El gobernador de Florida DeSantis enviará tropas estatales y fuerzas del orden a Texas para la seguridad fronteriza

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el martes que enviará unidades estatales de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden público a Texas para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza, según múltiples informes.

Además de los 800 miembros de la Guardia Nacional de Florida, el gobernador Republicano también enviará a 200 miembros del Departamento Judicial de su estado y 101 oficiales de caminos, NBC reportó . Cinco aeronaves de ala fija y 10 embarcaciones marinas también formarán parte de la contingencia.

El anuncio de DeSantis se dio el mismo día en que el mandatario Greg Abbott escribió a los gobernadores del país, pidiéndoles que apoyaran su operación de seguridad fronteriza ahora que la política de salud de la era de la pandemia conocida como Título 42 ha expirado. Dicha política permitió a los agentes fronterizos federales expulsar a México rápidamente a los migrantes no autorizados. La política terminó el jueves por la noche, lo que llevó a Abbott a advertir a otros gobernadores sobre una ola esperada de migrantes en el país.

“La avalancha de actividad fronteriza ilegal invitada por la Administración Biden fluye directamente a través de la frontera sur hacia las comunidades de Texas, pero esta crisis no se detiene en nuestro estado”, Abbott escribió . “En ausencia del gobierno federal, nosotros, como gobernadores, debemos unirnos para combatir la actual crisis fronteriza del presidente Biden y garantizar la seguridad que todos los estadounidenses merecen”.

Abbott dijo que la cooperación interestatal está permitida bajo el Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias, que permite a los estados compartir recursos en situaciones de desastre.

La medida del gobernador de Florida se produce antes de un anuncio esperado de que entrará en la carrera por la presidencia y desafiará al expresidente Donald Trump, quien es considerado el favorito por un amplio margen.

Cuando se le preguntó específicamente sobre los esfuerzos de DeSantis, un portavoz de Abbott se refirió a la carta que Abbott envió a los gobernadores, que confirmó la participación de DeSantis y agregó que el gobernador de Idaho, Brad Little, también se comprometió a enviar un equipo de la Policía Estatal de Idaho a Texas.

“Agradezco a estos estados por abordar esta crisis de manera proactiva y solicito que otros estados sigan su ejemplo para ayudar a asegurar la frontera de Estados Unidos”, señaló Abbott. “El presidente Biden desató una crisis a nivel nacional y posteriormente negó la responsabilidad del gobierno federal para abordarla. Sin embargo, como ha demostrado Texas, cuando estamos unidos podemos superar cualquier desafío juntos”.

Desde 2021, Texas ha gastado miles de millones del dinero de los contribuyentes para financiar la Operación Lone Star, una misión de seguridad fronteriza dirigida por el estado que, según Abbott, se lanzó en respuesta a las políticas de "frontera abierta" de Biden. El controvertido esfuerzo incluye el despliegue de miles de tropas del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas en la frontera.

En los días previos al fin del Título 42, los Republicanos advirtieron sobre una ola masiva de migrantes no autorizados y criticaron repetidamente al presidente y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por no haber logrado contener la situación. Biden también advirtió que la situación sería caótica durante semanas después de que terminara la política.

Pero en los primeros días sin el Título 42, las detenciones de migrantes han disminuido a lo largo de la frontera. Mayorkas le dijo a CNN el domingo que las detenciones de migrantes a principios de la semana pasada rondaban los 10,000 por día. Esas cifras se redujeron a 6,300 el viernes y 4,200 el sábado, aunque Mayorkas admitió que era demasiado pronto para saber si el descenso durará.

