Residentes de Laguna Heights desplazados por el tornado ahora enfrentan otro obstáculo: la falta de viviendas asequibles

Un tornado EF1 que mató a una persona e hirió a otras 12 en Laguna Heights, una comunidad no incorporada en el Valle del Río Grande, ha desplazado al menos a dos docenas de familias.

La comunidad es en su mayoría de bajos recursos, compuesta en parte por residentes que trabajan en los hoteles y restaurantes de Port Isabel y South Padre Island y personas mayores que han vivido allí durante toda su vida. Cerca de la mitad de los casi 500 hogares en Laguna Heights son de alquiler.

El tornado duró solo dos minutos y azotó en el borde occidental de Pennsylvania Avenue alrededor de las 4:06 am. Luego, el tornado hizo un recorrido en forma de rayo a través del vecindario antes de disiparse en Michigan Avenue, que da a la bahía de Laguna Madre.

El impacto del tornado en los residentes de Laguna Heights podría durar meses o años. Esto se debe a que los desplazados por el tornado deberán enfrentar un problema muy conocido en el área: la falta de viviendas asequibles.

Juan Gomez es dueño de un edificio de apartamentos de dos pisos en Laguna Heights en Van Buren Avenue, y vive en una unidad en el último piso. Estaba en su apartamento viendo los rayos que caían afuera cuando el tornado destrozó el techo del inmueble. Él y sus inquilinos bajaron corriendo por las escaleras hacia el cuarto de lavado hasta que terminó la tormenta.

Cada unidad del apartamento fue destruida, desplazándolo a él y a todos los inquilinos. Hasta que pueda reconstruir su propiedad, sus inquilinos tendrán que encontrar otra vivienda.

“Por aquí, casi no hay lugares de alquiler. Y los que están, son muy caros”, dijo Gomez.

“Van a tener dificultades para ir a algún lugar”, señaló Gomez. “Así que espero que haya algún tipo de fondos para que se queden en un hotel [u] [otro lugar] durante el tiempo que sea necesario. Tomará varios meses arreglar los apartamentos... en mi caso”.

El hogar ingreso promedio de los residentes de Laguna Heights es de alrededor de $27,000 dólares. Según Zillow, las rentas Laguna Vista, Port Isabel y South Padre Island promedian los $1,950, $1,800 y $2,400 dólares, respectivamente.

Martha Cordova y su hijo, Jose, enfrentaron este problema. Su casa en Jackson Avenue se inundó después de que el techo se cayó. Ella estaba en casa en ese momento y dijo que la tormenta levantó brevemente la casa del suelo antes de derribarla de golpe, destruyendo los cimientos. Casi todo dentro de la casa estaba dañado o anegado.

Gaige Davila / Juan Gomez señala el medidor eléctrico que un tornado arrancó de su edificio de apartamentos en Van Buren Avenue el 13 de mayo de 2023.



Actualmente, Cordova y su hijo se están quedando con un amigo en otra parte de Laguna Heights que no resultó dañada por el tornado, y ambos continúan trabajando. Cordova trabaja en un hotel en South Padre Island. Ella dijo que debido a los altos alquileres en el área, probablemente tendrá que encontrar un segundo trabajo. Ella señaló que probablemente no tendrá tiempo para encontrar otra casa y quiere que el condado la ayude.

“Sé que hay gente que necesita más que yo”, indicó. “Lo único que les pido es que nos ayuden a encontrar una casa, un ingreso, algo más seguro, y que también ayuden a las personas que lo perdieron todo”.

El empleador de Cordova le ofreció una estadía en el hotel en el que trabaja. South Padre Island está a punto de experimentar la ajetreada temporada de verano, lo que puede darle la oportunidad de ganar más dinero con más horas. Pero aclaró que no dependerá de eso para conseguir una vivienda más segura.

Gaige Davila / Martha Cordova y su hijo Jose afuera de su casa ahora vacía en Jackson Avenue en Laguna Heights.





“[Alojarse en un hotel] es temporal. Lo mismo en salarios, es temporal”, dijo. “Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar un lugar para empezar de nuevo”.

Unos días después del tornado, el condado de Cameron abrió un Centro de Asistencia por Desastre en Port Isabel. Sin embargo, algunos residentes que asistieron no pudieron recibir ayuda.

Elisa Morales y su familia perdieron su hogar durante el tornado. El mismo día del Centro de Asistencia por Desastre, Morales asistió a una feria de recursos organizada por Trabajadores Fronterizos Unidos (BWU son sus siglas en inglés) en Laguna Heights, en el parque comunitario que da a la bahía en Michigan Avenue. Los residentes se reunieron con los organizadores de BWU, quienes los conectaron con asistencia legal y otros recursos para obtener soluciones de vivienda más permanentes.

Gaige Davila / Elisa Morales y su familia perdieron su hogar durante el tornado del 13 de mayo.





“No hubo respuesta de ayuda para los remolques”, expuso Morales sobre el evento del condado. “No calificamos porque no tenemos buen crédito. Porque no tenemos seguridad social, y como no somos dueños de la tierra, no tenemos poder. Solo porque era un tráiler, no hay ayuda para nosotros”.

El Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Cameron, Tom Hushen, le comentó a TPR que el Centro de Asistencia para Desastres era para proporcionar cupones de alimentos y artículos de limpieza. Dijo que el condado, en ese momento, no estaba listo para brindar ayuda para la reconstrucción de viviendas. Más bien, el condado estaba esperando que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) aprobara la oferta de préstamos a bajo interés para que los residentes reconstruyan sus hogares o negocios.

El 25 de mayo, el gobernador Greg Abbott anunció que los préstamos de la SBA estaban disponibles, poco más de una semana después de que los representantes de la SBA inspeccionaron los daños en Laguna Heights.

Gaige Davila / Teresa Solis y Christopher Flores, la suegra y el hijo de Roberto Flores, la única víctima mortal del tornado del 13 de mayo.



Los préstamos por desastre de la SBA solo pueden servir para recuperar las pertenencias perdidas de los inquilinos, en el caso de Cordova y su hijo. Sin embargo, para Morales y su familia, que carecen de crédito, las opciones son mucho más limitadas. Para propietarios de apartamentos como Gomez, su edificio podría ser aplicable como negocio.

Sentada entre los aproximadamente 15 residentes en la feria de recursos de BWU estaba Teresa Solis, quien sostenía a un bebé. Es la suegra de Roberto Flores, la única víctima mortal del tornado. En sus brazos, sostenía a Christopher, el hijo de 6 meses de Roberto, ahora huérfano. Su hija estaba tratando de averiguar cómo seguir adelante después de la muerte de Roberto.

“Bueno, más que nada, [necesitamos] ayuda financiera”, indicó Solis. Agregó que su hija estaba estresada por la situación.

Gaige Davila / Melissa Adame de McAllen prepara platos de un camión de comida del Ejército de Salvación para los residentes de Laguna Heights.





Local Salvation Army chapters stayed in Laguna Heights for around a week giving out food, clothes, cleaning supplies and hotel stays, and they spent more than $60,000. At least 100 people were put in hotels by the Salvation Army for a week following the tornado.

Some Laguna Heights residents took it upon themselves to help each other in the days after the tornado.

Robert Reyes Jr. had just started his "Grubz on the Go" food trailer business a month ago, making barbecue around the Rio Grande Valley. Hours after the tornado, Reyes didn’t hesitate to start making food for the community, all of whom at the time were without power, and some without homes.

Gaige Davila / Robert Reyes Jr. en la parrilla de su vehículo de comida, 'Grubz on the Go', donde él y los voluntarios prepararon comidas gratis para los residentes de Laguna Heights en los días posteriores a la tormenta.





“Me desperté y le dije a mi esposa, 'lo perdimos por gotas'”, recuerda Reyes, quien ha vivido en Laguna Heights durante los últimos 12 años. “'Estamos bendecidos. Tengo que hacer algo'”.

Reyes y un puñado de voluntarios, algunos de ellos residentes de Laguna Heights, prepararon alimentos y entregaron donaciones horas después del tornado. Continuaron cocinando platos de pollo diariamente durante más de una semana. Casi todo fue donado por empresas locales.

Una de esas voluntarias fue Danielle Gracia, de Edinburg, que solía vivir en la vecina Laguna Vista. Junto con Reyes, organizó ayuda en las redes sociales. Parte de esa asistencia incluye encontrar habitaciones de hotel para los residentes que perdieron sus hogares.

Gaige Davila / Danielle Gracia prepara platillos para los residentes de Laguna Heights afectados por el tornado.







“Todo el mundo necesita tiempo”, indicó mientras distribuía ayuda en Laguna Heights. “Y perdimos tiempo de todos excepto de nosotros mismos. Básicamente es eso: crear conciencia, aumentar la fe y hacer saber a todos que la causa debe continuar un poco más para que podamos tratar de ayudar a las personas que quedan aquí que no han encontrado un lugar seguro para quedarse, especialmente para sus hijos”.

Pero las donaciones se han ralentizado. Una semana después de la tormenta, Reyes estaba usando lo último de sus alimentos donados. Los residentes que estaban ayudando tuvieron que volver a trabajar. Luego, el condado de Cameron tomó medidas enérgicas contra la distribución de ayuda, alegando que había evidencia de que los residentes estaban siendo explotados .

Mientras tanto, el condado de Cameron ha colocado a 23 familias que perdieron sus hogares en hoteles, la mayoría de las cuales fueron ubicadas inicialmente en hoteles por el Ejército de Salvación, hasta mediados de junio. El condado de Cameron todavía está buscando una declaración federal de desastre para brindar más asistencia a los residentes de Laguna Heights.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

