UT Health recibe 15 millones de dólares para realizar el nuevo estudio Corazón y Mente de San Antonio

El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio recibió una subvención de $ 15.5 millones de dólares por cinco años de los Institutos Nacionales de Salud para realizar el Estudio del Corazón y la Mente de San Antonio, una extensión del estudio original del corazón de San Antonio realizado entre 1979 y 2006.

“El estudio original inscribió a participantes de 25 a 64 años”, señaló Claudia Satizabal, investigadora principal del proyecto y profesora asociada de ciencias de la salud de la población.

“Los participantes regresaron para visitas de seguimiento, lo que significa que tenemos información sobre ellos desde la mediana edad”, dijo. “Estos son datos preciosos y únicos que casi nunca están disponibles, y ahora nos permiten emplear un enfoque del ciclo de vida para abordar la demencia porque tenemos esta información”.

De los más de 5,000 participantes en el Estudio del corazón de San Antonio, unos 3,000 siguen vivos, según una búsqueda de registros de defunción realizada por UT Health.

“Buscaremos la causa de la muerte, cualquier posible diagnóstico que se haya registrado y si formaban parte de Medicare. Usaremos la mayor cantidad de información que podamos para responder preguntas sobre quién finalmente desarrolla demencia”, explicó Satizabal.

Los adultos mayores latino tienen un mayor riesgo de tener demencia, investigadores de UT Health han llevado a cabo un estudio histórico para averiguar por qué.

"El sur de Texas es aproximadamente 80% hispano. Nuestra ciudad es aproximadamente 65% hispana. Los hispanos en promedio tienen un 50% más de riesgo de desarrollar demencia. Y desafortunadamente, el riesgo es bastante alto", expuso la Dra. Sudha Seshadri, profesora de neurología. en UT Health San Antonio y directora fundadora del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas de la universidad.

Seshadri habló en un evento de TPR Think of Science realizado en junio. "Si no hacemos nada, si nosotros como grupo no hacemos nada, uno de cada tres de nosotros desarrollará demencia en algún momento antes de morir. Y eso es simplemente inaceptable".

Las investigaciones anteriores sobre estos temas se realizaron con participantes en su mayoría europeos estadounidenses, y Seshadri dijo que es esencial explorar el envejecimiento y sus enfermedades asociadas en personas de todas las razas y etnias.

“Creemos que el Estudio del corazón y la mente de San Antonio llenará ese vacío. Estudios como este son vitales para comprender lo que es singular de las poblaciones hispanas y su riesgo, tanto en términos de factores genéticos como ambientales", complementó.

El estudio también comparará a quienes viven en diferentes vecindarios y tienen distintos estatus socioeconómicos.

Los investigadores agregaron que encontrar respuestas para ayudar a los latinos en San Antonio será útil para todos en la comunidad.

"Normalmente, es mediante el estudio de poblaciones que aún no han sido estudiadas que encontramos respuestas", remató Seshadri.

