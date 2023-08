Cómo se ve sobre el terreno en la frontera, meses después de que terminara el Título 42

Lee esta historia en ingles.

Una política fronteriza de la era Trump conocida como Título 42 concluyó en mayo, y desde entonces, muchas figuras públicas han ofrecido sus opiniones sobre cómo el gobierno federal está manejando la transición.

El gobernador Greg Abbott defendió su Operación Estrella Solitaria en la frontera en un programa de entrevistas conservador a finales de julio.

"Se trata de un enfoque de Alicia en el País de las Maravillas por parte de la administración Biden", afirmó. "Necesitamos un presidente de Estados Unidos que haga cumplir las leyes de Estados Unidos que impiden la inmigración ilegal".

La Operación Estrella Solitaria autorizó el despliegue de tropas y fuerzas de la guardia nacional en la frontera entre Texas y México. La iniciativa ha costado hasta ahora al estado más de 4,000 millones de dólares.

Mientras Abbott sigue afirmando que la administración Biden tiene "políticas de fronteras abiertas", los defensores de los derechos humanos dicen que la política fronteriza de la administración Biden excluye a demasiados solicitantes de asilo.

El juez de distrito Jon Tigar está de acuerdo con esos defensores. A finales de julio, dictaminó que la actual política fronteriza es contraria a la ley federal de inmigración. Todo ello mientras la administración Biden informaba de 60,000 encuentros fronterizos menos al mes entre mayo y junio.





Pero, ¿qué ha cambiado realmente sobre el terreno?

El pastor Abraham Barberi no es ajeno a los cambios en las políticas fronterizas. Trabaja con One Mission Ministries en Brownsville y lleva más de veinte años realizando labores humanitarias allí y al otro lado de la frontera, en Matamoros.

"Cuando llegué a Matamoros hace años, mi mayor preocupación o mi mayor deseo de hacer algo aquí era contra la violencia", dijo Barberi. "Los cárteles luchaban entre sí y había mucha violencia".

Barberi sabe encontrar a la gente donde está. En lugar de intentar que los miembros de los cárteles fueran a la iglesia, se reunió con ellos en la calle y utilizó un medio con el que se identificaran: el hip-hop. Barberi organizaba conciertos y contaba historias de su propio pasado.

"Me subía al escenario y decía: 'Oye, he consumido drogas y alcohol; he malgastado mi vida'", cuenta Barberi. "Pero hay otro camino y, en mi caso, el cristianismo funcionó".

Los conciertos de Barberi se hicieron inmensamente populares, atrayendo a miles de personas. Con el tiempo, el movimiento se convirtió en algo más permanente: una iglesia llamada Comunidad Esencia Urbana.





La iglesia de hip-hop que fundó Barberi es ahora un elemento fijo, pero su atención se ha desplazado a otro hecho de la vida en el sur de Texas: un gran número de solicitantes de asilo. Barberi recauda dinero para proporcionar alimentos, agua y ropa a un campamento de inmigrantes en Matamoros, y ayuda a los solicitantes de asilo a entender las cambiantes normas en la frontera.

Con el fin del Título 42 llegó un gran cambio en relación con las deportaciones.

Desde marzo de 2020 hasta mayo de este año, el Título 42 obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México, al tiempo que permitía a los agentes fronterizos saltarse los procesos legales y expulsar inmediatamente a los solicitantes de asilo que hubieran entrado ilegalmente en Estados Unidos. Bajo la política actual, cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es deportada y se le prohíbe solicitar asilo durante cinco años.



Patrick M. Davis / Texas Standard Los esfuerzos humanitarios del pastor Abraham Barberi, fundador de One Mission Ministries, siguen siendo muy solicitados. Proporciona agua y retretes portátiles a un campamento de migrantes en Matamoros, a poca distancia del puente internacional a Brownsville.

Barberi cree que ese cambio ha hecho que menos personas crucen ilegalmente el Río Grande en su zona.

Aunque ve menos solicitantes de asilo cruzando el río desde Matamoros hasta Brownsville, los esfuerzos humanitarios de Barberi siguen siendo muy solicitados. La histórica sequía y la ola de calor que asolan la zona hacen que los camiones cisterna de Barberi sean especialmente necesarios.

Barberi afirma que hay menos gente que a principios de año. Tienen escasos recursos y viven a la intemperie bajo un calor agobiante. Sin embargo, siguen siendo agradecidos y generosos. Un grupo de solicitantes de asilo que preparaba el almuerzo insistió en compartir su jugo con los visitantes.



Muchos recorren miles de millas a pie para llegar a este campamento. Una solicitante de asilo dijo que fue una combinación de factores lo que la impulsó a abandonar su hogar en Colombia. Pidió referirse a ella como "Yvette" porque no se sentía segura dando su nombre completo.

"Soy madre de cuatro hijos y sufro mucho porque no están conmigo", dijo Yvette. "Me gustaría traerlos más adelante porque hay mucha violencia y extorsión. Allí no podemos ser felices. No tengo casa. Soy una víctima en Colombia. Una inundación nos llegó al pecho y lo perdimos todo: la cama, la casa, todo, todo".

Aunque lo perdió todo y está separada de su familia, Yvette dice que su fe la mantiene en pie.

"La verdad es que damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de levantarnos un día más con vida. Es duro, pero no es imposible", dijo Yvette. "Tenemos que seguir luchando y esperando que se haga la voluntad de Dios. Él es el único que puede abrirnos las puertas y hacer que la gente de Estados Unidos sienta que puede ayudarnos".

Eagle Pass está a seis horas al noroeste de Matamoros. Es donde el mes pasado, bajo las órdenes del gobernador Abbott, las tropas de la Operación Estrella Solitaria anclaron boyas en el Río Grande, extendiendo alambres a lo largo de la orilla.

"Y uno pensaría que eso realmente impediría que la gente viniera, pero lo eluden y siguen viniendo", dijo Tiffany Burrow, Directora de Operaciones de la Coalición Humanitaria Fronteriza Val Verde en la cercana Del Río. "No está deteniendo a la gente".

Además de proporcionar alimentos, ropa y refugio a corto plazo, el grupo ayuda a los solicitantes de asilo a llegar a su destino final en otras ciudades del país. El año pasado, más de 49,000 solicitantes de asilo pasaron por las puertas de la Coalición Humanitaria Fronteriza Val Verde. El grupo sólo tiene cuatro empleados a tiempo completo y depende en gran medida de los voluntarios.



Patrick M. Davis / Texas Standard Solicitantes de asilo esperan en fila para entrar a EE.UU. para audiencias de asilo en Matamoros.



Burrow dijo que el número de personas que buscan ayuda ha sido constante este año, a pesar de las boyas fronterizas y el fin del Título 42. Pero ha notado un cambio en la salud física de los solicitantes de asilo.

"Ahora mismo hemos estado trabajando con personas que han tenido lesiones", dijo. "Han recibido tratamiento, pero eso no acaba necesariamente con el dolor".

Aunque las políticas y la aplicación de la ley han cambiado en la frontera, los factores que impulsan la migración siguen siendo prácticamente los mismos. Problemas como la violencia de los cárteles, la agitación política, la persecución religiosa y los desastres naturales son realidades cotidianas para muchos de los que cruzan el Río Grande hacia Texas.

Como Yvette, muchas personas experimentan una combinación de estos factores. Pero hay algo más que no ha cambiado: el compromiso de los voluntarios fronterizos como Tiffany Burrow y el pastor Abraham Barberi.

Miguel Barajas contribuyó a la traducción y al apoyo logístico de este reportaje.

