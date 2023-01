La concejala de San Antonio, Ana Sandoval, planea renunciar para cuidar a la familia y desempeñar un nuevo trabajo

Lee esta historia en inglés.

La concejala de tres mandatos Ana Sandoval anunció su renuncia el martes. La renuncia preparó el escenario para lo que podría ser una contienda muy concurrida para un nuevo concejal en las elecciones de mayo.

Sandoval es una de los concejales con más años de servicio en la actualidad. Dijo que su decisión se centró principalmente en cuidar a su hija de 7 meses y brindar apoyo a su madre, que tiene 80 años. El padre de Sandoval murió cuando ella tenía dos meses de embarazo.

“Eso significa que juego un papel muy diferente en la vida de mi mamá, y quiero poder mantenerlos a ambas y estar allí para ellas, y esa es mi prioridad”, dijo en una conferencia de prensa. “Eso es algo que no siento que pueda hacer bien mientras sea miembro del consejo, así que tuve que elegir entre las dos responsabilidades y esto es lo que estoy eligiendo”.

También asumirá un nuevo cargo en el Sistema de Salud Universitario a finales de este mes.

El alcalde Ron Nirenberg afirmó que él y Sandoval hablaron sobre su renuncia la semana pasada, misma que fue "agridulce".

“Extrañaremos su firme compromiso con nuestro entorno local, las políticas equitativas y el bienestar general de los residentes de San Antonio. Creo que hablo por todos los habitantes de San Antonio al desearles a ella y a la bebé Isadora todo lo mejor en su próximo capítulo. Estoy agradecido de que nuestra comunidad continúe cosechando los beneficios de su conocimiento y experiencia en University Health”, señaló.

Sandoval aclaró que su decisión no estuvo influenciada por un arrebato personal en su contra por parte del concejal del Distrito 1, Mario Bravo. Bravo es su ex pareja antes de que Bravo se uniera al consejo en 2021.

“Esto es algo en lo que he estado pensando desde que decidí quedar embarazada. Sabía que estaba sobre la mesa que tenía que estar si quería poder brindar”, precisó. “¿La confrontación hizo mi trabajo más fácil? No, por supuesto que no, pero hay muchas cosas difíciles que suceden en este consejo con muchos miembros del consejo, no solo con ese miembro del consejo en particular”.

En septiembre, Bravo fue suspendido del cabildo tras un altercado con Sandoval. Él la arremetió después de que ella no respaldó su propuesta durante la distribución de los excedentes de CPS Energy . Los dos habían salido previamente. Posteriormente, el consejo aprobó un voto de no confianza en contra de Bravo.

El mandato de Sandoval es igualado por el alcalde Ron Nirenberg y los concejales Manny Pelaez, John Courage y Clayton Perry, todos elegidos en 2017. Los miembros del Concejo Municipal de San Antonio tienen un límite de cuatro mandatos y cada mandato dura dos años.

Ha defendido la salud pública, la resiliencia climática y la financiación de la infraestructura durante su tiempo en el consejo. Ella enumeró las iniciativas de las que estaba más orgullosa, incluyendo Tabaco 21, la ordenanza de la ciudad que prohibió la venta de tabaco a personas menores de 21 años y la creación de un fondo de resiliencia.

“Creo que la adopción del fondo de resiliencia es tremenda. Estoy muy agradecida con el concejo por votar eso. Eso significa que a largo plazo tendremos un fondo dedicado para la resiliencia y la eficiencia energética y los esfuerzos de sostenibilidad [y] que no tendremos que luchar por ello en el presupuesto”, añadió.

El Concejo Municipal de San Antonio considerará la renuncia de Sandoval en su reunión del 26 de enero. Hasta entonces, la ciudad no puede iniciar ningún proceso de designación para ocupar el puesto de Sandoval.

Todo el concejo municipal se presentará a elecciones en mayo. La renuncia de Sandoval se produjo un día antes de que se abra la presentación de candidatos. Una renuncia desencadenaría una elección especial en la mayoría de los casos, pero con la próxima elección regular a solo unos meses de distancia, el consejo puede considerar un nombramiento temporal. El consejo también tiene la opción de dejar el puesto vacante hasta la elección.

Sin embargo, Sandoval pidió a sus colegas que consideraran a alguien que no planea postularse para el período completo de 2 años.

“No creo que sea nuestro papel inclinar la balanza de una elección futura al poner a alguien que está considerando postularse para el escaño”, concluyó.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.