Steve McCraw, resaltó que la criminalidad era menor en esa área en comparación con vecindarios comparables en Austin. Dijo que los informes de que Colony Ridge era una zona “prohibida” para las fuerzas del orden no eran verdad.

Los 40 millones de dólares adicionales se agregaron a pesar de las afirmaciones de McCraw.

A diferencia de la SB 4, los Demócratas de la Cámara de Representantes tuvieron un ligero éxito con la SB 3 y agregaron una enmienda. El lenguaje emitido por la representante estatal Tracy King, Demócrata de Uvalde, permite que algunas de las asignaciones realizadas en el proyecto de ley se destinen a subvenciones para que los gobiernos locales ayuden con los costos de procesar a los inmigrantes según la nueva legislación.

Los debates sobre los dos proyectos de ley se produjeron el mismo día en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó estadísticas fronterizas de octubre que muestran que los cruces no autorizados, alrededor de 189,000 en el mes, disminuyeron un 14% en comparación con septiembre. Esto se produjo después de un aumento de tres meses en detenciones que continuó con los arrestos récord que han tenido lugar bajo la administración Biden.

El Proyecto de Ley 3 del Senado 3 ahora regresará al Senado de Texas, donde se debatirá si se acepta la enmienda King, mientras que el Proyecto de Ley 4 del Senado se dirigirá al gobernador ya que la Cámara pasó la misma versión del proyecto de ley aprobado por el Senado de Texas la semana pasada.

