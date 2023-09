Inquilinos se apresuran a encontrar nuevos hogares después del colapso de una escalera en un complejo de apartamentos en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Reciba las mejores noticias de TPR y comience el fin de semana con el boletín 321, directamente en su bandeja de entrada todos los días. Regístrese aquí .

El colapso de la escalera en Aristo at Medical Apartments el jueves dejó un hombre herido al caer del segundo al primer piso.

Otras escaleras en la propiedad parecían tener madera podrida y barandales desiguales.

Inquilinos como Suje Martinez dijeron que hay otros problemas graves en el complejo de apartamentos.

“Cuándo llegará el control de plagas, cuándo vendrá el electricista, nuestro triturador de basura no funciona, tenemos más agujeros aquí, hay moho”, expuso Martinez. “Oh, pero su respuesta es la misma: 'solo use Clorox y límpielo'”.

Josh Peck / Texas Public Radio Una escalera oxidada y descarapelada en Aristo at Medical Apartments.





Martinez y docenas de inquilinos acudieron al estacionamiento del complejo de apartamentos donde grupos sin fines de lucro y personal de la ciudad comenzaron a ayudarlos a buscar nuevas opciones de vivienda el martes. A los inquilinos se les ofreció información y folletos sobre otras opciones de vivienda en el área, cuáles son sus derechos si la propiedad se ve obligada a desalojarlos y asistencia legal.

Martinez agregó que las ratas llegaron poco después de que su familia se mudó a este apartamento en 2020.

“Les estábamos haciendo saber: 'oye, tenemos que seguir adelante y que el control de plagas venga aquí para controlar las plagas'”, explicó. “Y nos decían: 'oh, te pondremos en la lista'. Te pondremos en la lista. Pero una vez más no se hizo nada”.

Señaló que los médicos le advirtieron que un caso de neumonía que sufrió en abril fue el resultado de la exposición al moho que, según esta mujer, está en los baños que ella y sus hijos usan.

Su vecina del piso de arriba, Ana Gonzales, añadió que ha vivido en Aristo durante seis años y no ha tenido agua caliente durante meses durante el invierno. Gonzales detalló que muchos de sus vecinos no quieren vivir allí pero no tienen otra opción.

“Somos gente humilde, como los refugiados”, indicó Gonzales. "Lo único que digo es que a veces no puedes permitirte el lujo de mudarte y estás estancado".

Decenas de refugiados afganos también viven en el complejo Aristo, establecido por el gobierno federal en San Antonio después de que Estados Unidos pusiera fin a su ocupación de 20 años en Afganistán en 2021.

Faridullah Noory llegó a Estados Unidos en 2022. Comentó que las condiciones han sido terribles para muchos de los refugiados afganos que viven en Aristo.

Josh Peck / Texas Public Radio Una escalera con un escalón superior descarapelado o podrido.





"Tuvimos el problema con las escaleras, con las condiciones del aire, con muchas cosas, pero no lo solucionaron", destacó Noory. Y todos los meses intentan hacer trampa, como si quisieran aumentarle el alquiler a la gente, y la mayoría de la gente viene de Afganistán, somos refugiados y no tenemos buenos ingresos”.

Noory precisó que la gerencia de Aristo se aprovechó de muchos refugiados que no están familiarizados con la cultura o que no hablan inglés.

“Quieren aumentar el alquiler, pero al mismo tiempo nadie habla inglés”, describió. “Entonces cuando van a la oficina a hablar con ellos, su comportamiento es muy malo con la gente. No tienen respeto, actúan como si la gente fuera esclava, ¿sabes?

Aclaró que lo único que quieren es un lugar seguro para vivir que puedan pagar.

“Por eso queremos que la ciudad de San Antonio lleve a todas las personas, a todos los residentes que viven aquí, a algún lugar seguro y mejor que podamos permitirnos alquilar”, añadió Noory.

El concejal del Distrito 8, Manny Peláez, visitó el viernes el complejo, que se encuentra en su distrito. Mientras caminaba hacia una escalera dañada, puso su pie en el lugar donde debería haber estado un escalón para demostrar las condiciones inseguras de la propiedad. En una entrevista con TPR durante el fin de semana, Peláez explicó cómo la situación afectó a los refugiados afganos incluso más que a otros inquilinos.

Manny Pelaez El concejal Manny Peláez mostrando una escalera insegura





"Existe una enorme barrera del idioma, pero también existe una barrera de confianza, ¿verdad?" dijo Peláez. “Estas personas vienen de muy lejos para escapar del caos en zonas devastadas por la guerra. Y llegan a Estados Unidos sólo con la camiseta puesta, con mucho trauma, mucha desconfianza hacia el gobierno. Y trabajamos incansablemente e invertimos mucho tiempo para asegurarnos de que encuentren algo parecido a la estabilidad aquí en Estados Unidos”.

Rich Acosta es el presidente de la organización para la vivienda sin fines de lucro My City Is My Home que el martes ayudó a los inquilinos a buscar nuevas opciones para residir.

Acosta dijo que ha trabajado en estos temas en Aristo desde marzo, cuando la Oficina de Enlace de Inmigración de la ciudad organizó una Cumbre de Refugiados Afganos para discutir las experiencias de esta minoría en San Antonio.

“En marzo de 2023, la Oficina de Enlace de Inmigración de la Ciudad de San Antonio organizó una cumbre afgana a la que asistieron líderes comunitarios y nos contaron sobre las diferentes situaciones en las que se encontraban los refugiados afganos que llegaron en 2020, 2021, 2022 y dónde habían estado”. Planteó Acosta. “La mayoría de ellos fueron enviados al centro médico. Y hay varios apartamentos... los seis están en el Distrito ocho y todos tuvieron quejas”.

Acosta dijo que si hubiera habido más comunicación de Code Enforcement con otros departamentos de la ciudad, los inquilinos de Aristo habrían estado conscientes de la gravedad de la situación antes del aviso de desalojo y habrían tenido más tiempo para buscar nuevas viviendas.

En un comunicado, el Departamento de Servicios Vecinales y de Vivienda resaltó que el colapso de la escalera “motivó una acción inmediata por parte de la Ciudad para garantizar la seguridad de los residentes”. El comunicado dice que Code Enforcement, NHSD y otros departamentos continuarán coordinándose sobre el tema.

Josh Peck / Texas Public Radio Una escalera con escalones descarapelados y cinta amarilla como aviso de precaución.





Acosta hizo hincapié en que espera que la Oficina del Distrito 8 ofrezca algunos de sus recursos y conexiones para ayudar a los inquilinos de Aristo a encontrar nuevos hogares.

“Tenemos la esperanza de que el Distrito 8 comience a apoyar y una de las cosas en las que podrían ayudarnos es comunicarse con sus contactos de los propietarios, sus contactos con los apartamentos, porque creo que la Asociación de Apartamentos está aquí en el Distrito 8 y tal vez podrían preguntar sobre las opciones de vivienda según los ingresos”, respondió Acosta. "Realmente nos gustaría recibir apoyo en ese sentido".

Dijo que pidió a la Oficina del Distrito 8 que asistiera a la cumbre afgana y brindara otro tipo de apoyo para atender las quejas de violaciones del código de los inquilinos, pero nunca recibió respuesta.

En torno a ello, Peláez dijo que su oficina ha estado trabajando en los problemas de Aristo durante cuatro meses consecutivos “las 24 horas del día”.

Peláez resaltó que se asegurará de que los inquilinos comprendan cuales son los recursos disponibles para ellos. “Me involucraré personalmente para garantizar que ninguna familia se quede atrás y que se les ofrezca todo el espectro de servicios”, añadió.

Josh Peck / Texas Public Radio Un aviso de desalojo de la ciudad pegado con cinta adhesiva en la puerta de un inquilino en Aristo at Medical Apartments.



El Programa de Asistencia para la Reubicación de Residentes de la ciudad tiene fondos para ayudar a los inquilinos a pagar el depósito de seguridad, los costos de mudanza, las tarifas de las solicitudes, el alojamiento temporal y algunos otros costos si se ven obligados a desalojar. Pero no incluye el alquiler del primer mes.

Por eso Acosta subrayó que la vivienda basada en los ingresos es sumamente importante para estos inquilinos.

Aún no está claro si se revocará el certificado de ocupación del complejo o si se abordará el derrumbe de la escalera y una serie de otras violaciones al código de la propiedad. Un miembro del personal de la oficina de arrendamiento de Aristo declinó hacer comentarios.

Muchos inquilinos expresaron el martes que quieren salir de esta complejo habitacional, sólo necesitan saber cómo hacerlo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.