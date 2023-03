No importa el costo: Austin quiere enterrar las líneas eléctricas

Read this story in English

El Consejo de la Ciudad de Austin aprobó el jueves por unanimidad dos resoluciones para estudiar el soterramiento de las líneas eléctricas a raíz de los cortes masivos de electricidad de este año que dejaron a más de 400,000 personas sin electricidad en algún momento.

La empresa de servicios públicos de la ciudad ya ha manifestado que la modernización de las líneas que se encuentran al aire podría costar miles de millones. Austin Energy tiene unas 5,000 millas de líneas de transmisión en postes y, según los expertos, el costo de modernizarlas podría ser de aproximadamente un millón de dólares por milla. El lecho rocoso de Austin de piedra caliza densa y las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad también podrían obstaculizar el proceso.

La resolución del concejal Ryan Alter insta al personal de la ciudad a identificar las propiedades que podrían beneficiarse de las líneas de transmisión subterráneas, incluidas las zonas que históricamente han tenido dificultades para mantener la energía en condiciones meteorológicas adversas, las instalaciones de aguas residuales de la ciudad y las infraestructuras críticas como las estaciones del Servicio de Emergencias Médicas o EMS.

La resolución de Alter señala que la ciudad ha hecho progresos en el soterramiento de líneas eléctricas en nuevas urbanizaciones. En 2021, casi el 60% de las líneas de Austin Energy estaban bajo tierra, frente a sólo el 37% en 1997. En total, la ciudad tiene 12,000 millas de líneas eléctricas, con aproximadamente 7,000 millas soterradas.

Otra resolución aprobada el jueves, cuya autora es Vanessa Fuentes, concejal del Distrito 2, pide a la ciudad que exija a las cuadrillas que trabajan en proyectos de infraestructura como el multimillonario Proyecto Connect que entierren las líneas de transmisión. También pide al administrador municipal que identifique proyectos ya en marcha que puedan convertirse en programas piloto de un plan a mayor escala.

Fuentes dijo que, a la luz de los recientes cortes de electricidad -y la indignación que siguió- la ciudad debe considerar seriamente el soterramiento de más líneas.

"Depende de nosotros crear un Austin más resistente", dijo, "y estos ... elementos de política ante nosotros [son] el siguiente paso en el proceso para explorar cómo podemos soterrar nuestras líneas eléctricas".

El personal de la ciudad y el gerente de la ciudad tienen seis meses para informar al consejo sobre el progreso de las resoluciones.

Traducido por María Arce

Copyright 2023 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.