Reabre centro de tratamiento de Texas acusado de tráfico sexual de jóvenes

Lee esta historia en inglés.

Cuando las acusaciones de que un centro de tratamiento para víctimas de tráfico sexual en la zona rural de Texas era el sitio de explotación de esas víctimas, la noticia fue a nivel nacional.

El Refuge Ranch en las afueras de Bastrop, Texas, fue el foco de audiencias legislativas especiales y múltiples investigaciones policiales. Once niñas fueron expulsadas en marzo y se suspendió la licencia de la organización.

Al final, a pesar de que dos chicas le dijeron a la policía que habían permitido que Iesha Greene, miembro del personal, les tomara fotos desnudas con su teléfono para que pudieran venderlas por dinero para comprar drogas, Greene nunca fue acusada. Y se programó la reapertura de este espacio para el viernes.

Un correo electrónico de The Refuge Ranch invitó a los seguidores a tomar un café, participar en una sesión de preguntas y respuestas y hacer un recorrido.

“Es muy preocupante para mí saber que eso está sucediendo”, dijo la representante de Austin en el estado, Gina Hinojosa. "Hubo tantos problemas de supervisión que se descubrieron durante la investigación que tuvo lugar cuando yo estaba en el comité [de Servicios Humanos de la Cámara]".

Las dos mujeres, que supuestamente fueron explotadas por Greene, dijeron el año pasado que esperaban que la organización nunca volviera a abrir.

“Creo en Dios, y funcionará como se supone que funcionará, y están mintiendo. Espero que nunca vuelvan a abrir sus instalaciones”, comentó una víctima.

Hinojosa se sorprendió, especialmente porque Jamie Masters, el ahora exlíder del Departamento de Familia y Servicios de Protección, afirmó que esto nunca sucedería.

“En ese momento, el comisionado anterior nos dio garantías de que los niños no serían enviados allí”, recordó Hinojosa.

Según la Comisión de Salud y Servicios Humanos, se levantó la suspensión de la licencia de The Refuge.

“El Refugio llegó a un acuerdo de conciliación con la HHSC en enero y está sujeto a los términos del acuerdo y la libertad condicional por un período de un año”, señaló Tiffany Young, oficial de prensa de la HHSC.

La libertad condicional incluye evaluaciones a fondo para los solicitantes, lo cual fue el problema principal que condujo al escándalo. Greene no debería haber podido obtener un empleo en la organización sin fines de lucro.

Anteriormente había sido despedida del Departamento de Justicia Juvenil de Texas por mala conducta con los niños y no era elegible para volver a trabajar en una instalación estatal. TJJD no reveló el hecho a los verificadores de antecedentes, exponiendo una falla en el sistema.

Surgieron preguntas sobre por qué una organización encargada de proteger a algunos de los jóvenes más vulnerables no llamó a los empleadores anteriores.

TPR detalló en su serie Justice Ignored algunas de las acusaciones contra la organización hechas por ex residentes de la instalación, incluido que habían denunciado a Greene por comportamientos anteriores, como el robo de propiedad privada.

Greene no pudo ser contactada para esta historia.

Greene fue despedida el mismo día que se publicó el informe de conducta sexual inapropiada, según The Refuge.

“[Nosotros] cooperamos completamente con dos comités legislativos especiales e investigaciones realizadas por nueve agencias locales, estatales y federales, desde la Oficina del Sheriff del Condado de Bastrop (BCSO son sus siglas en inglés) hasta el FBI, ninguna de las cuales encontró evidencia de irregularidades criminales por parte de The Refuge Ranch”. puntualizó un portavoz del refugio en un comunicado.

Desde la perspectiva de la organización, han sido tratados injustamente en el pasado y están ansiosos por trabajar con DFPS para tratar a los jóvenes nuevamente.

El DFPS había despedido a dos investigadores por los informes iniciales. Al menos uno de esos investigadores le diría a TPR que había seguido el protocolo y que había sido el chivo expiatorio debido a la atención negativa de los medios.

Un informe del Comité Especial del Senado sobre Servicios de Protección Infantil dijo que “el propio testimonio del departamento reveló un colapso sistémico en las comunicaciones y la coordinación relacionadas con las investigaciones sobre abuso, negligencia y explotación en The Refuge”.

Texas había desalojado El Refugio.

Investigaciones adicionales realizadas por monitores de la corte federal encontraron que la organización tenía varios problemas, especialmente con los jóvenes que se escapaban de las instalaciones. La organización sin fines de lucro se defendió y señaló que huir es un mecanismo común para hacer frente a la trata de jóvenes.

Una de esas niñas llamada Shawna Rogers huyó del cuidado de The Refuge mientras pasaba la noche con su abuela en las cercanías de Bastrop.

Una investigación estatal determinó que Rogers había manipulado a un miembro del personal para permitirle acceder a un teléfono para iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales. Más tarde usaría esas plataformas de redes sociales para coordinar su escape. Sin embargo, el estado no encontró que Rogers usó un teléfono del personal para escapar.

La investigación mostró lapsos en los procesos de la organización durante el tiempo que Rogers estuvo allí. Rogers, a quien la corte le ordenó estar en The Refuge, por eso no debía abandonar el campus sin que se notifique a su oficial de libertad condicional. La organización sin fines de lucro no hizo cumplir esto tres veces.

También descubrió que una niña no identificada se había escapado cinco veces sin que se notificara al estado.

“En lugar de mirar hacia atrás a las acusaciones falsas y otros problemas que llevaron a un año de atención perdida para niñas traumatizadas y casi a la bancarrota para nuestra organización, tenemos la intención de enfatizar las lecciones aprendidas en el proceso, trabajar en cooperación con nuestros socios de agencias estatales”, indicó La directora ejecutiva de Refuge, Brooke Crowder, en un comunicado.

Sin embargo, no todos los socios estatales están listos para volver a trabajar con The Refuge.

“Hemos revisado el acuerdo de conciliación entre HHSC y The Refuge. En este momento, no tenemos planes de colocar a los niños o jóvenes bajo la tutela estatal en esta instalación”, dijo Marrisa Gonzales, vocera del DFPS, en un correo electrónico a TPR.

El Refugio tiene que volver a contratar personal y desarrollar muchos planes críticos para volver a acoger con éxito a los jóvenes. Y aunque es posible que el DFPS no coloque a los jóvenes allí de inmediato, muchos en los tribunales se han quejado de la falta crítica de servicios para jóvenes que son víctimas del tráfico sexual.

“Tenemos una gran brecha en tener este tipo de instalaciones o proveedores que saben cómo trabajar con niños de una manera muy informada sobre el trauma”, expuso Aurora Martinez Jones, jueza del Tribunal de Distrito 126 del Estado en el condado de Travis. “Sin embargo, sabiendo que estos niños tienen necesidades tan sustanciales, mi esperanza es que cualquier persona, incluido The Refuge, brinde servicios a nuestros niños tenga que cumplir con un estándar más alto de diligencia para garantizar que cualquier cuidador en sus instalaciones será absolutamente personas sanas, responsables y seguras”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.