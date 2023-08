Demócratas de Texas dicen que Biden está permitiendo el trato cruel de Abbott a los migrantes al no tomar medidas

Lee esta historia en inglés.

El Representante estadounidense Joaquin Castro está pidiendo a la administración Biden que deje de cooperar con las fuerzas del orden de Texas en las actividades de control fronterizo hasta que la Casa Blanca investigue más a fondo los esfuerzos estatales de control de migración del gobernador Greg Abbott.

Castro, un Demócrata de San Antonio, estaba entre una delegación de legisladores estatales y federales que visitaron Eagle Pass el martes. El grupo se reunió con funcionarios locales y terratenientes en la pequeña ciudad fronteriza, que recientemente se convirtió en la zona cero de la batalla entre Abbott y el gobierno federal por la vigilancia fronteriza.

“Permítanme decir esto claramente: el departamento de justicia de Biden está permitiendo que el estado de Texas oprima a la gente, que oprima los derechos civiles de la gente en este estado”, dijo Castro. “No hay ninguna razón por la cual el departamento de justicia no debería haber intervenido a estas alturas”.

Abbott lanzó la Operación Lone Star en 2021. Desde entonces, el esfuerzo multimillonario liderado por el estado ha enviado a miles de oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Guardia Nacional de Texas a la frontera.

La operación ha sido ampliamente criticada por los Demócratas y algunos funcionarios fronterizos locales que han denunciado el esfuerzo. El clamor solo se ha hecho más fuerte en las últimas semanas, luego de informes de que los migrantes han sido maltratados y que el estado se ha apoderado de algunas tierras que son propiedad privada.

Bajo la Operación Lone Star, los funcionarios estatales a veces entregan a los migrantes a las autoridades federales para su procesamiento. Pero el martes Castro afirmó que la cooperación debe terminar a menos que sea necesaria para garantizar el bienestar de los migrantes.

KERA El congresista Joaquin Castro habla el martes durante una conferencia de prensa en Eagle Pass.



“Esta operación no se trata de seguridad fronteriza, es un truco político diseñado para distraer la atención del fracaso de la administración de Abbott para lograr avances en otros temas que preocupan a los texanos”, expuso Castro. “Pido a la administración Biden que ponga fin a toda cooperación entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza [de EE. UU.] y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, excepto la que protege la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo”.

La visita de los Demócratas se dio cuando el estado y la administración Biden se preparan para enfrentarse en los tribunales por el reciente despliegue de Abbott de un muro flotante en el Rio Grande compuesto por boyas y alambre de púas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al estado el mes pasado después de que Abbott se negara a eliminar las barreras, lo que, según funcionarios federales, viola la ley federal y un tratado de larga historia con México.

La semana pasada se informó que un cuerpo fue encontrado atrapado en las boyas y otro unas millas río arriba. Pero Abbott ha negado que la barrera haya causado las muertes, y en cambio dice que las personas encontradas se habían ahogado. Las muertes ocurrieron poco después de los informes del Houston Chronicle de que a los oficiales estatales les dijeron que empujaran a los migrantes al agua o que les negaran agua una vez que llegaran a suelo estadounidense. Abbott y otros funcionarios estatales han negado que se hayan dado tales órdenes.

La Representante estadounidense Sylvia Garcia, Demócrata de Houston, estaba visiblemente molesta el martes al explicar que no cree que los esfuerzos del estado reflejen los valores cristianos.

“Al ver todas estas barreras que se establecieron, casi parece que están tratando de atrapar cerdos salvajes o algo así. Quiero decir, estamos hablando de personas”, enfatizó con voz temblorosa. “La crueldad de las barreras y los cables que están ahí es tan gráfica que esta mañana me hicieron llorar. Es simplemente horrible ver a alguien tratar a la gente de esta manera”.

La oficina de Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la conferencia de prensa del martes.

Jesse Fuentes, residente de Eagle Pass y propietario de Epi's Canoe and Kayak, demandó a la administración de Abbott después de que se desplegaron las boyas, alegando que las barreras estaban perjudicando su negocio y dañando las propiedades físicas del río. Durante la conferencia de prensa del martes, agregó que nunca pensó que tendría que dirigirse a los periodistas y funcionarios electos sobre algo tan personal para él y la comunidad.

“Debido a mi pequeña empresa… que comencé hace ocho años, era mi trabajo promover la positividad, era mi trabajo promover a la Madre Naturaleza, promover la belleza del Rio Grande”, recordó. “Lo que he visto en los últimos dos años ha sido simplemente atroz. No puedo creer que hayamos llegado a este punto en el que la gente muere y a nuestro estado no le importa”.

Aparte del costo humano, Fuentes señaló que el ecosistema atado al Rio Grande está en peligro.

“El río se está muriendo. Han arrasado con cinco hermosas islas santuario en medio del río, sin ningún estudio ambiental”, ejemplificó. “¿Pedimos esto? No, no lo hicimos. ¿Podemos poner fin a esto? No, no podemos. ¿Por qué? Porque [Abbott] está decidido... a probar un punto. ¿Cuál es ese punto?

El Senador estatal Roland Gutierrez, Demócrata por San Antonio, dijo que lo que está ocurriendo en Eagle Pass se suma a la lista de "trucos" de Abbott sobre la seguridad fronteriza que incluyen transportar a los migrantes en autobuses a ciudades lideradas por Demócratas y detener el comercio cuando el gobernador ordenó inspecciones mejoradas de vehículos comerciales.

“Él quiere que Estados Unidos vea un país y una frontera en caos”, destacó Gutierrez, quien también busca la nominación Demócrata para retar al estadounidense Republicano Ted Cruz el próximo año. “Esta frontera no está en caos. Estas comunidades viven, prosperan y trabajan todos los días, pero ahora, lamentablemente, tienen helicópteros de Greg Abbott dando vueltas”.

