Be Well Texas ofrece subsidios para centros de recuperación a adultos jóvenes con trastornos por adicciones

Lee esta historia en inglés.

Los adultos jóvenes con trastornos por uso de sustancias en Texas ahora tendrán un camino más fácil para obtener servicios de vivienda en centros de recuperación o rehabilitación gracias a vales financiados por una subvención de $3.4 millones otorgada a Be Well Texas, un programa de UT Health San Antonio.

La subvención de 3 años de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas se utilizará para subsidiar parte del costo de los servicios de vivienda de recuperación nivel 2 y 3 de 16 proveedores que operan 44 hogares en todo el estado, incluidos cuatro hogares en San Antonio. Esas 44 casas contienen camas para 440 personas que enfrentan trastornos por abuso de estupefacientes.

Los niveles de recuperación los establece la National Alliance for Recovery Houses, una organización sin fines de lucro, donde el nivel 1 es el más bajo de atención y el nivel 4 es el más alto.

Richard Hamner, el gerente del programa de servicios de apoyo para la recuperación de Be Well Texas, explicó qué hacen los hogares de recuperación de nivel 2 y 3.

“[Los hogares de recuperación de nivel 2] necesitan administradores que estén allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Hamner. “Los servicios de apoyo a la recuperación deben estar disponibles. En el nivel 3, también tienen que proporcionar desarrollo de habilidades para la vida, clases de habilidades para la vida, deben tener asesoramiento disponible fuera del apoyo de pares y el apoyo de recuperación, y generalmente están vinculados a un programa de tratamiento ambulatorio intensivo”.

Agregó que vale la pena subsidiar la vivienda de recuperación debido a su eficacia comprobada para apoyar el proceso de recuperación, incluidos múltiples estudios de DePaul University of Oxford Houses, uno de los principales proveedores de vida sobria.

Descubrieron que las personas que se quedaron en hogares de Oxford tenían más probabilidades de lograr ingresos más altos, tasas de encarcelamiento más bajas y tasas de adicciones más bajas en comparación con aquellos que no usaron los servicios de vivienda de recuperación.

Sin embargo, para Hamner la prueba va más allá de la investigación.

“Me quedé en Oxford House durante tres años, y si no me hubiera casado, probablemente me hubiera quedado uno o dos años más”, señaló Hamner. “Eso fue hace más de 15 años. Donde estuve en un momento de mi vida, viví en Austin debajo de un puente”.

Confesó que también había cumplido condena en prisión por un delito grave relacionado con las drogas y tenía una orden de arresto.

Josh Peck / Texas Public Radio UT Health San Antonio grounds.

“Así que sí, mucho que superar, y la vida sobria, las viviendas de recuperación jugaron un papel importante en esto”, comentó Hamner.

Además de un administrador del hogar y servicios de apoyo para la recuperación, Hamner agregó que una gran parte del éxito de los hogares de rehabilitación es la responsabilidad personal que se requiere. Los residentes tienen sus propias tareas y roles en la casa, y actúan para apoyarse y responsabilizarse mutuamente de esas tareas con el conocimiento de la lucha compartida que todos enfrentan.

Además de las cuatro casas en San Antonio, tres de las cuales son para hombres y una para mujeres, hay 12 casas en el área de Houston, 11 en el área de Dallas-Fort Worth, cuatro en Austin y algunos inmuebles más en Lubbock, El Paso y Midland que estarán disponibles para vivienda subsidiada.

El vale pagará por tres o cuatro meses por sí solo, pero los residentes pueden pagar una parte del alquiler ellos mismos para estirar su tiempo. También pueden solicitar un nuevo cupón cuando se agoten si aún hay fondos disponibles.

Hamner enfatizó que los vales de vivienda de nivel 3 valen $6,800 y los vales de vivienda de nivel 2 valen $4,500. El alquiler varía de una casa a otra, pero aumenta con el nivel de atención, oscilando entre $800 y $1,500 por mes.

El objetivo es que, con el tiempo, las personas pasen de viviendas nivel 3 o 4 de mayor cuidado y alquiler más alto a viviendas nivel 1 o 2 de menor cuidado y alquiler más bajo a medida que avanza su proceso de recuperación. En el nivel 1 de Oxford Houses, el alquiler puede rondar los $500 o $600 por mes, lo que lo hace asequible para estadías prolongadas.

“Estamos subsidiando el nivel más alto de atención, y luego, mientras trabajan, pueden mantenerse a sí mismos”, observó Hamner. “Al mismo tiempo, ahora pueden desarrollar esas habilidades para la vida: ahorrar y presupuestar, y hacer ese tipo de cosas, ahora realmente se están preparando para tener éxito”.

Aunque Hamner precisó que la idea inicial detrás de la subvención era construir casas nuevas, terminó siendo más rentable al vincularse al campo de proveedores de viviendas de recuperación preexistentes y pagar para que esos proveedores obtuvieran la certificación nacional para que pudieran subsidiar las estadías en sus ubicaciones.

Para obtener más información sobre los subsidios de vivienda de recuperación, comuníquese con Be Well Texas al 888-852-3935.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.