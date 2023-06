Los Spurs de San Antonio vuelven a ser el brindis de la radio deportiva

Lee esta historia en inglés.

Los Spurs de San Antonio son una vez más el motivo de un brindis en los programas de radio deportivos ahora que ganaron la primera selección en el draft de la NBA y la oportunidad de seleccionar a Victor Wembanyama, el prospecto más anunciado en una generación.

Los analistas deportivos han dicho que Wembanyama es un mejor prospecto que Magic Johnson, LeBron James, Tim Duncan y Shaquille O'Neill, y eso es mucho para estar a la altura.

"Shaq era tan grande, grueso y fuerte y también lo era Magic y también LeBron. Y también lo era Duncan. Era tan formidable", dijo Colin Cowherd en su programa. The Heard . "Mide siete pies y tres y sigue creciendo me preocupa un poco. Pero diré lo siguiente. Creo que llegó al lugar correcto en San Antonio".

Añadió: "No lo arruinarán. Han hecho grandes transformadores: David Robinson, Tim Duncan. Han hecho estrellas internacionales: Tony Parker, Manu Ginóbili. Saben lo que están haciendo. Son adultos". Son los padres a los que quieres dejarles a tus hijos. No los padres fiesteros. Son los adultos. Tienes a tu hijo, tienes que dejarlo durante un par de horas, ve con los Spurs."

Pero hay algunos escépticos sobre qué tan rápido puede llegar ese éxito para Wembanyama y los jóvenes Spurs. Entre ellos, el miembro del Salón de la Fama de la NBA y analista Charles Barkley.

"Los Spurs no están cerca de ganar ningún campeonato, muchacho. Probablemente no lleguen a los playoffs el próximo año", advirtió Barkley en Radio Sirius XM NBA , respondiendo a la declaración de Wembanyama de que su objetivo es ganar un campeonato de inmediato. "Así que esta noción de que solo porque estás recibiendo toda esta exageración y has estado pateando traseros en Francia todos estos años... Probablemente vas a ser el tercer mejor equipo en Texas... solo en Texas".

El fundamento más reciente de las discusiones sobre la "Wemby-Mania" de los Spurs: el veterano agente libre Kyrie Irving. Los apostadores de Las Vegas ahora tienen a los Spurs como uno de los mejores equipos para conseguir a Irving.

Ya sea que elijan o no apostar por Irving con sus distracciones fuera de la cancha en los últimos años, los Spurs tienen un espacio salarial considerable para hacer más maniobras este verano alrededor de Wembanyama.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

