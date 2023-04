El alcalde Nirenberg reflexiona sobre seis años en el cargo durante el discurso anual sobre el estado de la ciudad

Lee esta historia en inglés.

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, pronunció su discurso anual sobre el estado de la ciudad el martes, justo un mes antes de las elecciones del 6 de mayo. Él y el resto del consejo de la ciudad están listos para la reelección.

El Estado de la Ciudad no es un evento oficial de la ciudad. Es organizado por las distintas cámaras de comercio de San Antonio. Suele ser una plataforma de lanzamiento para que un alcalde en funciones anuncie una iniciativa frente a la comunidad empresarial.

Sin embargo, este año Nirenberg no se comprometió a iniciar un proyecto, sino que optó por centrarse en los que ya había comenzado.

El tono del discurso fue de ver hacia adelante, más allá de la pandemia, la emergencia nacional que la administración Biden dio por terminada el lunes — y aceptar los planes que tiene la ciudad y llevarlos a cabo.

“En años anteriores, llegué a esta etapa discutiendo planes y propuestas de vivienda, transporte y desarrollo laboral. En su mayor parte, la conversación ha terminado sobre esos temas. Este año, estamos enfocados en la implementación. Y puedo dar fe de que por el estado de la ciudad estamos listos para despegar y ganar impulso a medida que invertimos en la gente de San Antonio”, dijo Nirenberg.

Durante su tiempo en el cargo, Nirenberg se embarcó en un plan de vivienda asequible, un paquete masivo de bono de $1.2 mil millones de dólares, un plan de desarrollo de la fuerza laboral post-COVID y un plan de transporte reorganizado. La ciudad también se encuentra en las etapas iniciales de una mejora de $2,500 millones para el Aeropuerto Internacional de San Antonio.

“El proyecto del aeropuerto es un avance transformador para San Antonio”, precisó Nirenberg. “Un movimiento que demuestra al mundo hacia dónde se dirige San Antonio. El aeropuerto con el que hemos soñado está en camino”.

Se espera que la expansión del aeropuerto se complete en 2028.

En su discurso, Nirenberg pintó una imagen de una ciudad en reconstrucción después de la COVID-19. Destacó el impacto del dinero federal de emergencia distribuido a la ciudad durante la pandemia. Señaló los esfuerzos de alivio de impuestos a la propiedad, como llevar la exención de impuestos municipales hasta el 10% desde menos del 1% y aumentar las exenciones para personas con discapacidades y mayores de 65 años.

Nirenberg defendió algunas de las cifras iniciales del programa insignia de la ciudad Ready to Work, que se proyecta tendrá 15,600 profesionales recién capacitados para 2028.

El programa comenzó en 2022 después de que los votantes aprobaran el uso de un impuesto sobre las ventas de 1/8 de centavo para financiarlo. Se espera que cueste alrededor de $ 200 millones, según la ciudad.

Hasta el 11 de abril, aproximadamente 280 personas han completado la capacitación y 99 personas han sido colocadas en puestos de trabajo.

Unas 4,800 personas han sido entrevistadas para el programa y 2.030 están inscritas en la formación. El salario medio por hora de alguien que ha sido colocado en un trabajo después de la capacitación es de $18,95.

El programa se enfrenta a una economía que está experimentando despidos masivos en múltiples sectores.

“Todos los números asociados con el programa de desarrollo de la fuerza laboral están dentro del contexto de la economía”, expuso Nirenberg en una entrevista posterior al discurso. ”¿Veo que el Ready to Work es un éxito? Cuando observo a las personas que han estado trabajando en tres o cuatro trabajos, viviendo al borde de la pobreza, criando a sus hijos en ese entorno, que ahora pueden aprovechar la capacitación para obtener altas habilidades en carreras en las que nuestras empresas necesitan empleados y ahora están siendo contratados para esos trabajos, yo digo que es un éxito para la familia”.

Nirenberg reiteró después de su discurso que no apoyará la Proposición A, conocida como la Carta de Justicia, en la próxima elección.

La Prop A quitaría prioridad a la aplicación del aborto y delitos de marihuana de bajo nivel, ampliaría y codificaría el programa de citación y liberación del condado, prohibiría las órdenes de arresto y las llaves de estrangulamiento policiales, y nombraría un director de justicia de la ciudad para supervisar la política de justicia de la ciudad.

Nirenberg ha apoyado anteriormente iniciativas como infraccionar y liberar, que permite a los oficiales multar en lugar de arrestar por posesión de marihuana de bajo nivel.

“Eso no ha cambiado. Sigo apoyando firmemente los derechos de atención médica de las mujeres y también estoy a favor de la legalización de la marihuana, pero no podemos hacer eso a nivel local. La carta de la ciudad no es un estatuto estatal, y no podemos reemplazar la ley estatal”, recalcó.

Si Nirenberg es reelegido en mayo y completa otro mandato hasta el 2025, completaría ocho años en el cargo, por lo que se ubicaría entre los alcaldes con más años de servicio en la historia de San Antonio, junto con Henry Cisneros y Lila Cockrell.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

