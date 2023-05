Abre la primera escuela ucraniana de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

La primera escuela ucraniana de San Antonio abrió el sábado en la Universidad Our Lady of the Lake.

La escuela enseñará la cultura y el idioma ucraniano y atenderá a niños de 4 a 12 años.

Esto fue posible gracias a una colaboración con la comunidad ucraniana local, el Proyecto de Granja de Ucrania, la Ciudad de San Antonio, OLLU y la Concejala del Distrito 4, Adriana Rocha Garcia.

“Estamos trabajando arduamente para preservar la cultura ucraniana en San Antonio. La mitad de los niños [inscritos en la escuela] son refugiados con historias horribles”, dijo Olenka Bravo. Ella está en la junta directiva de la organización global Klych, que realiza eventos en apoyo de Ucrania. También es una de las maestras y co-fundadoras de la nueva escuela.

El centro de estudios impartirá clases cada dos semanas en OLLU. La universidad está proporcionando dos aulas dentro de Metz Hall.

La idea de la escuela vino de Maria Shvetsova, una refugiada de Ucrania que huyó de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 . Maria ha estado activa en la comunidad ucraniana local y originalmente iba a ser maestra en la escuela, pero decidió mudarse a Europa en las próximas semanas.

“Estoy muy contenta de que estemos abriendo esto ahora”, comentó.

La fecha de apertura de la escuela se fijó inicialmente dos semanas antes, pero se reprogramó debido al clima.

Kayla Padilla / TPR En una de las aulas en Metz Hall.



La concejal del D4, Adriana Rocha Garcia, profesora asistente de marketing en OLLU, indicó en la ceremonia de inauguración que ella y el alcalde Ron Nirenberg apoyan a la comunidad ucraniana.

“Realmente espero que los niños disfruten del campus tanto como a mí me encanta venir aquí. Espero que todos puedan aprender sobre su cultura. Y en nombre del alcalde que no pudo estar aquí, también le envía saludos”, agregó.

El presidente de OLLU, Abel Antonio Chavez, destacó que este esfuerzo se alinea con los valores de retribución de OLLU.

“Durante 127 años, Our Lady of the Lake University se ha preocupado por las comunidades, las personas, [y] los idiomas y la cultura. En OLLU sentimos un gran orgullo por continuar retribuyendo y de abrir nuestra universidad a todos ustedes. Esta es su casa”, afirmó.

Antes de cortar la cinta, Bravo agradeció la apertura de la escuela.

“En nombre de nuestra comunidad ucraniana, estamos muy agradecidos con la Dra. Adriana Rocha Garcia y el Dr. Chavez por permitirnos tener [la] primera escuela ucraniana en San Antonio”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.