$13.9 millones en deuda médica eliminada para casi 10,000 residentes del Condado de Bexar

Lee esta historia en inglés.

Reciba las mejores noticias de TPR y comience el fin de semana con el boletín 321, directamente en su bandeja de entrada todos los días. Regístrese aquí.

La Empresa de servicios financieros EarnIn se asoció con una RIP Medical Health sin fines de lucro elimina $13.9 millones en deuda de 9,908 residentes de bajos recursos del Condado de Bexar la semana pasada.

El Condado de Bexar fue uno de tres condados, incluidos el Condado de Maricopa en Arizona y el Condado de Clark en Nevada, que recibieron millones en apoyo para solventar su deuda médica a través de la asociación.

El director ejecutivo de EarnIn, Ram Palaniappan, dijo que liquidar la deuda médica estaba en línea con lo que su negocio hace por las personas.

"En lo que nos centramos es en ayudar a las personas a obtener un impulso financiero", señaló Palaniappan. “Podemos hacerlo permitiendo que las personas tengan acceso a su salario cuando lo necesitan. Y vemos esto como algo que corresponde a la misma misión”.

EarnIn funciona como una especie de prestamista de nómina con ética, que no incluye intereses ni tarifas obligatorias, según Palaniappan. La idea surgió cuando, en una empresa anterior, comenzó a adelantar el salario a sus empleados antes del día de pago cuando lo necesitaban.

“De lo que me di cuenta es que si le das a alguien acceso a su salario cuando lo necesita, la vida es mucho más sencilla”, dijo. "Están pagando todas sus facturas a tiempo, las facturas no se acumulan el día de pago con recargos, no más recargos por sobregiro, no más préstamos de día de pago".

EarnIn agrega tarifas si los usuarios quieren obtener su dinero más rápido y les pide que les den una “propina” opcional después de su transacción para ayudar a mantener la empresa en funcionamiento, pero no hay costos obligatorios para los usuarios.

EarnIn solo pudo borrar $13.9 millones en deuda médica con la ayuda de RIP Medical Debt.

La directora ejecutiva de RIP Medical Debt, Allison Sesso, explicó cómo operan. "Imitamos a un comprador de deuda con fines de lucro", señaló. "Así que podemos tomar $1 y solventar $100 de deuda médica debido a los precios en los mercados de deuda con fines de lucro que imitamos".

La deuda médica se compra y se vende, y los hospitales la venden a intermediarios por menos de su valor después de no lograr que los deudores paguen. Luego, esos corredores intentan cobrar esa deuda o venderla a otros corredores por incluso menos. Así es como con 1 dólar se pueden comprar 100 dólares de deuda médica, en promedio, y cómo se pueden comprar y borrar 13.9 millones de dólares de deuda médica por un precio mucho menor.

Los residentes del Condado de Bexar cuyas deudas fueron aliviadas comenzaron a recibir cartas el fin de semana pasado para informarles. Sesso aclaró que no hay condiciones, no hay ninguna solicitud que llenar: la deuda simplemente desaparece.

"No hay ninguna medida que nadie deba tomar", explicó. "Entonces, si alguien no recibe la carta o la tira, la deuda aún desaparece".

Dijo que su organización compra y alivia deudas porque, en primer lugar, cree que no deberían existir.

"Una deuda médica es realmente un problema sistémico y, ya sabes, el indicador número uno para determinar si terminas o no en deuda médica no es qué tan bien asegurado o insuficientemente estás", detalló Sesso. "La cuestión es si uno se enferma o no hoy en los Estados Unidos de América".

RIP Medical Debt se centra en remediar las deudas médicas de los estadounidenses que se encuentran 100% por debajo del umbral de pobreza o para quienes la deuda representa el 5% o más de sus ingresos.

"La razón por la que hacemos esto es porque necesitamos apoyo con esa deuda el día hoy", resumió Sesso. “Hay demasiadas personas que están luchando bajo el peso de la deuda médica, y eso está perjudicando la voluntad de las personas de ir al médico y recibir la atención que necesitan. Está socavando financieramente a la gente. Está creando estrés que afecta la salud mental en las familias”.

Sesso concluyó que los donantes pueden donar dinero a su misión nacional, a estados específicos o establecer sus propias campañas regionales para eliminar la deuda médica. Ir a ripmedicaldebt.org para más información.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.