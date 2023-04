San Antonio ISD recorta el presupuesto de la oficina central para dar aumentos que recompensan la experiencia

Lee esta historia en inglés.

Los maestros, asistentes de instrucción y otros trabajadores por hora en el Distrito Escolar Independiente de San Antonio obtendrán un aumento de al menos el 4% el próximo año escolar.

El lunes por la noche, los administradores de SAISD aprobaron lo que los funcionarios del distrito dijeron que era el paquete de compensación más grande en 25 años. El paquete de casi $20 millones recompensa a los empleados del campus por sus años de servicio, con un tope de 9% para maestros veteranos de 25 años.

SAISD les dio a los maestros y trabajadores por hora un aumento de 3% el año escolar pasado.

Antes de la votación, la asistente de instrucción de Head Start, Julie Castro, agradeció a la junta por escuchar a los empleados y darles un aumento que ayude a compensar la inflación.

“Aunque nuestros estudiantes hacen que regresemos a nuestras aulas todos los días, nuestro amor por ellos no pone comida en nuestras mesas ni un techo sobre nuestras cabezas”, explicó Castro. “Mi familia y yo celebraremos juntos esta noche mientras esperamos el aumento de sueldo más grande que he visto durante mi tiempo en el distrito. Volveré el próximo año para brindarles a mis hijos la atención que se merecen”.

Los maestros, bibliotecarios y enfermeras de SAISD con hasta cinco años de experiencia recibirán un aumento de 4%. Se agregará un aumento de un cuatro por ciento al aumento por cada año de experiencia adicional, con un aumento máximo de 9% para los maestros con 25 años de experiencia.

El maestro de secundaria Chris Encino afirmó que cree que la compensación adicional para los maestros veteranos es la parte más importante del aumento salarial.

“Personalmente, este es mi tercer año como maestro, y los tres años han sido en este distrito”, señaló Encino. “No podría haberlo hecho sin la ayuda de algunos maestros increíbles y experimentados. Si no fuera por su sabiduría y perspicacia, me habría rendido”.

El paquete de compensación también aumenta el salario mínimo del distrito a $16.50 la hora y recompensa a los trabajadores por hora por sus años de experiencia, con un aumento mínimo garantizado de 4%. Todos los demás empleados de tiempo completo de SAISD recibirán un aumento de 3%.

El superintendente Jaime Aquino indicó que los fideicomisarios lo han presionado para encontrar una manera de brindar un mejor apoyo al personal desde el momento en que fue contratado por primera vez hace un año.

“Estoy orgulloso de presentar esta recomendación hoy a la junta. Y seré el primero en decir, 'en realidad, no es suficiente'”, aclaró Aquino el lunes, y agregó que quería dejar en claro que SAISD solo podía pagar los aumentos haciendo grandes recortes.

El distrito redujo $16 millones del presupuesto de su oficina central este año escolar y planea recortar otros $6.5 millones el próximo año.

San Antonio ISD es el tercer distrito escolar más grande de San Antonio, con más de 45,000 estudiantes.

“No quiero esa narrativa con nuestros funcionarios electos en Austin diciendo: 'Veamos, si el Distrito Escolar Independiente de San Antonio pudo otorgar el mayor aumento de compensación en más de 25 años, todos los distritos pueden hacerlo', y no luego asignar recursos adicionales financiamiento”, comentó Aquino. “Porque eso no es cierto. Es con cortes dolorosos que tuvimos que hacer esto y no es suficiente. Es solo el primer paso”.

La necesidad urgente de atraer y retener a más maestros eclipsó toda la discusión sobre salarios y aumentos, una discusión que también se está desarrollando a nivel estatal.

El estudiante de séptimo grado Theodore Walker resumió lo que está en juego para los administradores de SAISD.

“En el sexto grado, tuvimos más de diez sustitutos diferentes para la clase de ciencias, y con cada maestro surgió un nuevo enfoque de aprendizaje. Para mí y para muchos otros estudiantes, fue difícil adaptarme”, dijo. “Con más salarios para nuestros maestros, los estudiantes no tendrían que tener muchos maestros diferentes en un solo año. Esto podría hacer que los estudiantes se involucraran más y se concentraran en el aprendizaje, y los maestros se quedarían por más tiempo”.

Si la Legislatura de Texas aprueba un aumento de sueldo para maestros o aumenta los fondos por estudiante, lo que viene con un aumento automático para maestros, SAISD planea aplicar esos aumentos a este paquete de compensaciones.

“Creo que nuestro paquete va a ser mucho [más] generoso que lo que va a hacer la Legislatura”, advirtió Aquino.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

