Artistas de San Antonio se preparan para la nueva prohibición de travestismo en Texas

Un grupo de travestidos con sede en San Antonio se está preparando para su último espectáculo el fin de semana antes de que entre en vigor la prohibición de drag en Texas. El Proyecto de Ley 12 del Senado prohíbe las actuaciones de “orientación sexual” en presencia de menores y está dirigido principalmente a los grupos de travestidos y a las empresas que los respaldan.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas y ACLU Texas han presentado demandas por separado contra la ley SB12, que entrará en vigor el 1 de septiembre.

Richard Montez y David Joseph Gamez son copropietarios de 360 Queen Entertainment. Montez dijo que el grupo ya modificó su última actuación por precaución.

“Para la seguridad de nuestros propios artistas y del establecimiento en sí, ya hemos hecho cambios en el espectáculo, haciéndolo más tarde, moviéndolo, cambiándolo a un día diferente”, explicó Montez.

La SB12 es lo suficientemente amplia como para prohibir otros espectáculos como conciertos, obras de teatro y funciones de lucha libre.

Dustin Rynders, director del Programa de Injusticia Criminal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, señaló que los demandantes incluyen actores de Shakespeare y otros histriones de teatro.

“En cada uno de los estados donde ha habido litigios en torno a estas prohibiciones, el Sindicato de Actores por la Equidad ha presentado un escrito amicus sobre los temores que tienen sus miembros de ser potencialmente procesados”, expuso.

El proyecto de ley tiene tres disposiciones. La primero es una sanción para los propios artistas drag, que es un delito menor de Clase A y podría conllevar un año de cárcel.

“La segunda disposición de la ley es una multa civil de $10,000 dólares por función para el lugar mismo. Luego, la tercera disposición de la ley impide que las ciudades y los condados puedan autorizar u organizar estos eventos”, agregó Rynders.

Y luego detalló que la ley es una violación a la libertad de expresión. “La ley que se aprobó no distingue entre un niño de 17 años y uno de cinco años. No tiene excepciones por mérito artístico. No tiene excepciones de interés educativo y es flagrantemente inconstitucional”, declaró.

Montez y 360 Queen Entertainment han realizado modificaciones en su próximo programa debido a la preocupación por su seguridad.

“En nuestro próximo espectáculo, que tendrá lugar el 25 de agosto, hemos decidido trasladarlo más tarde para asegurarnos de que tendremos oportunidad de que los niños y las familias abandonen el restaurante donde nos presentamos”.

Gamez, copropietario de 360 Queen Entertainment, precisó que los términos del proyecto de ley limitan su capacidad para realizar drag en la mayoría de sus manifestaciones en el futuro.

“Podríamos estar en un centro comercial. Podríamos estar en un restaurante. No estamos abriendo el espectáculo para menores de 18 años, sin embargo, dado que ellos [menores] están en las instalaciones, ese es el mayor riesgo para nosotros”, detalló.

Por ahora, este es el último show drag que ofrece el grupo.

“Basado en la ley, esto muy bien podría poner fin a nuestras operaciones. Este proyecto de ley realmente frena nuestra oportunidad de crecer como empresa”, indicó Montez.

En su demanda judicial , la ACLU Texas declaró que los texanos enfrentaban problemas a raíz de esta prohibición. “Los demandantes ya han sufrido daños concretos debido a la aprobación de la SB 12”, reza la demanda, “incluida la pérdida financiera de negocios, amenazas a la seguridad personal y tener que cambiar o censurar su propia libertad de expresión”.

