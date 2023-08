Willard Allen, cuadripléjico, vive bajo sus propios términos

Lee esta historia en inglés.

Mayormente, Willard Allen era una persona feliz y exitosa. El veterano de la Fuerza Aérea había trabajado como jefe de tripulación con bombarderos B-52. Era dueño de dos negocios y pasaba alrededor de la mitad de cada año como guía de pesca en la costa de Texas.

Pero el 15 de julio de 2006, la vida tal como la conocía llegó a su fin. Allen salía de un evento benéfico para niños en Bandera, en Texas Hill Country, en su moto Harley. El accidente ocurrió a menos de un kilómetro de distancia. Lo primero que recordó fue despertarse en el hospital con su esposa junto a su cama.

“Ella me decía 'Tuviste un accidente'”, recordó Allen. “Y yo decía: 'No, no tengo accidentes'. Ella entonces respondió: 'Sí, lo tuviste'. Y me vuelvo a dormir y me despierto preguntando lo mismo. Sí, hice eso durante nueve o diez días”.

El accidente lo dejó cuadripléjico y en silla de ruedas con sólo una ligera capacidad para mover los brazos. Tenía 48 años en ese momento. La recuperación de Allen fue difícil, pero nunca estuvo dispuesto a renunciar a una vida activa.

En una cálida mañana de verano en el Complejo Nacional de Tiro en San Antonio, Willard, que ahora tiene 65 años, compitió en un torneo deportivo de tiro con arcilla.

Allen explicó cómo aprendió a disparar una escopeta de nuevo.

“Puedo apretar el gatillo, lo que llamo el dispositivo para sorber y soplar, que en realidad tiene una pequeña herramienta que se alinea con mi boca cuando sostengo la pistola en alto, y puedo simplemente hacer el más mínimo esfuerzo y se aprieta el gatillo”.

Jia Chen / Texas Public Radio Willard Allen y su escopeta modificada.





El torneo está patrocinado por el capítulo de Texas de los Veteranos Paralíticos de América. David Bradshaw es el vicepresidente del grupo. También está en silla de ruedas y conoce a Allen desde hace años.

“Y les ayudamos presentándoles el deporte, hablando con ellos y mostrándoles que pueden hacer mucho más de lo que creen que pueden hacer las personas discapacitadas”, expuso Bradshaw.

Agregó que el mayor problema para alguien como Allen es la pérdida de identidad.

“Ya sabes, un día pasas de ser una de las personas más sanas del planeta a ser una persona discapacitada que necesita ayuda con todo”, comentó Bradshaw.

Disparar con arcilla deportiva no es lo único que Allen ha podido hacer desde su silla de ruedas con la ayuda de sus amigos y del PVA. Una vez al año pesca en un torneo en la costa, sale a cazar y conduce su vehículo.

La camioneta que maneja está equipada con un elevador hidráulico para que pueda entrar y salir por sí mismo. Es una sinfonía de interruptores y palancas que hacen que todo funcione. La mejor amiga de Allen, Jodie Valenta, lo ayudó a instalar, configurar y mantener los complicados sistemas del vehículo. Allen disfruta el desafío.

“Qué funciona, qué no funciona y cómo hacer que funcione con lo que tiene una persona”, resumió Valenta. "Es interesante."

Valenta aseguró que no le preocupa mucho que su amigo conduzca, a pesar de que han tenido un accidente juntos.

“Creo que sí, ese poste saltó justo frente a él y nos detuvo bastante rápido. Y sí, tengo una bolsa de aire, así que estamos bien”, bromeó Valenta.

Valenta comentó que ha aprendido de su amistad con Allen.

“Si estás en su situación, lo que debes aprender es a tener paciencia”, dijo. “No sucede rápido. Y él me lo enseñó”.

Allen enfatizó que logra mantenerse motivado y se levanta todas las mañanas para enfrentar los retos del día.

“Simplemente levántate y sigue adelante. Es todo lo que puedes hacer. Sabes, no tienes otra opción. O te rindes o sigues”, comentó. “Así que seguimos adelante”.

Así está decidido a vivir y terminar cada día riendo.

“Diferentes médicos te preguntarán cuál es tu objetivo”, reflexionó entre risas. “Mi enfoque, mi objetivo siempre ha sido sobrevivir a mi suegra”.

Paralyzed Veterans of America ayuda a sus miembros y sus familias, a los veteranos y a todas las personas con discapacidades y problemas de accesibilidad. Usted puede obtener más información en TexasPVA.org .

Con información de Jia Chen.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

