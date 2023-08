Texano Will Hurd considera el proceso de la RNC como "inaceptable" después de no calificar para debate Republicano

Lee esta historia en inglés.

El ex representante estadounidense Will Hurd ha convertido su enfrentamiento a Donald Trump en una pieza central de su campaña presidencial. Pero el Republicano de Texas no podrá compartir sus críticas al ex presidente y favorito del Partido Republicano con una audiencia nacional en el estado durante el debate del miércoles por la noche.

Hurd, un ex agente de la CIA que representó en el Congreso a una franja de Texas que se extendía desde El Paso hasta San Antonio, no logró calificar para el primer debate presidencial Republicano programado para el miércoles en Milwaukee. Hurd se ha rezagado en las encuestas a pesar de algunas apariciones notables en la televisión nacional este mes y calificó su exclusión como “antitética al proceso demócrata”.

“Los estándares electorales [del Comité Nacional Republicano] son arbitrarios, poco claros y carecen de coherencia. Este es un proceso inaceptable para una elección presidencial. El pueblo estadounidense merece algo mejor”, dijo Hurd en un comunicado, refiriéndose al partido nacional que marca las pautas sobre quién puede participar.

Hurd también afirmó que su falta de voluntad para firmar un compromiso para apoyar al eventual nominado, que la mayoría de los expertos predicen que será Trump, le restó tiempo en el escenario.

“He dicho desde el primer día de mi candidatura que no firmaré un juramento de sangre a Donald Trump. La mayor diferencia entre yo y todos los candidatos que estarán en el escenario del debate en Milwaukee es que nunca me he arrodillado ante Trump”, añadió Hurd. “Es decepcionante que me mantengan fuera del escenario del debate, pero no me dejaré disuadir. Hay mucho en juego”.

Otros criterios que deben cumplirse incluyen tener al menos 40,000 donantes, según el RNC, incluidos al menos 200 en más de 20 estados o territorios. El otro incluye sumar al menos el 1 por ciento en tres encuestas nacionales o el 1 por ciento en dos encuestas nacionales y el 1 por ciento en una encuesta estatal temprana. Hurd señaló que el RNC descartó las encuestas que incluyen a votantes independientes y demócratas.

Desde que anunció su candidatura en junio, Hurd ha sido un tanto atípico: sólo él y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, han hablado abiertamente sobre el ex presidente Trump, sus problemas legales y lo que llaman el secuestro del Partido Republicano por parte de Trump.

"Mi problema no es apoyar al candidato Republicano, mi problema es que no voy a apoyar a Donald Trump", reiteró Hurd a CNN a principios de este mes. “Donald Trump no se postulará para presidente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Donald Trump se postulará para presidente para no ir a prisión”.

Hurd le explicó a MSNBC el lunes que ofrecería un consejo gratuito a los demás candidatos en el campo de batalla: dejen de someterse a Trump.

"Si Donald Trump lidera las encuestas y es tu oponente, entonces besarle el trasero no te ayudará". Hurd le dijo al conductor Jen Psaki. "No te ayudará a ganar".

El fin de semana pasado, Trump confirmó que tampoco asistiría a los debate, argumentando que su historial mientras estuvo en el cargo demuestra que es el mejor candidato y que ya no necesita exponerlo.

"El público sabe quién soy y qué presidencia exitosa tuve", recalcó Trump en redes sociales, según el Associated Press . “¡POR LO TANTO NO IRÉ A LOS DEBATES!”

KERA News es posible gracias a la generosidad de nuestros miembros. Si considera valioso este informe, haga una donación deducible de impuestos hoy mismo. Gracias.

¿Tiene usted un comentario? Envíe un correo electrónico a Julián Aguilar a j aguilar@kera.org. Puede seguir a Julián en Twitter @nachoaguilar.

Copyright 2023 KERA. Para ver más, visite KERA .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.